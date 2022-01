İyilik Köprüleri – Köprü Project

Canım Kardeşim,

Bugün sana uzun uzun kendimden ve yaptıklarımdan bahsedeceğim hazır ol. Malum kendimden ziyade ortak olan konular ve kişisel gelişim benim alanım. Ve kişisel gelişim yazınca daha çok okunuyorum üstelik ama bak bu kardeşin bu sefer gelişmiş bireylerden, gelişmiş toplumlara giden yola katkı sunmak istiyor. Çünkü aslında benim tek amacım medeni bir toplum yaratma ve BİRLİK bilinci konusunda katkı sunabilmek. Bu çok da kolay olmayabiliyor bazen. Sonuçta ben de bir insanım ve kendi kişisel tekamülümle ilgilendiğim kadar, toplumsal tekâmül için benim de paylaşmaya, devam etmek için cesaret bulmaya ihtiyacım var.

Sevgili kardeşim bu köşe ve sen bana bu cesareti sonuna kadar veriyorsunuz, minnettarım. Sen iyi ki ordasın ve ben iyi ki buradayım. Çok şükür! Aramızdaki harika KÖPRÜ’yü de HTHayat sunuyor bize. Bu imkana ve sağlayanlara da minnettarım. Farkındaysan köprüler hayatı kolaylaştırıyor. Ben de hayatı boyunca hep birileri arasında köprü olmayı sevenlerden oldum. Sonra bir gün geldi düşündüm; bu yeteneğimi dünyamızın iyilik hali için nasıl kullanabilirim?

Ara ara sivil toplum hakkında yazıyorum. Sosyal girişimcileri anlatıyorum, kendi kolektif rüyamı besleyecek şeylerden dem vuruyorum. Özetle sana amacımı sezdiriyorum aslında. Biliyorum sen de anlıyorsun. Köşemin adından tut da (NİHAN’IN RÜYASI), sıklıkla yazdığım YERYÜZÜ CENNETİ potansiyelinin parçası olma görevime kadar her yaptığım şey birbiriyle o kadar alakalı ki. İnanıyorum bir gün gelecek bütün köprüler birleşecek, birlikte o ortak rüyayı gerçekleşmiş olarak yaşayacağız. Bu ne kadar zaman alacak, insan ömrüm buna yetecek mi gibi endişelerim yok benim. Uğrunda emek vermekten gurur duyduğum, üstüne koya koya ilerlediğim, vakti gelince de başka güzel canlara emanet edeceğim bir yolum var. O yol da bana harika bir proje yürütmem gerektiğini söylüyor uzunca bir süredir. Ee boşuna proje yöneticiliği yapmadık onca sene! Projemizin adı KÖPRÜ PROJECT. (Yarı Türkçe yarı İngilizce çünkü uzun vadede global bir çözüm olma hedefi var)

Ne için Köprü?

KÖPRÜ PROJECT, yaklaşık iki senedir yaptığımız röportajlarla analiz ettiğimiz toplum ihtiyaçlarından ve bu ihtiyaçları karşılama yolunda bir büyük BİRLEŞTİRME hayalinden besleniyor. “Gezegene ve tüm insanlığın hayrına hizmet edecek projelerin temelini atmaya fırsat yaratacak verimli bir toprak sunmak, tüm güzel fikirlerin tohumlarının bu toprak üzerinde büyümesini sağlayacak ortamı yaratmak mümkündür” diyerek yola çıkıyor.

KÖPRÜ, ayrıştırmadan “İYİLİK’te buluşan HERKES burada” demek istiyor dünyaya. İşBİRlikleriyle Yeni BİR Dünya yaratmak istiyor ve bunun için ekosistem aktörlerini bir araya getirmeyi hedefliyor.

Köprü’de kimler buluşacak?

Köprü, eski ile yeniyi, genç ile yaşlıyı, teknolojiyle gelenekseli, kurumsal yapılarla sivil toplumu, akademiyle pratik alanı ve bireylerle organizasyonları birleştirmeyi istiyor. Birbirleriyle buluşmalarının sinerji oluşturacağını düşündüğümüz aktörleri aşağıdaki modelle görselleştirmeye çalıştım kardeşim. Hayal et ne olur! Tüm bu aktörler hepimizin hayrına olan projeler için KÖPRÜ’de buluşsa, birlikte daha iyi bir dünya inşa edemezler mi?

