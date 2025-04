Çocuklar renkleri ne zaman görür ve renkleri nasıl öğrenirler?

Yenidoğan bebeğin sadece siyah beyaz görebildiğini mi biliyordunuz? Bu bilgi yaygın bilinen yanlışlardan biri... Sussex Üniversitesi Psikoloji Okulu'ndan Dr. Alice Skelton “Bebeklerin doğumda yalnızca siyah ve beyazı görebildiği yaygın bir efsanedir. Doğumda bir bebeğe çok parlak kırmızı ve beyaz bir ışık gösterirseniz, beyaz ışıktan daha uzun süre kırmızı ışığa bakarlar. Bu yüzden bu iki rengi birbirinden ayırt edebildiklerini biliyoruz” dedi. Bebeklerin renkleri ilk bakışta görebilmeleri için çok yoğun olması gerektiğini belirten Dr. Alice Skelton, bebeklerin hangi rengi ne zaman görebileceğini ve renkleri ne zaman öğrenebileceklerini anlattı.

Dünyayı bebeğinizin gözlerinden görmek için bir fotoğrafı neredeyse tamamen monokrom haline getirdiğinizi ve rengin sadece birazının belli belirsiz olduğunu hayal edin. Bebekler için renkleri görmek tamamen böyledir. Bunun nedeni, gözümüzde dünyayı renkli görmemize yardımcı olan koni olarak bilinen özel hücrelerin doğumda tam olarak gelişmemiş olmasıdır. Bu renk hücreleri geliştiğinde, genellikle yaklaşık iki ayda, görebildikleri renklerde gelişme olur. Bebeğiniz altı aylık olduğunda, üç aylıkken olduğundan iki kat daha iyi renk görür ve bu gelişme yaklaşık 17 veya 18 yaşına gelene kadar devam eder.

İşte temel bir renk - zaman çizelgesi:

Bir haftalık bebek - Çok yoğun kırmızı veya yeşil renkler görülebilir.

İki aylık bebek - Mavimsi renkleri görebilir ve kırmızı ile yeşil renkleri birbirinden ayırt edebilir.

Üç aylık bebek - Sarımsı renkleri görebilir ve sarı ile mavi renkleri birbirinden ayırt edebilir.

Altı aylık bebek - Örneğin bir çileğin kırmızı olması gibi bir nesnenin ne renk olması gerektiğini bilebilir.

Bir yıllık bebek - Sadece parlak renkleri değil, daha soluk renkleri de görebilir.

Bebeklerin sevdiği renk var mıdır?

Bebeklerin sevdiği bir renk yoktur ancak yüksek kontrastlı renkleri severler. Bu nedenle sadece siyah ve beyaz değil, renkli resimli kitaplar ve oyuncaklar arayın. "Bebekler siyah ve beyaz bir şeye bakmaktansa renkli bir şeye bakmayı tercih ederler. Renk aramaya yönlendirilirler. Bu, onlar için faydalı olan dünyayla ilgili biraz bilgidir.

Çocuklar renkleri ne zaman öğrenirler?

Bu genellikle çocuğunuz 2-3 yaşlarındayken gerçekleşir ancak biraz daha erken veya daha geç de olabilir. Konuşma ve dil terapisti Claire Smith, “Renkleri kelime olarak öğrenmek dil gelişiminin bir parçasıdır ancak çocuğunuz henüz bunları kavrayamıyorsa endişelenmeyin. Dilin yapı taşları kelimeleri (isimler) ve eylem kelimeleridir (fiiller). Bunları kavradığında, çocuğunuz kelimeleri (sıfatlar) tanımlamaya geçecektir. Ancak hazır olduklarında boyutlar, şekiller ve renkler için kavramsal kelimelere geçebilirler” dedi.

Renkleri kelime olarak öğrenmek neden zordur?

Dr. Alice Skelton, “Çocukların renk kelimelerini öğrenmede zorluk çekmesinin olası nedenlerinden biri, farklı renk grupları arasındaki sınırın nerede olduğu fikriyle ilgilidir. Mavinin yeşile dönüştüğü nokta veya kırmızının pembeye dönüştüğü nokta nerede?” diyor. Konuşma ve dil terapisti Claire Smith ise bir diğer sorunun da her rengin birçok farklı tonu olması ile ilgili olabileceğini söylüyor ve bunun çocukların renklerin kelimelerini öğrenmesini zorlaştırabileceğini ekliyor.

Çocuğunuza renkleri nasıl öğretebilirsiniz?

Her defasında bir renge odaklanın

Önce bir rengi anlamaya çalışın. Çocuğunuza, "Bugün bir sürü mavi şey bulalım. Mavi bir top buldun. Bak, kaydırak mavi" vb. deyin. 'Mavi'yi anladıklarından emin olduğunuzda, sarı gibi zıt bir renge geçin ve aynı şeyi yapın. Bu, çocuğunuzun renklerin şeyleri tanımlayan etiketler olduğunu öğrenmesine yardımcı olur.

Renkleri kelime olarak nasıl kullandığınızı düşünün

Ebeveynlerin yaptığı yaygın bir hata, bir şeye işaret etmek –örneğin kırmızı bir oyuncak ayıya- "kırmızı" veya "bak, kırmızı" demek oldukça yanlıştır. Sadece kırmızı değil, kırmızı olan bir oyuncak ayıdır. Bu nedenle öncelikle objeyi tanıtmak sonrasında rengi belirtmek gerekir. Rengin adı, objenin gerçekte ne olduğuna göre ikincildir. “Bak bu bir ayı. Bu ayı kırmızı.”

Her gün renkleri kullanın

Renklerin kelimelerini günlük konuşmanın bir parçası haline getirin ve çocuğunuza seçenekler sunun. 'Kırmızı çorap mı yoksa mavi çorap mı istiyorsun?'. Çocukların dili öğrenmesine yardımcı olmanın en iyi yolu, o sırada çocukların ilgi duyduğu şeyleri kullanmaktır. Çocuklara çorap gibi renkli şeyler seçme şansı verin.

Sadece renklere odaklanmayın

En iyisi, renginden ziyade objenin ne olduğuna odaklanmaktır. Bir araba geçerse, 'kırmızı bir araba' diyebilirsiniz ancak çok sayıda başka tanımlayıcı kelime de kullanın, örneğin, 'Hızlı bir araba' veya 'Gürültülü bir araba'. Bu, çocuğunuzun kelime dağarcığını büyük ölçüde geliştirmesine yardımcı olur. Dil açısından, renkler genellikle diğer tanımlayıcı kelimelerden daha az önemlidir. Bu yüzden, onları hızlı bir şekilde öğrenmezlerse çok fazla kafanızı karıştırmayın.

