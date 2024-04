Hizmet bilinci

Merhaba Canım Kardeşim,

Sen bu yazıyı okurken biz 2024 Türkiye yerel seçimlerini arkamızda bırakmış olacağız. Umuyorum ki ülkemiz için ortak toplum bilinci en hayırlı, en güzeli seçmiş olsun. Benim de hayatın akışıyla eş zamanlı ilerleyen bilincim ve bu köşeden paylaşmak için sırasının geldiğini düşündüğüm yazım tam da bu konularla ilgili. Kaç zamandır sana hizmet bilincini anlatmak istiyorum. Ve farkındaysan önce yetişkin sorumluluğunu anlattım sonra bilinçli vatandaş olmak ne demek diye dilim döndüğünce bilgimi paylaştım. Şimdi işte bilinçli vatandaşların en önemli özelliği olan hizmet etme bilincini paylaşmak istiyorum. Hizmet dediysem topluma hizmetten bahsediyorum. Yani politikacıların en baş görevinden… Ama aslında her bilinçli vatandaşın da böyle bir görevi olduğunu hatırlatarak.

Hizmet bilinci nedir?

Hizmet bilinci dediğimde topluma katkısı olacak işlerden bahsediyorum ben. Tabii ki buraya gelene kadar kişinin kişisel gelişim konusunda ilerlemiş olması gerekiyor sevgili kardeşim yoksa kendi dertlerinde boğulmuş, kendine faydası olamayan bireylerin başkalarını düşünmesi çok da mümkün değil. Tabii ki hepimiz insanız hepimiz zaman zaman moral bozuklukları, hastalıklar, acılar, duygusal problemler yaşıyoruz ama önemli olan duygularının sorumluluğunu alabilen, duygusal dayanıklılık konusunda talimli yetişkin bireyler olabilmek.

İşte eğer böyle bir kişi isek zaten çevremizin ve çevremizdeki sorunların farkındayızdır. Çünkü artık odağımızı kendi küçük dünyamızdan alıp dışarıda olup bitenlere verebilmişizdir. Malum insan denilen varlık topluluk halinde yaşıyor ve toplulukların bu yüzyılda çok ciddi ekonomik, çevresel ve de ruhsal/fiziksel problemleri var. Bu problemler istesek de istemesek de hepimizi etkiliyor. Çünkü hepimiz sorunun bir parçasıyız. Şimdi sıra sürdürülebilir bir dünya yaratabilmek için hep birlikte çözümün parçası olmakta. Tür olarak dünya tarihinden silinme riskiyle karşı karşıyayız, fark edelim!

Çözümün bir parçası olmak nasıl mümkün?

İlk adım sorumluluk alıp, farkına varmak ile başlıyor canım kardeşim. Seni en çok bu toplumda ne rahatsız ediyor, neyin yanlış gittiğini düşünüyorsan önce o konu hakkında bilgilenmelisin. Sonra bu sorun hakkında çalışan, senin gibi düşünen kimler var diye araştırmalı ve onlarla bir araya gelmelisin. Birlikten kuvvet doğar. Bu bir çalışma grubu olabileceği gibi bir sivil toplum kurumu da olabilir. Ya da belki üniversitelerin sosyal kulüplerinden birine destek vermek istersin. Belki bir kurumun sürekli bağışçısı olursun ya da aktif olarak sivil toplumda çalışırsın. Türkiye’de gönüllü çalışan sayısı çok az. Eğer toplum için ayırabilecek zamanın varsa yapılacak çok iş var. Ya da daha etkilisi aktif siyaset yaparsın belki de. Siyaset illaki meydanlara çıkarak yapılmıyor. Vatandaşın siyasetçi üzerinde birçok hakkı var. Hesap sorabileceği mecralar var. Çalışıp üretmek isteyenler için kent konseyleri var. Lütfen araştır ve bilgilen, kimse hayatta sana hazır reçeteler vermeyecek. Başkalarının hayatını mı kopyalamak istiyorsun, kendi eşsiz hikâyeni yazmak mı? Hadi kardeşim, sen de tut bir sorunun ucundan.