Ederler tabii ki! O kadar harika sosyal girişimler ve yeni dünya organizasyonlarıyla tanışıyoruz ki bize bu inancı onlar aşılıyorlar ve biz dünya için daha fazlasını, daha etkilisini yapmak istiyoruz artık.

Şekil 1: KÖPRÜ PROJECT Sunum materyali / KÖPRÜ EKOSİSTEMİ

Özellikle STK[1] dünyasının desteklenmeye, geliştirilmeye ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz. Topluma sunmak istediğimiz sosyal faydayı ön plana koyan grubumuz dernekleşme konusunda yol alıyor. Çünkü kâr amacı güden bir kuruluş olmaktan ziyade, sosyal fayda yaratabilmek için yapılacak projelere fon oluşturabilecek sürdürülebilir finansal modeli olan bir dernek olmak bizim açımızdan harika bir yeni dünya organizasyonu örneği. Sürdürülebilir bir gelecek yaratmak bizim ve sonraki jenerasyonların tek görevi. Fark et kardeşim artık!

KÖPRÜ aşağıdaki dünya sürdürülebilirlik hedeflerini önceliğine koydu:

İnsana yakışır iş ve ekonomik büyüme

Sürdürülebilir şehirler ve topluluklar

Amaçlar için ortaklıklar

Hangi aşamadayız, önümüzde hangi adımlar var?

Son zamanlarda müthiş bir adanmışlık ve gönüllülükle çalışan can yoldaşlarım ve ben KÖPRÜ PROJECT DERNEĞİ’ni kurmak ve onu sosyal dijital bir iş birliği platformu olarak ayağa kaldırmakla ilgili çokça yol aldık. En azından enerjisel olarak bendeki hissiyat bu. Aralarında köprülük yapmayı planladığımız sistem aktörleri için dijital bir platform çözümünün planlama ve analiz fazındayız.

Özetle web sitesi, dijital platform ve sosyal medya hesapları gibi onu sana daha görsel olarak tanıtacak enstrümanlar hala tam olarak hazır olmamakla birlikte, gün geldiğinde felsefeyi birlikte daha iyi anlayalım diye ben önden yazmak istedim tüm bunları. İçimdeki coşkuyu tutamadım kardeşim, mazur gör. Her şeyin altyapısı hazır, bil bunu. Ve bir anda bir buz dağı gibi çıkacak karşımıza, bunu görüyorum. Çünkü anlatacak çok sözüm, birlikte üretecek olduğumuz çok projemiz var. Sabırla içinde beklemekle birlikte en doğru, en hayırlı kalplerin yollarının burayla kesişmesini de diliyorum.

Yardımına ihtiyacım olan konular neler?

Evet doğru duydun. Benim, bizim yardıma ihtiyacımız var. Öncelikle benimle bu alanda kalmanı, sosyal medya hesaplarım üzerinden zamanı gelince yapacağım duyuruları takip etmeni rica ediyorum. Sonrasında ben felsefemizi, amacımızı anlattıkça “KÖPRÜ için ne yapabilirim?” sorusunu kendine sormanı diliyorum. Zaten KÖPRÜ öyle bir sosyal ağ olacak ki, içinde yer almaktan gurur duyacaksın. Sana söz veriyorum kardeşim. BİR’in ve BÜTÜN’ün hayrını gözeten her bir CAN dil, din, ırk, siyasi görüş ayırt etmeksizin İYİLİK KÖPRÜLERİ kursun istiyor bu yeni sistem. Sana aylardır YENİ DÜNYA’yı, YENİ DÜNYA DEĞERLERİ’ni (Hala dünyadayken yeni Dünya’yı anlamaya dair ve Yeni Dünya değerleri) yazıyorum. Gelen enerjinin nasıl umutlu bir şey olduğunu hisset istiyorum. Yaşanan her türlü şeye rağmen BİZ buradayız bil istiyorum ve “eğer sen de BİZ’imle olursan daha da güçlü oluruz” demek istiyorum. Umut ve heyecan taşıyor her hücremden. Sen de bu duyguları paylaş istiyorum çünkü bu İNSAN olan herkesin insan-ı kamil olma yolunda en ortak değeri. BİZ BİR’iz ve SEVGİ’den oluşuyoruz. İYİLİK yapıp İYİLİK yaydıkça TAM’lığa ulaşacağız.

Umutla ve sevgiyle

Kardeşin Nihan

[1] Sivil Toplum Kuruluşu