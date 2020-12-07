Bizi susuzluktan ancak su olmak kurtarabilir

Bir Pablo Neruda şiirine rastladım, ondan çok hoşlandım. "A ben bunu çevireyim!" dedim. Niye bilmiyorum son bir yıldır habire şiir okuyorum, dinliyorum, çevirmelere yelteniyorum, seslendiriyorum...

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Şiirde bir yeri çevirirken anımsadım; Neruda onun için “Hiç Cortazar okumamış olmak hayat boyu hiç şeftali yememiş olmak gibidir.” demişti.⠀

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“Cai Singh soruyu soran olmak istiyor, Cai Singh suyla yatıştırılan susuzluğun ona tekrar işkence edeceğini biliyor, Cai Singh onu susuzluktan ancak su olmanın kurtaracağını biliyor.”⠀

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Cortazar' ın içine Lord Buddha kaçmış... ⠀

Belki hepimizin içine kaçmıştır? ⠀

Belki 'içimiz' yoktur, hiç olmamıştır?⠀

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"Gözümü kapatınca içimde bir uzay var anne" diyor oğlum. Tam manasıyla bir "anlar vardır" anı. “Evet” diyorum, “Tanıyorum orayı.”

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"İç evren kelime anlamı gibi insanın içinde yer almaz; daha önce olduğu gibi içinde yaşadığımız şimdide, zihnin bilinçdışı işlemlerinin kişisel olmayan doğal güçleriyle olan ilişkimizdir."⠀

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Alan Watts cevaplamış çoktan soru olmayan sorularımı. Dünyanın en şefkatli bilim insanlarından Dr. Daniel Siegel da zihnin içeride [within] ve aramızda [between] fonksiyonları var diye anlatıyor. ⠀

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Cortazar, Buddha, Dan Siegel, Alan Watts, Neruda bir masanın etrafında çay içebiliyor. Biz de ilişebiliriz yanlarına, küçük ve mütevazı bir iskemle çekip. Sessiz duracağımıza söz verirsek alırlar bizi aralarına bence. Aynı malzemeden yapılmışız neticede. "Rüyaların yapıldığı maddeden" ve etten kemikten kandan işte.

“Gözümüzde az toz var, ama tozun azı da acıtıyor, n’olur bizi de alın.”

Haa, tüm bu düşünce akışımı başlatan ve beni gece yatağımdan kaldırıp yazdıran Neruda' nın şiiri sessizlik üzerineydi. Tamam, şimdi oldu. ⠀

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“On ikiye kadar sayacağım ve hepimiz sessiz olacağız.

Muhteşem bir an bu.

Acelesiz, makinesiz.

Ani bir tuhaflıkta.

Hep beraberiz.”

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Lirik girdim, didaktik bitireceğim. - Öf, didaktik çok sıkıcı biri!-

Yüksek sesle gün içinde saat başı tekrar edelim. ⠀

24 x 1 ⠀

Repeat after me :)

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"Bizi susuzluktan ancak su olmak kurtarabilir."