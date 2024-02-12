Sinem Uslu
Sinem Uslu Tüm Yazıları
Giriş: 12 Şubat 2024 Pazartesi

Bazı çocuk kitapları çok ama çok eğlenceli!

‘‘Hayal kurmayı bir çocuk icat etmiş olmalı!’’


Berk Mucit Oldu ve Berk Operacı Oldu kitapları bu zamana kadar okuduğumuz en eğlenceli çocuk kitapları arasındaki yerini aldı. Gelir gelmez okumaya başladığımız Berk Mucit Oldu kitabını, Berk Operacı Oldu kitabı takip etti ve biz bu kitaplar aracılığıyla bol kahkahalı ve keyifli bir akşam geçirdik.


Serinin; Berk ve Çıp Çıp Dedektif Oldu adlı henüz okumadığımız bir kitabı daha var. Şüphesiz aynı tatta ve dokuda bir kitap.


Kaan Elbingil, ilk kitabı olan ‘‘Berk Mucit Oldu’’ ile başarı, yetenek, zekâ ve yaratıcılık gibi kavramları, mizah dolu bir dille sorgulamış. Kaan Elbingil’in akıcı anlatımına, Merve Atılgan’ın şahane desenleri eşlik etmiş.


‘‘Hiç çalışmadan beş alınan ödevi bulan var mı aranızda?’’ diye sorarım ben de.


‘‘Siz anca diş fırçasını bulun, sabunu bulun! Hani nerede, on kilo yesen de hasta etmeyen dondurma?’’


‘‘Bana bir test yapmaları gerekiyormuş. Ancak o zaman anlarlarmış, dahi miyim, normal miyim, yarım akıllı mıyım?’’





Mucitlerin bu zamana kadar tembellik yaptığını düşünen Berk’in aklı fikri, çılgın icatlar tasarlamaktadır. Durmaksızın icat çıkaran oğullarının dahi olabileceğini düşünen ailesi, onu üstün zekâlılar okuluna kaydettirmeye karar verir. Fakat Berk’in mucit olduğunu ispatlamak için bir hafta içinde tasarladığı buluş, ortalığı birbirine katar.


Berk, dahi olarak algılandığı süreçte diğerlerinin tavır ve davranışlarından dolayı mutsuz olur. Sonrasında ise üstün zekâlılar okulu, yaptıkları sınavı geçemediği gerekçesiyle Berk’in dahi olmadığına kanaat getirir; yetişkinler bu durumdan hoşnutsuz olsa da, Berk çok mutlu olur.


Bu kez de henüz konuşmaya başlayan kardeşi Cem, izlediği diziler aracılığıyla Türkçe değil de Çince konuşmaya başlayınca; tüm dikkatler Cem’e kayar ve bu kez de onun dahi olduğunu düşünmeye başlarlar.


İlk kitabı Berk Mucit Oldu’yla büyük ilgi çeken Kaan Elbingil, Berk Operacı Oldu kitabında ise ‘‘proje çocuk’’ kavramını mizahi üslubuyla eleştiriyor. Kurstan kursa sürüklenen çocukların hissettiklerini ve başlarından geçenleri anlatan öyküde Berk, bu kez de operaya heves ediyor fakat Berk’in tek isteği, tatile gitmek aslında. Ancak, çevredeki çocuklar türlü yeteneklere sahip ve o kurs senin bu kurs benim koşturmaktalar. Berk yeteneksiz midir yoksa! Komşuların da yönlendirmesiyle Ritmik Jimnastik kursundan tutun, Güzel Konuşma kursuna kadar, neler neler denenir. Acaba, apartmana yeni taşınan opera sanatçısı Alpdoğan Abi’yle birlikte bu kurs seferberliği bir son bulacak ve Berk, içindeki gizli yeteneği keşfedebilecek midir?


‘‘Bu kurs denen şey İlkçağ’da da mı varmış?’’


‘’O kurstan bu kursa koştururken, anneler çocukları karıştırdı, çocuklar da kursları.’’


‘’Güzel Konuşma dersinde Doğa, kendini Folklor kursunda sanıp, halay çeke çeke sınıftan çıkmış.’’


Bu seriyi bu kadar çok sevmemin nedeni; mizah dolu ve eğlenceli bir kitap olması değil sadece. Seri; günümüz çocuklarının ve ebeveynlerinin durumlarını oldukça iyi aktarmış.


Çocuklarının dahi olduğunu düşünmeye çok yatkın, başarıyı daima mutluluğa tercih eden, kendi hayallerini ve yapıp edemediklerini çocuklarının omuzuna yükleyen ve çocuklarını hep geleceğe yönelik seven bir bakış açısı ve bu bakış açısına maruz kalan çocukların yaşadıkları karmaşa ve zorluklar…


İlk kitaptan bağımsız da okunabilen Berk Operacı Oldu’nun desenleri de yine başarılı illüstratör Merve Atılgan’a ait. Günışığı Yayınevi’nin okurlarıyla buluşturduğu bu başarılı seri; çocuklara da, yetişkinlere de şiddetsiz tavsiyemdir.




Facebook Yorumları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Yazarın önceki yazıları

TÜM YAZILARI

Diğer Yazarların Yazıları

Bazı çocuk kitapları çok ama çok eğlenceli! Sinem Uslu
Kendisi ve annem arasında seçim yapmamı istiyor! Yeşim Tijen
6 Şubat... Bilemem... Burcu Bağıran
Cenaze evine yük olmaya değil yük almaya gidilir Av. Aslı Karataş
Yasın eşliğinde, depremin ardından Berna Köker Poljak
Nasılsın? Necibe Bozkurt
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.