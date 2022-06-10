Sinem Uslu
Sinem Uslu Tüm Yazıları
10 Haziran 2022 Cuma

Şimdi kendi köyünü kurma vakti, belki de…

Ben henüz doğmadan, annem ve babam ata topraklarını terk etmek zorunda kalmışlar. O günlerden bugünlere dek; "bir yere ait olamama hissi" ile devinip durdum. Bu his bana bir yandan dünyalı olma ayrıcalığı sunarken diğer yandan bir ayrık otu misali oradan oraya savurdu, durdu beni. Ait hissetmediğim yaşamların içerisinde, kendime defalarca ihanet ederken; içimde hep ‘‘kendimi ait hissettiğim bir yer’’ kurma hayaline tutundum.


Ve annelik… Benim için bir milat.


Sevgili Berin Orhan’ın da söylediği üzere, "İnsan birçok kez doğar! Önce anneden, sonrasında ise hep kendine…" Ben de annelik deneyimimle birlikte belki de ilk kez kendime doğdum. Annelik, dikkatimi dış dünyadan tamamen iç dünyama yöneltmemi sağlayan bir süreç oldu benim için. İçe dönük bu yolculuk sayesinde hem kendi karanlığımla hem de toplumun karanlığıyla yavaş yavaş ve derin bir şekilde yüzleşmeye başladım.


Annelik, toplumsal olarak inşa edilen bir süreçti. Ben anneliği tek başıma deneyimlemekle kalmıyor, toplumsal herhangi bir destek göremediğim bu deneyimimde; attığım her adımda bir engelle karşılaşıyordum. İçimde çoğalırken, dışımda giderek yalnızlaşıyordum. Bu yalnızlık, Okulsuz Büyümek’in yazarı Ben Hewit’in bahsettiği türden; insan ilişkilerinin eksikliği nedeniyle değil, amaç ve beklentilerimin farklılığı nedeniyle yaşadığım bir yalnızlıktı.


Tüketim odaklı şehir yaşantısının içerisinde; anneliğini sınamanın, kanıtlamanın ve tanımlamanın yolu da tüketim ürün ve hizmetlerinden geçiyordu artık. Tüketimle aramdaki duvarlar her geçen gün biraz daha kalınlaşmaya başladı.


Şehirde, yetişkinler tarafından sözde çocuklar için tasarlanmış kısıtlayıcı ve ölgün alanların çokluğu ve ekranların hapsettiği "çocukluk", betonun içinde dahi kendisini var edebilme gücüne sahip olan doğanın, zerreleriyle buluşturdu beni.


"Uzman" tavsiyelerine ve profesyonel bir otoritenin varlığına ihtiyaç duyulan ebeveynlik dünyasında; ben en çok sezgilerime ihtiyaç duydum.


Çocuklar için okul, kurs ve etkinlik ağıyla örülmüş, çocukluktan uzak bir dünyada mümkün olduğunca oyunlara sığınmaya ve oğluma hiçbir şey öğretmemeye çalıştım. Kültürel beklentiler karşısında da kendimi eskisi kadar kırılgan hissetmiyordum artık.


Ben; tüm inanç, düşünce ve kalıpların ötesinde, anneliğimi coşkuyla ve aşkla, hissederek yaşamak ve kendi özgün annelik deneyimimi inşa etmek istiyorum. Ve bunu mümkün kılmaya çalışırken de onlar gibi düşünmediğim için beni yargılayan kalabalıklardan uzakta olmak. Çünkü kendimi açıklamaya çalışarak harcadığım gücü ve enerjiyi artık sadece "bizim" için kullanmak istiyorum.


Bana kalırsa; tüm bunları kalabalıklar arasında düşe kalka da olsa mümkün kılmaya çalışmak, devrimci bir faaliyetti. Evet, annelik benim için devrimci bir faaliyetti.


"Bir çocuğu bir köy büyütür" derler. O köy; yandı, bitti, kül oldu.


Şimdi; kendi köyünü kurma vakti, belki de.




Facebook Yorumları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Yazarın önceki yazıları

TÜM YAZILARI

Diğer Yazarların Yazıları

Şimdi kendi köyünü kurma vakti, belki de… Sinem Uslu
İkiz oğullarım uyuşturucu bağımlısı Yeşim Tijen
Yay burcunda Dolunay: Stigma Kristin Demirci
Bir temel hak kısıtlaması olarak müzik yasağı Av. Aslı Karataş
Alışveriş yapmadığım yıl Hale Acun Aydın
Yargı cehennemi Nihan Uycan Özen
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.