Hatta ve hatta belki de sen benim aradığım, müthiş projeleri olan ama kendi gibi düşünenleri bulamayan bir CAN’sındır sevgili kardeşim. O zaman lütfen gel kopruproject.org’ta bir profil oluştur ve sosyal fayda içeren projeni bizimle paylaş. Çünkü biz Köprü’yü senin ve bizim gibiler için kurduk. İş birlikleriyle güzelleşecek bir dünya düşledik. İstedik ki vatandaşı, siyasetçisi, akademisyeni, bireyi, organizasyonu, öğrencisi, eğitmeni hep birlikte çalışabilsin. Toplum ancak böyle kalkınabilir.

Bunun örneğini hep veriyorum. Yine vereceğim; Mustafa Kemal Atatürk’ün her Türk gencinin okuması gerektiğini düşündüğü ve müfredata koydurttuğu Beyaz Zambaklar Ülkesinde adlı eseri yıllar önce ilk olarak sevgili Azra Kohen’den duymuştum. Finlandiya’nın aydınlar sayesinde yaratılan kalkınma öyküsünü anlatan bu eseri alıp hemen okudum. Sonrasında net bir kararla topluma faydası olacak birtakım işler için yola çıktım. Bir sürü can dostum oldu yolda. Her birine minnettarım. Geldiğimiz noktada sosyal fayda odaklı projelere ev sahipliği yapacak dijital sosyal platform Köprü Project’i kurduk. Çok çalıştık, çalışıyoruz. İşler bazen istenildiği gibi gitmeyebiliyor ama duygusal dayanıklılık konusunda talimli ruhlar yılmıyor sevgili kardeşim. Biz de yılmadık. Neden biliyor musun? Çünkü topluma hizmet etme bilincinin motivasyonu içimizde o kadar doğal bir yerden geliyor ki, bunu kimse bizden alamaz.

Bu toplumun içine doğduk her birimiz. Kolektif olarak aktarılan yüzlerce yıllık bilgelikle büyütüldük. Bu toplum her birimize beğensek de beğenmesek de o kadar çok şey verdi ki. Sürekli almak sence de biraz adaletsiz değil mi? Kabı dolanın başkalarıyla paylaşabileceği bir toplum yaratabilmek için, kendini hazır hisseden her bir kardeşimi topluma hizmet konusunda düşünmek için yazdım bu yazıyı. Kafalarda çok büyütmeye gerek olmadan, doğallıkla yaptığımız birçok şey de var üstelik ama yapmadığımız, yapmayı akıl edemediğimiz şeyler de. Yeni nesillere gönüllülük, fedakârlık kavramlarını ne oranda aktarabiliyoruz emin olamıyorum. Benim gözlemime göre bencilleşen bir toplum yapısı içinde yaşamanın en büyük riski toplumsal çürüme. Erdemlerini, değer yargılarını kaybeden bir toplumun refah ve huzur içinde olması da çok mümkün değil.

İşte bütün bu sebeplerden dolayı kardeşim, hazır seçim bitmiş yepyeni bir döneme girilmişken, umutla kendine sor istiyorum; “Ben toplum için ne yapabilirim?” Bunun cevabını kolaylıkla bulacaksın eminim. Bulamazsan da lütfen temiz bir kalple niyetini koy ortaya ve kendin gibileri çağır içinden, onlar seni bulacaktır. Dünya gezegeni hizmetlileri çok uzun süredir bu alanda. Ve eğer ilgilenirsen gel kopruproject.org ‘a da bir göz at. Daha önce bu konuda yazdığım yazılara da aşağıdaki linklerden ulaşabilirsin.

Seni çok seven kardeşin

Nihan