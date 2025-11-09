Günlük burç yorumları: 10 Kasım 2025 Pazartesi

10 Kasım 2025 Pazartesi, burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

Astroloji
Giriş: 09 Kasım 2025 00:05 Güncelleme: 09 Kasım 2025 00:06
  • Merkür bugün Yay burcunda durağanlaşıyor ve geri hareketine dönüyor; bu retro yolculuk 29'una kadar devam edecek. Bazı gecikmeler veya bilgi tıkanıklıkları mümkün. Bu döngü sırasında, düşüncelerimiz içe döner; konuları gözden geçirir ve yeniden değerlendiririz. Merkür retrosu dönemleri, içsel farkındalığın arttığı zamanlardır, meditasyon, günlük tutma, eski planları yeniden ele alma ve geçmiş işleri gözden geçirme normalden daha çok desteklenir. İletişim ve ulaşımın mekanik yönlerindeki küçük aksaklıklar, bizi daha anlamlı olabilecek başka bağlantı yollarına yönlendirebilir. Bu retro döngüsü; inançlarımızı, fikirlerimizi, macera duygumuzu, ruhumuzu, yayıncılık uğraşlarımızı ve eğitim hedeflerimizi gözden geçirmek için güçlü bir zamandır. Projelere, eşyalara, durumlara, sorunlara ve hatta insanlara yeni bir açıdan bakarız. Bilgi tıkanıklıkları, beklerken daha yaratıcı ve daha kaynak odaklı hâle geldiğimiz için bu yeni bakış açısını teşvik edebilir! En zor zamanlar, dönüşümlerin olduğu dönemlerdir (durağanlaşma günlerinin çevresi, bugün ve 29 Kasım); bu dönemlerden sonra hareketlere giderek daha fazla alışırız. Yine bugün, Venüs'ün Mars ile yarı-sekstil açısı nedeniyle, istediğimizi elde etmek için doğrudan mı yoksa dolaylı mı ilerlemeliyiz konusunda zorlanabiliriz. Tek bir yol olmak zorunda olmadığını fark etmek daha iyi olabilir; ideal olan her ikisinin de birleşimi; aksi hâlde bu gel-git hâli herkes için kafa karıştırıcı olabilir.

  • 10 KASIM 2025 PAZARTESİ KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Koç, bugün Merkür retroya dönerken, hem yazılı hem sözlü ifadelerinde dikkatli olman en iyisi olur. Merkür yön değiştirirken yanlış anlamalar mümkün olduğundan iletişimlerinde net ol. Çok önemli konuşmaları, insanların daha az hassas olduğu ve senin kendini daha iyi ifade edebileceğin zamanlara sakla. Merkür'ün geri hareketi macera ve öğrenme alanında gerçekleşiyor ve 29'una kadar sürecek; bu da bazı gecikmeler, hukuki veya eğitimle ilgili konularda kafa karışıklığı ya da bilgi tıkanıklıkları yaratabilir. Hâlihazırda devam eden projeler üzerinde çalışmak veya yarım kalmış eğitimlere geri dönmek en iyisi olur. Bu dönem nefes alma, ne istediğini ve neye ihtiyaç duyduğunu daha iyi anlama zamanı olabilir. Zihinsel olarak yavaşlamak gerekebilir. Yine de, bir şeylere yeni bir açıdan bakmanın faydasını göreceksin; engelleyici durumlar sinir bozucu olsa bile, bazı planlarını lehine olacak şekilde yeniden gözden geçirme fırsatı yakalayabilirsin. Bugünkü geçiş sırasında önemli detayları kaçırmaya veya talimatları yanlış anlamaya karşı dikkatli ol.

  • 10 KASIM 2025 PAZARTESİ BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Boğa, bugünün enerjileri, duygusal ve zihinsel olarak toparlanmanı destekliyor. Merkür retroya dönüyor ve 29'una kadar sürecek bu dönem; araştırma yapmak, planları gözden geçirmek, bir ilişkiyi daha iyi anlamak, seni harekete geçiren şeyleri keşfetmek ve kişisel içe dönüş için uygun bir zaman. Bu retro sürecinde finansal yükümlülükler ve ortak kaynaklar konusunda bazı kafa karışıklıkları olabilir. Özellikle yakın ilişkiler ve para konularında, mevcut durumu daha iyi anlamak için kendini sık sık geçmişe dönerken bulabilirsin. Şimdilik bilgilerin eksik olabileceğini göz önünde bulundur; bu yüzden özgüvenini güçlendiren şeylere odaklanmak mantıklı olur. Ayrıca kritik finansal detayları ihmal etme ya da göz ardı etme; bir şeyi geri almakta zorluk yaşamak istemiyorsan, şu sıralar birine ödünç vermemek daha iyi olur. Bazı yavaşlamalar olsa da, önümüzdeki üç haftayı belirli meseleleri gözden geçirmek ve düzeltmek açısından faydalı bulacaksın. Bu dönemde harcamaktan, ödünç vermekten veya borç almaktan ziyade bütçe yapmak en iyisi olacaktır.

