Günlük burç yorumları: 10 Kasım 2025 Pazartesi

Merkür bugün Yay burcunda durağanlaşıyor ve geri hareketine dönüyor; bu retro yolculuk 29'una kadar devam edecek. Bazı gecikmeler veya bilgi tıkanıklıkları mümkün. Bu döngü sırasında, düşüncelerimiz içe döner; konuları gözden geçirir ve yeniden değerlendiririz. Merkür retrosu dönemleri, içsel farkındalığın arttığı zamanlardır, meditasyon, günlük tutma, eski planları yeniden ele alma ve geçmiş işleri gözden geçirme normalden daha çok desteklenir. İletişim ve ulaşımın mekanik yönlerindeki küçük aksaklıklar, bizi daha anlamlı olabilecek başka bağlantı yollarına yönlendirebilir. Bu retro döngüsü; inançlarımızı, fikirlerimizi, macera duygumuzu, ruhumuzu, yayıncılık uğraşlarımızı ve eğitim hedeflerimizi gözden geçirmek için güçlü bir zamandır. Projelere, eşyalara, durumlara, sorunlara ve hatta insanlara yeni bir açıdan bakarız. Bilgi tıkanıklıkları, beklerken daha yaratıcı ve daha kaynak odaklı hâle geldiğimiz için bu yeni bakış açısını teşvik edebilir! En zor zamanlar, dönüşümlerin olduğu dönemlerdir (durağanlaşma günlerinin çevresi, bugün ve 29 Kasım); bu dönemlerden sonra hareketlere giderek daha fazla alışırız. Yine bugün, Venüs'ün Mars ile yarı-sekstil açısı nedeniyle, istediğimizi elde etmek için doğrudan mı yoksa dolaylı mı ilerlemeliyiz konusunda zorlanabiliriz. Tek bir yol olmak zorunda olmadığını fark etmek daha iyi olabilir; ideal olan her ikisinin de birleşimi; aksi hâlde bu gel-git hâli herkes için kafa karıştırıcı olabilir.