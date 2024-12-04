Üçüncü mekan nedir?

Üçüncü mekana dair neler biliyorsunuz? İşte "Üçüncü mekan nedir?", "Üçüncü mekan sağlığımız için neden önemlidir?", "Üçüncü mekanınızı nasıl bulabilirsiniz?" sorularının yanıtları...

Üçüncü mekan nedir?
İlişki
Giriş: 04 Aralık 2024 14:25
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Günümüzde üçüncü mekanlar geçmişte kalan bir şey haline geliyor. Bağlantı kurma ihtiyacımızı karşılamak için, artık gerçek hayatta insanlarla bağlantı kurmak yerine sosyal medyaya daha fazla bağımlı hale geliyoruz. Ayrıca bu konuda bazı engeller de mevcut. Konum, maddi ve gibi faktörler, insanların bir üçüncü mekana sahip olmasını genellikle engelliyor. Ancak üçüncü mekanlar yaşam tarzınıza göre uyarlanabilir ve size uygun bir tane bulabilirsiniz. İşte üçüncü mekanlarla ilgili bilmeniz gereken her şeyi paylaşıyoruz…


Üçüncü mekan nedir?

Üçüncü mekan, eviniz (birinci mekan) veya işiniz/okulunuz (ikinci mekan) dışında, düzenli olarak gittiğiniz herhangi bir yerdir. Bu, arkadaşlarınızla buluşabileceğiniz, yeni bağlantılar kurabileceğiniz, rahatlayabileceğiniz ve hobilerinizle ya da ilgi alanlarınızla ilgilenebileceğiniz bir yerdir. İdeal olarak, üçüncü mekanlar kolayca ulaşılabilir olmalıdır. İşte kendinize üçüncü mekan olarak belirleyebileceğiniz bazı yerler…

  • Parklar

  • Kafeler

  • Kütüphaneler ve kitapçılar

  • Alışveriş merkezleri

  • Oyun alanları

  • Toplum merkezleri ve kulüpler

  • Spor salonları

  • Bir arkadaşın evi

  • İbadet yerleri veya dini sığınaklar

  • Lokantalar/restoranlar

Üçüncü mekan sağlığımız için neden önemlidir?

Artan sosyal medya kullanımı, yaşam maliyetlerindeki yükseliş ve zaman nedeniyle, çoğumuz günlerimizi sadece evden işe ve işten eve giderek geçiriyoruz. Bu bağlantı eksikliği, yalnızlık krizimizi körüklüyor. Dünya Sağlık Örgütü (WHO), yalnızlığın küresel bir halk sağlığı sorunu olduğunu belirtiyor. 2023 yılında ABD Sağlık Başhekimi Dr. Vivek Murthy, yalnızlığın hem zihinsel hem de fiziksel sağlık üzerindeki olumsuz etkisini vurgulayan ulusal bir uyarı yayınladı Dr. Vivek Murthy, küresel yalnızlık krizimizin başlıca nedenlerinden birinin “nitelikli bağlantı eksikliği” olduğunu belirtti. İşte tam da bu noktada, üçüncü mekanlar devreye giriyor.


Üçüncü mekanlar, yalnızlık krizimizi bir gecede çözmeyecek, ancak yaşadığımız izolasyon ve kopukluğu zamanla iyileştirebilir. Cities dergisinde yayımlanan bir araştırma, üçüncü mekanların özgüvenimizi, ruh halimizi ve yaşam kalitemizi olumlu yönde etkileyebileceğini ortaya koyuyor.


Üçüncü mekanlar, evimizden, işimizden veya okul hayatımızdan ayrı olan, tek amacın sosyalleşmek olduğu topluluk inşa etmeye ve ev veya iş/öğrenci kimliğimizin dışında kimlikler oluşturmaya olanak tanıyan yerlerdir.


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Üçüncü mekanınızı nasıl bulabilirsiniz?