  • 10 KASIM 2025 PAZARTESİ İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili İkizler, Merkür bugün ilişkiler alanında retroya dönüyor ve 29'una kadar hayatındaki önemli bir kişiyle ilgili bazı yavaşlamalar olabilir. Planların ve ilişki hedeflerin büyük olsa da, işleri aceleye getirmemek en iyisi. Önümüzdeki üç hafta boyunca hem kişisel hem iş ortaklıklarında bazı kafa karışıklıkları yaşanabilir. Gecikmelerin, sonunda durumu daha iyi anlamana yardımcı olabileceğini unutma! Sabırlı olmak en iyisi olacaktır. Hayatındaki geçmiş insanlar ve eski meseleler yeniden karşına çıkabilir. Bazen sıkışmış hissedebilirsin fakat bu dönemde içe dönüş sana büyük fayda sağlar. Bugünkü geçiş sırasında ne söylediğine ve nasıl söylediğine özellikle dikkat et. Duyguları ve düşünceleri anlamlandırma, uzlaşma sağlama veya en azından karşılıklı anlayış oluşturma isteği yoğun olabilir.

  • 10 KASIM 2025 PAZARTESİ YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Yengeç, Merkür bugün retroya dönüyor, bu nedenle iletişimlerine ekstra özen göstermen iyi olur. 29'una kadar sürecek bu döngü boyunca bazı gecikmelerle uğraşman gerekebilir. Bugün bilinçaltından gelen bir şey, net ve gerçekçi düşünmeni engelleyebilir; bu yüzden yaptığın işleri iki kez kontrol etmek akıllıca olur. Önümüzdeki haftalarda, işte veya günlük hayatında eski sorunlar yeniden ortaya çıkabilir ve tamamladığını düşündüğün projelerin yeniden düzenlenmesi gerekebilir ya da beklediğin bilgiler gecikebilir. Bugün, söylediğin ve imzaladığın her şeye özellikle dikkat et. Ancak bu zorlu aşamayı geçtikten sonra projeleri düzenlemek, işleri gözden geçirmek ve rutin, alışkanlık veya sağlık konularıyla ilgilenmek için oldukça destekleyici bir enerji var. Yavaşlamaya ve aceleyle geçtiğin konulara yeniden özen göstermeye çalış.

  • 10 KASIM 2025 PAZARTESİ ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Aslan, son dönemde büyük fikirler ve planlarla meşguldün, ancak Merkür bugün retroya dönüyor; bu nedenle yavaşlamak, durumu değerlendirmek ve devam eden işlerini gözden geçirmek en iyisi olur. Bu retro döngüsü 29 Kasım'a kadar sürecek ve aşk ile yaratıcılık alanında gerçekleşiyor. Geçmişten insanlar ve sorunlar yeniden ortaya çıkabilir ya da zihnini ve duygularını meşgul edebilir. Bekleme süreçleri, gecikmeler, duraksamalar veya birikmiş işlerin tamamlanması söz konusu olabilir; ancak gözden kaçırdıklarına gereken ilgiyi vermek sonunda seni öne geçirecektir. Bugün yaşanan bu geçişle birlikte iletişim kopuklukları mümkün. Konuşmalar ve düşünceler, geçmiş aşklar, projeler, olaylar veya şimdi gerçekleşen gecikmiş bir konuşma etrafında dönebilir. Geçmişteki güzel zamanlara dair nostalji, heyecan verici duygular ve mutlu anılar gündeme gelebilir.

