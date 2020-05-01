Sema Demirkan

Doğadan, edebiyattan, sanattan besleniyor, ama en çok dinlemeyi seviyor. Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü mezuniyeti ve 12 yıl çokuluslu şirketlerde başarılı bir iş hayatı, birincilikler, ödüller ve koşmanın ardından içinden yükselen karşı konulamaz sesi dinleyip durdu. Üç yıl bir köyde dinledi, dinlendi. Sıradan, sade ve mütevazi bir hayatın içinde öğrendiklerini-pratiklerini günlük hayatına, ilişkilerine, anneliğine taşımaya emek verdi. İçinden geçtiği kapılar şefkate açılınca daimi öğrenciliğine şefkatte derinleşerek devam ediyor. Uzunca bir süredir gereksiz tüketimden kaçınıyor; iç çalışma-ekoloji-kültürün açtığı yaralar bağlantıları üzerinde duruyor. Mindful Self Compassion organizasyonunun uluslararası eğitmenleri arasında ve Yin Yoga eğitmeni. Şefkat, dayanıklılık, meditasyon eğitimleri veriyor, farklı disiplinleri birleştirdiği özgün atölyeler tasarlayıp sunuyor. Bireyler, kurumlar, terapistler, sağlık çalışanları ve sivil toplum kuruluşları ile çalışmalar gerçekleştiriyor. Vizyoner Zen Ustası Thich Nhat Han ekolünde düzenli olarak inziva ve eğitimlere katılıyor. İlk kitabı üzerinde çalışıyor.