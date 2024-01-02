Pettson ve Findus

‘‘Dünya makul olmalıdır. Aslında, şahsen benim arzu ettiğim bu.’’ Sven Nordgvist

Zaman zaman yazılarımda, severek okuduğumuz çocuk kitaplarına yer veriyor olsam da; bunu daha düzenli bir şekilde yapmaya karar verdim. Çünkü çocuk kitapları bizim hayatımızda önemli bir alana sahip ve kendimce ‘‘iyi’’ çocuk kitapları okuyabilmemiz için çaba sarf ediyorum. Bu kitapların daha fazla çocuğa ulaşabilmesi ise en az onları okumak kadar mutluluk verici!

O halde son zamanlarda çok severek okuduğumuz Pettson ve Findus serisiyle başlayabiliriz.

Dinozor Çocuk, İsveç edebiyatının en önemli yazar ve çizerlerinden biri olan Sven Nordgvist’in, Pettson ve Findus serisini Ali Arda’nın çevirisiyle okurlarıyla buluşturdu. Serinin her bir kitabı, hikâyesiyle olduğu kadar renk ve detay zenginliğiyle öne çıkan çizimleriyle de insanı içine çekiyor.

Pettson, İsveç kırsalında içinde kırmızı boyalı ahşap bir ev, bir kümes, marangoz atölyesi, odunluk ve bahçesinde tuvalet olan küçük bir çiftlikte yaşarmış. Bir gün komşusu Beda Anderson üzerinde ‘‘Findus Yeşil Bezelye’’ yazan karton bir kutuyla gelmiş ancak kutunun içinde yeşil bezelyeler değil, küçük bir kedi varmış. Findus ve Pettson’un hikâyesi böyle başlamış.

Pettson, herkesten biraz farklıymış. Yalnız başına dolaşır ve kedisiyle konuşurmuş. Biraz dalgın ve dağınık kafalı olduğu doğruymuş fakat komşusu Gusstavson, Pettson’ a dair yanlış anladığı her şeyi köy sakinlerine anlatıyormuş ve köydekiler Pettson’un biraz kaçık olduğunu düşünüyorlarmış.

Sven Nordgvist, Pettson ve Findus serisinde, sorunların çözüme kavuştuğu güvenli bir dünya kuruyor. Nordgvist’e göre böyle bir dünya, günümüz çocuklarına ihtiyaç duyduğu güveni sağlıyor.

Pettson ve Findus serisi toplam yedi kitaptan oluşuyor.

Küçük Findus Kaybolunca: Findus, etrafı turlamaya çıkmış ve “korkunç bir canavar”la karşılaşmış. Korkunç canavar kimdi? Pettson, Findus’u nasıl buldu?

Doğum Günü Pastası: Findus, yılda üç kez doğum gününü kutlarmış. Pettson, Findus’a doğum günü pastası hazırlamak için kolları sıvamış ancak o gün işler pek de istedikleri gibi gitmemiş. Kocaman bir boğayla, kırılan yumurtalarla ve patlamış bir lastikle uğraşmaları yetmezmiş gibi bir de kaybolan anahtarları bulmaları gerekiyormuş. Meraklı komşuları Gustavsson’da olup bitenleri köyün diğer sakinlerine anlatmak için sabırsızlanıyormuş…

Pettson Çadır Kuruyor: Findus tavan arasında bir çadır bulmuş. Pettson’da çadırın kokusunu alır almaz, o eski dağcılık günlerini hatırlamış ve nehir kenarında kamp yapmanın ne kadar güzel olacağını düşünmeye başlamış. Böylece birlikte kamp yapmaya karar vermişler. Tam yola çıkacaklarken tavuklar onları rahat bırakmamış. Güç bela onlardan kurtulup nehir kenarına varmışlar varmasına ama olaylar pek de istedikleri gibi gitmemiş.

Findus Taşınıyor: Findus sabahları saat dörtte uyanıp yatakta hoplayarak Pettson’u uykusundan ediyormuş. Pettson buna daha fazla dayanamamış. ‘‘Ya yatakta hoplama huyundan vazgeç ya da yatağını başka yere taşı’’ demiş. Findus bu fikri sevmiş. Taşınacak ve yatağında istediği kadar hoplayacakmış. Ama yalnız yaşamak zevkli bir şey miydi? Üstelik tilki hesaba katılırsa tehlikeli değil miydi?

Sebze Tarlasında Curcuna: Pettson ve Findus, sebze tarlasında ekim yapmaya karar verirler. Pettson patates ve soğan ekmeyi tercih ederken Findus köfte ekmek ister. Ama tohumların yeşermesine fırsat kalmadan, köftenin toprakta büyüyüp büyüyemeyeceğini göremeden hepsi ortadan kaybolur. Sebze tarlasını kim talan ediyor dersiniz?

Horozun Vakti: Pettson’un kümesinde on tavuğu varmış. Findus tavuklara sataşır ve birbirlerini kovalarlarmış. Pettson’dan sonra, Findus’un en iyi arkadaşları tavuklarmış. Pettson bir gün çiftliğe bir horoz getirmiş. Tavuklar sevinmiş fakat Findus bu durumdan hiç hoşlanmamış.

Tilki Avı: Pettson ve Findus’un komşusu Gustavsson, bir gün elinde bir tüfek ve yanında da köpeğiyle çıkagelmiş. Bahçesine giren ve tavuğunu çalan tilkiyi şikâyet edip, onu bir daha görürse vuracağını söylemiş ve Pettson’a da dikkatli olması gerektiğini söylemiş.

Ancak Pettson ve Findus tilkiye zarar vermek istemiyorlarmış. Biraz düşünüp bir plan yapmışlar…

Kitaplara ek olarak Pettson ve Findus’un dizi ve sinema filmleri de bulunuyor. Biz, serinin uzun metrajlı filmlerinden ‘‘Fırıldak Kedi Findus’’u çok sevdik. Tilki Avı ise serinin en sevdiğimiz kitabı oldu.