  • 10 KASIM 2025 PAZARTESİ BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Başak, Merkür bugün retro döngüsüne başlıyor ve 29 Kasım'a kadar özellikle kişisel yaşamına, ailene ve evine dair konularda hayatı yeni bir bakış açısından görebilirsin. Geçmiş hatalar yeniden gündeme gelebilir ya da yerine getirmediğin bir sorumlulukla ilgili belirsiz bir suçluluk hissi yaşayabilirsin. Bunun yerine, şu anda sahip olduğun zamanı bir şeyleri yeniden değerlendirmek için kullanman daha iyi olur. Düzeltilmesi gereken bir hata veya tutarsızlık fark edebilirsin. Aile bireyleri ya da ev arkadaşlarınla iletişim, zaman zaman istediğinden daha karmaşık olabilir; ayrıca evle ilgili ufak tefek aksaklıklar veya mekanik sorunlar ilgini gerektirebilir. Yeni başlangıçlar için uygun bir zaman olmayabilir ancak mevcut düzeni gözden geçirmek, yeniden organize etmek ve bir şeyleri elden geçirmek bu döngüde oldukça verimli olabilir. Bugün bir şeyleri ileri itmekten ziyade durum değerlendirmesi yapmak için daha uygun. Bu geçiş sırasında yanlış anlamalara karşı dikkatli ol; söyleyeceklerin önemliyse özellikle net ol. Hem içsel hem dışsal anlamda destek ve güven duygunu güçlendirmeye odaklan.

  • 10 KASIM 2025 PAZARTESİ TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Terazi, Merkür bugün iletişim alanında retroya dönüyor ve bu döngü 29'una kadar sürecek. Bu retro döneminde öğrenme, ulaşım ve temel iletişim konuları gecikmeler, yeniden düzenlemeler veya düzeltmeler gerektirebilir. Önemli randevular ve günlük işleri yürütürken esnek ve dikkatli olmak en iyisi olacaktır. Kardeşler veya komşularla çözülmemiş meseleleri yeniden ele alma ihtiyacı doğabilir; konular daha fazla gözden geçirme ve çalışma gerektirebilir; iletişim ve ulaşım araçlarında yaşanabilecek mekanik sorunlar ise nasıl bağlantı kurduğunu ve nasıl hareket ettiğini yeniden düşünmene yol açabilir. Bu deneyimler sayesinde, aklına daha önce gelmeyecek yeni ifade biçimleri keşfedebilirsin. Bir şeye atlamadan önce tüm gerçekleri topladığından emin ol. Genel olarak Merkür retrosunda geçmiş ve mevcut projeleri yeniden işlemek veya düzenlemek en iyisidir. Bugünkü geçiş sırasında gerçekten kastetmediğin şeyleri söylememeye dikkat et.

  • 10 KASIM 2025 PAZARTESİ AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Akrep, Merkür bugün retroya dönüyor ve 29'una kadar sürecek bu süreç varlıklar ve maddi kaynaklar alanında gerçekleşiyor. Önümüzdeki yaklaşık üç hafta boyunca finanslarını veya bütçeni gözden geçirmen gerekebilir ya da kaybolma/eşyaların yerini karıştırdığın durumlarla uğraşabilirsin. Belirli bir girişimin askıya alınması veya yeniden düşünülmesi de mümkün. Bu döngüde en iyi sonuçlar için eski sorunlara yeni bir açıdan yaklaş. Geçmiş projeleri ve kararları araştırmak, incelemek ve yeniden değerlendirmek açısından harika bir dönemdesin. İlerlemeye başlamadan önce geriye bakıyorsun ve bu oldukça değerli bir egzersiz olabilir. Bugün ve bu hafta sınırlar, limitler veya değer farklılıkları konusunda bazı kafa karışıklıkları yaşanabilir; ancak çözüm şimdilik net görünmeyebilir. Bugün iletişimlerinde fazla gelişigüzel olmamaya çalış; karşındakilerin ne demek istediğini kendiliğinden anlayacağını varsayma. Merkür'ün retroya dönmesi iletişimleri daha ciddi ve kolay yanlış anlaşılır bir atmosfere sokabilir.

  • 10 KASIM 2025 PAZARTESİ YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Yay, Merkür bugün senin burcunda retroya başlıyor ve bu dönem iç gözlem açısından oldukça faydalı olabilir. Bu geçişte aşırı düşünmeye eğilim artacağından buna dikkat et. Yeni bir projeye başlamak için uygun bir zaman değil; çünkü yavaş ilerleyebilir ya da sonradan fikrini değiştirebilirsin. Merkür retrosu 29'una kadar sürecek ve bu süreçte gecikmeler, yanlış anlamalar ve net olmayan mesajlar yaşanabilir. Bu döngü senin için daha kişisel olduğundan iletişimlerinde ekstra netlik sağlaman iyi olur. Karar verme süreçleri içe dönebilir ve sezgilerin saf mantığın önüne geçebilir; bu da bazı durumlarda oldukça faydalı olabilir. Yeniden düzenleme ve düşünme için güzel bir zaman. Dünyaya farklı bir filtreden bakabilir ve önemli içsel farkındalıklar yaşayabilirsin. Yine de, başkalarının her zaman ne anlatmak istediğini tam olarak anlamayabileceğini göz önünde bulundur.

