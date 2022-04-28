Doğal banyo köpüğü nasıl yapılır?

Vücuttaki toksinleri atmak ve çocukların rahatlamasına yardımcı olmak için özellikle yatmadan önce banyo iyi bir detoks. Köpük banyosu ile bu saatleri çok daha eğlenceli hale getirebilirsiniz.

Ne yazık ki, satılan birçok köpük banyosu fazla toksisiteye neden olabilecek maddeler içermektedir. Bu köpük banyosu tarifi, çocuklara toksin yüklemeden eğlenceli bir köpük banyosu deneyimi yaşatmanın harika bir yolu...

Neden geleneksel köpük banyosu değil?

Pek çok renkli, eğlenceli şişelerde satılan köpük banyosu herkese oldukça çekici görünüyor. Onları istediği için hiçbir çocuğu suçlayamazsınız, ancak içinde bulunan maddelerin listesi o kadar çekici değil. Kişisel bakım ürünlerindeki içerikleri 1-10 (10 en toksik olan) arasında sıralayan Çevresel Çalışma Grubu'nun web sitesine göre, bu köpük banyolarındaki en zehirli bileşenlerden bazıları şunlardır:

Koku – Endişeler arasında alerjiler/bağışıklık bozukluğu, tahriş (cilt, gözler veya akciğerler), organ sistemi toksisitesi (üreme dışı) ve ekosistem toksisitesi bulunur. Puan: 8

Propilparaben – Endişeler arasında alerjiler/bağışıklık fonksiyon bozukluğu, endokrin (hormon) bozulma, gelişimsel/üreme toksisitesi, ekosistem toksisitesi bulunur. Puan: 7

Oksibenzon – Endişeler arasında biyokimyasal veya hücresel düzeyde değişiklikler, alerjiler/bağışıklık bozukluğu, endokrin bozulma, kalıcılık ve biyobirikim (vücutta birikim), gelişimsel/üreme toksisitesi, organ sistemi toksisitesi (üreme dışı) bulunur. Puan: 8

İmidazolidinil Üre (bir formaldehit salıcı) – Endişeler arasında alerjiler/bağışıklık bozukluğu, kanser ve kontaminasyon bulunur. Puan: 7

Formaldehit (imidazolidinil üreden) – Kanser, alerji ve immünotoksisite için toksisite ölçeğinde 10'a kilitlenir.

Sodyum lauret sülfat (kabarcıkların daha uzun süre dayanmasına yardımcı olur) dahil olmak üzere çocukların köpük banyosunda bulunan ve en iyi ihtimalle sorgulanabilir bir dizi başka bileşen vardır.

Kendi köpük banyonuzu nasıl yapabilirsiniz?

Kendi köpük banyonuzu yapmak için gereken birkaç basit doğal bileşen:

Sıvı kastil sabunu: Hindistan cevizi bazlı bir sabun olan Kastilya sabunu bu tarifin temelidir. Kastilya sabunu tek başına çok fazla baloncuk oluşturmaz (ve uzun süre dayanmazlar).

Bitkisel gliserin: Gliserin, baloncukları hızlandıran bileşendir. Daha fazla köpük oluşturmaya yardımcı olur ve ayrıca baloncukların daha uzun süre dayanmasına yardımcı olur.

Uçucu yağlar: Köpük banyosuna hoş bir koku vermenin doğal bir yolu esansiyel yağ kullanmaktır. Ayrıca terapötik olarak da kullanılabilirler. Örneğin; gevşemeyi arttırmak için. Oyuncaklar nasıl yıkanmalı? yazısını okumak için tıklayınız...

Çocuklar için doğal köpük banyosu tarifi

Banyo zamanını eğlenceli hale getirmek için tamamen doğal bir köpük banyosu tarifi!

Malzemeler:

3/4 fincan sıvı kastilya sabunu

1/4 fincan bitkisel gliserin

5 - 8 damla çocuklara uygun uçucu yağlar

Hazırlanışı:

Küçük bir kapta kastil sabunu, gliserin ve uçucu yağı karıştırın. Saklamak için bir cam kavanoza dökün. İstenilen kabarcıklar elde edilene kadar akan banyo suyuna bir seferde 1 yemek kaşığı ekleyin.

Bu çocukların köpük banyosu tarifi, iyi bir köpük üretebilir, ancak normal bir köpük banyosu kadar köpüklü olmayacaktır.

Uçucu yağ güvenliği üzerine not

Uçucu yağlar oldukça konsantre maddelerdir ve yanlış kullanıldığında zarar verebilir. Topikal olarak kullanmadan önce bunları daima bir taşıyıcı yağ ile seyreltin. Unutmayın su, uçucu yağları seyreltmez. Çocuklar için köpük banyosu tarifine eklemeyi düşünüyorsanız, çocuklar için güvenli olan uçucu yağları seçmek de önemlidir.

Bebekler ve çocuklar için sakinleştirici ve güvenli olan bazı uçucu yağlar şunlardır:

Sedir ağacı (Atlas sediri)

Adaçayı

Ardıç

Lavanta

Mandalina

Sandal ağacı

Köpük banyosu ne sıklıkta kullanılabilir?

Doğal malzemelerle yapıldığından, bu köpük banyosu tarifini istediğiniz sıklıkta kullanabilirsiniz. Ancak köpük banyolarının (ve genel olarak banyo/duş almanın) çocuklar için günlük bir aktivite olması gerekmediğini unutmayın, çünkü çok sık banyo yapmak aslında cilt mikrobiyomunu bozabilir. Egzama ve hatta astıma neden olabilir.

Buradaki fikir, çok sık yıkamanın, aksi takdirde bağışıklık sisteminin en iyi şekilde gelişmesine yardımcı olacak mikropları deriden uzaklaştırmasıdır. Henüz ergenlik çağına gelmemiş çocukları haftada bir ya da iki kez banyo yaptırabilirsiniz.

Kaynak: https://wellnessmama.com/natural-home/bubble-bath/