Üçüncü mekanlar, dünyanın çeşitli ülkelerinde ve kültürlerinde doğal olarak yaygındır. Özellikle, toplulukların her akşam bir araya geldiği parklar gibi kamusal alanlara yatırım yapan, yürünebilir şehirlerde veya herkesin işten sonra yerel bir barda toplanıp günlük bir içki parasını karşılayabildiği, yaşam maliyetinin daha düşük olduğu şehirlerde öne çıkar. Ancak, yaşadığınız şehir veya topluluk bu tür bir üçüncü mekan için uygun olmasa bile, yine de kendinize bir üçüncü mekan bulabilirsiniz.


İlgi alanlarınızı ve hobilerinizi belirleyin

Bu keşfe, zaman ayırmak istediğiniz ilgi alanlarını ve hobileri kendinize sorarak başlayabilirsiniz. Ardından, bu ilgi alanlarını destekleyecek fırsatlar arayabilirsiniz. Örneğin, topluluk etkinliklerine katılmak (koşu grubu), halka açık alanlarda dersler almak (yoga dersleri, seramik atölyeleri, yabancı dil kursları vb.) gibi…


Bütçenize uygun hale getirin

Üçüncü bir mekân yaratmaya yatırım yapacak bir bütçeniz varsa, baristalarla ve diğer müdavimlerle bağlantı kurmak için haftada birkaç kez bir kafede çalışabilir veya arkadaşlarınızla aynı barda düzenli bir bilgi yarışması gecesi düzenleyebilirsiniz. Ancak üçüncü mekanların bir maliyeti olması gerekmez. Sosyal toplantılar için ücretsiz kamusal alanlarınız yoksa, üçüncü mekan fiziksel bir yer olmak zorunda değildir; düzenli olarak bağlantı kurduğunuz bir grup insan da olabilir. Konum gerçekten önemli değil; önemli olan düzenli olarak başkalarıyla bağlantı kurmaktır.


Mevcut rutininize dayandırın

Anahtar, ilk ve ikinci mekanınıza yakın bir yer bulmak ve bunu günlük rutininize dahil etmektir. Eğer daha fazla zaman veya para harcayacak durumda değilseniz, üçüncü mekan alışkanlıklarını mevcut alışkanlıklarınıza entegre edebilirsiniz. Haftada bir kez dışarıdan yemek mi sipariş ediyorsunuz? Yemeklerinizi paket yaptırmak yerine bir kitap alıp bir barda yiyebilir ve barmenle ya da yanınızdaki kişilerle sohbet başlatabilirsiniz. Her sabah kahve alırken, sırada telefonunuzda mı dolaşıyorsunuz? Kulaklıklarınızı çıkarın ve sıradaki insanlarla konuşun ya da baristanın gününü sorun. Bir spor salonuna ya da çalışma stüdyosuna üyeyseniz, topluluk etkinliklerine katılarak eğitmenleri ve diğer katılımcıları tanıyabilirsiniz. Yoğun bir anneyseniz, diğer annelerle çocuklarını parka getirecek bir grup kurabilirsiniz. Belki zaten düzenli olarak bir üçüncü mekana gidiyorsunuz; sadece bu zamanı başkalarıyla bağlantı kurmak için daha bilinçli bir şekilde kullanmanız gerekiyor.


Tutarlılığı planlayın

Üçüncü mekanınızı bulduktan veya bir grup kurduktan sonra, bu rutini sürdürmek için bir plan yapın. Arkadaşlarınızla bilgi yarışmasına gitmek ya da bir kitap kulübü başlatmak harika, ancak yalnızca ayda bir kez buluşuyorsanız, üçüncü mekanın tüm faydalarından yararlanamazsınız. Haftada en az bir kez, hatta mümkünse daha sık buluşmak için bir plan yapın. Sosyalleşme çabası ve buluşma sıklığı, üçüncü mekanların tam faydalarını elde etmek için gereklidir.


Referanslar:

Aaliyah Alexander, “Studies Show “Third Places” Increase Happiness—Here’s How to Actually Find One”, https://theeverygirl.com/what-is-a-third-place/


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