  • 10 KASIM 2025 PAZARTESİ OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Oğlak, bugün iletişim kopuklukları, yanlış anlamalar veya ulaşım sorunları nedeniyle biraz zorlayıcı olabilir. Merkür durağanlaşıp, retroya dönüyor ve 29'una kadar gecikmeler, yanlış anlamalar ve netlik eksikliği yaşanabilir. Sezgilerine güvenmek de normalden daha zor olabilir. Farklı olasılıkları değerlendirirken karar vermek karmaşıklaşabilir. İstemeden pot kırabilir veya gizli tutmak istediğin bir şeyi açığa vurabilirsin. Hem içsel hem dışsal "işaretleri" okumak kolay olmayacak; ta ki her şeye tamamen yeni bir açıdan baktığını fark edene kadar! Başkalarında yanıltıcı davranışlara karşı dikkatli ol. Ayrıca, iç dünyanla ilgili iletişim kurarken özellikle net olmaya çalış ya da bu zamanı, meseleleri erken paylaşmak yerine yeniden değerlendirmek için kullan. Bu döngü, hâlihazırda devam eden işleri yeniden ele almak ve düzeltmek, günlük tutmak ve geçmişte gözünden kaçan cevapları bulmak için oldukça uygundur.

  • 10 KASIM 2025 PAZARTESİ KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Kova, Merkür bugün retroya dönüyor ve 29'una kadar retroda kalacak. Hayatının bazı alanlarında değişiklikler yaklaşmış gibi görünebilir, ancak bugün karmaşık veya yönünü şaşırtan bir enerji olabilir. Acele etme, dinlen ve sorunlara daha sonra taze bir bakış açısıyla yaklaşmayı hedefle. Yine de Merkür retrosu, son kararlarına farklı bir açıdan bakmak için iyi bir dönemdir. Bu süreçte gözden kaçan detaylar ortaya çıkabilir ve bunları yeniden değerlendirme fırsatı bulabilirsin. Düzenleme, inceleme ve düzeltme işleri şu anda çok işe yarar. Ortaklarla, gruplarla ve arkadaşlarla iletişim ön planda ve zaman zaman zorlayıcı olabilir. Sosyal hayatın ve network faaliyetlerin üzerinde daha güçlü bir vurgu olabilir; bazı konularda durumu yumuşatma, yeniden başa sarma ve değerlendirme ihtiyacı doğabilir. Arkadaşlarla, gruplarla ve iş gelirleri ya da iş bağlantılarıyla ilgilenirken normalden daha dikkatli olmak en iyisidir. Bu döngüde eski bir arkadaşla yeniden bağlantı kurman da mümkün. Uzun vadeli hedeflerle ilgili, yakın zamanda attığın adımların şimdi gözden geçirilmesi veya revize edilmesi gerekebilir.

  • 10 KASIM 2025 PAZARTESİ BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Balık, Merkür bugün retroya dönerken, karışıklıklar mümkün olduğundan programında olabildiğince esnek olmaya çalış. Merkür'ün retro döngüsü 29'una kadar sürecek ve güneş haritandaki onuncu evde gerçekleşecek. Bu dönem uzun vadeli hedefleri ve kariyer projelerini yeniden düzenlemek için güçlü bir zaman olsa da iş planları veya iletişimlerde bazı kafa karışıklıkları olabilir. Gözden geçirmek iyi bir fikir ancak şu an için bir sonraki adımlarınla ilgili tam netlik oluşmayabilir. Gecikmeleri veya yanıt beklemeyi gerektiren durumlar, bazı şeyleri yeniden düşünmene veya tekrar yapmana yol açabilir. Kamuya, üstlere, iş arkadaşlarına, dostlarına ve çalışma çevrene yönelik iletişimlerinde ekstra dikkatli olmalısın. Şu an can sıkıcı görünse de yavaşlamalar sonunda lehine çalışabilir. Bugünkü hayal kırıklıkları ise düşündüğünden daha çok şey gösterebilir, bu yüzden dikkatle gözlemle.

