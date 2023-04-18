Yeniye yer açmak nasıl mümkün?

Biricik kardeşim nasılsın bugün?

Son zamanlarda biraz hırpaladım bizi. Kendimize gelelim istedim. Zaman zaman böyle oto kontrol anları gerekiyor gibi hissediyorum. Seni bilemiyorum ama bana iyi geliyor. Lütfen sen de bir ara ses ver de doğru yolda mıyım bileyim. Olur mu güzel kalpli kardeşim?

Bugün yine umutlu ve ışıklı yerlerden sesleneceğim sana ve kendi kabımca bildiklerimi paylaşarak hepimizi çoğaltmayı hedefleyeceğim. Bunun için de can yoldaşlarımın ve gözbebeğimiz Köprü Project’in[1] yardımına başvuracağım.

Biz, sevgili kardeşim Gül Yücel liderliğinde 13 Nisan 2023 Perşembe günü harika bir atölyeye imza attık. Alanda pek kıymetli kardeşlerim Didem Uycan Yılmaz, Semra Kabadayı, Zehra Emiroğlu, İpek Şevmet ve katılımcılarımız vardı. Zehra’nın bulduğu muhteşem atölye ismimizle, hep birlikte yeniye yer aç dedik katılımcılarımıza ve birlikte çalıştık.

Gül, güçlü sorularıyla bizleri kendimiz hakkında düşünmeye sevk etti. Koçluğun bana en güzel hediyesi sanırım ki güçlü ve akıllıca sorular sormayı öğrenmiş olmam. Ama yine de interaktif bir alanda, sanal bir çember olsa dahi bunu hep birlikte yapmak, paylaşmak paha biçilemez güzellikte. Koçluğun alan tutucu ve bireyin elinden kendi iradesini almayan bu yaklaşımını her zaman çok sevdim. Kendi bireysel gelişimim için kendi kendime koçluk yaptığım da oluyor, Gül’ün uzmanlığına başvurduğum da.

O gece de Gül ilk olarak bizlere şunu sordu: “Yeniye yer açabilmek için kendimize, hayatımızda ne kadar yer açıyoruz?”

Harika bir soru bu. Ve bunu derinlemesine düşünüp, çalışmak için teknikler var. Bize de sırasıyla bunları sordu Gül. Hadi seninle de çalışalım kardeşim. Önüne bir defter ve kalem al ve sana soracağım soruların cevaplarını not almaya başla! Göreceksin ne kadar çok şey keşfedeceksin kendinle ilgili.

Hadi başlıyoruz:

Kendinle ilişkine 10 puan üzerinden not ver kardeşim! (10: en memnun olduğun statü, 1: en mutsuz olduğun durum)

Peki eğer verdiğin puan “10” dan düşükse;

Kendinle ilişkine 10 puan vermiş olsaydın, şu anki durumundan farklı olarak neyi yapıyor ya da yapmış olurdun?

Hadi yaz bakalım en derin hasretlerini sevgili kardeşim.

Ya peki bu derin hasretlere kavuşmak için sana nelerin iyi geldiğinin, nelerin iyi gelmediğinin farkında mısın?

Şimdi de o zaman şunları yazıyoruz:

Ben nelere evet demeliyim? Nelere hayır demeliyim?

Ben bu soruya “daha çok uykuya evet, daha çok nefes çalışmasına evet ve masaja evet” yazdım mesela. Hayır dediğim şeyler listesinde de “daha az sosyal medya, daha az oturmak ve daha az sosyal ilişki (özellikle de anlaşmakta zorlandıklarım)” vardı.

Buralara kadar kendine dürüst olmayı başardıysan kardeşim, bir harika soru daha geliyor:

Gün içinde beni neler rahatsız ediyor?

Lütfen buraya aklına gelecek her şeyi ufak, detay falan demeden yaz. Ertelediğin ne varsa ya da fark ettiğin ama aksiyon almadığın her şey bu listeye girsin. Akıtan musluğu tamir ettirme işi de, düzensiz dolapları derleyip toplamak da bir sağlık problemini göz ardı etmek de bu listede. Önce tüm bunları görmeni ve sonra kendi kendine aksiyon alabileceğin şeyler için önceliklendirme yapmanı sonra ise yardım/destek gerekenleri belirlemeni ve gerekli destek fonksiyonlarını hayatına sokmanı rica ediyorum senden kardeşim. Çünkü zihnini oyalayan bu şeyleri temizlemeden yeniye yer açman mümkün değil! Açtığını zannetsen de verimli olarak ilerleyebilmen için ara ara zihin çöplüğünü temizlemen gerekiyor.

Özetle yeniye yer açabilmek için kendin gibi olman ve enerji kaçaklarını temizlemen gerekiyor. Çünkü aslında kendine yer açıyorsun ve bunu yaparken çoğunlukla yavaşlayıp, sadeleşerek ne istediğimizi bulabiliyoruz. Açık kalmış, döngüsü bitmiş, tamamlanması gereken işleri ancak bu şekilde görebiliriz.

Bir harika soru da buradan olsun:

Yarım kalmış, tamamlanması gereken işlerim nelerdir?

Ve bunu tamamlayan başka güçlü bir soru:

Çıkmam gereken üyelikler/ işler/ilişkiler? Neleri bitirmeyi erteliyorum?

Buraya kadar birlikte çok güzel farkındalıklara vardık değil mi sevgili kardeşim? İşte işin son ve en önemli kısmına geçmek için şu ana kadar yaptıklarımızı aşağıda özetlemek isterim:

Yeniye yer açmak için kendimize alan açtık Enerji kaçaklarımızı, kafamızı oyalayan, gün içinde bizi rahatsız eden şeyleri bulduk Bitirmemiz gereken döngüleri tespit ettik “Yeni Ben”i hangi davranışlarla dizayn edeceğiz” sorusuna birlikte odaklanabiliriz.

İşte geldik benim en sevdiğim kısma… Yeniyi dizayn etmeye ve yeni başlangıçlar yapmaya bayılıyorum. Bu durum bana her zaman için bir başka şansım olduğunu hatırlatıyor ve karamsar duyguların içinde fazla kalmıyorum uzun zamandır. Sana da şiddetli tavsiyemdir canım kardeşim.

Benim kırmızı çizgilerim nelerdir?

İnsanlar bana ne yapamaz?

Ben insanlara ne yapmamalıyım? Nerede durmalıyım?

“Yeni Ben” için neleri bırakmam, nelere başlamam gerekiyor?

“Yeni Ben” ile huzur içinde olmak nasıl mümkün?

Tüm bunlar kolaylıkla ve neşeyle nasıl olur?

Bu soruların listesi uzar gider ama asıl önemli olan dürüstçe, hissederek cevap verebilmek ve çıkan aksiyonlar konusunda istekli olmak canım kardeşim. Ben kendime ve sana güveniyorum se. Önümüz bayram ve dinlenmek için harika bir fırsat var. Dinlenirken ve sevdiklerinle güzel bir bayram kutlarken azıcık da bu işlere zaman ayırıp kendi varlığını onurlandırsan mı? Ne dersin?

Hiç vaktim olmaz ama konu da ilgimi çekiyor. Bana birlikte çalışmak daha iyi geliyor dersen de şayet, biz @kopruproject ile her ayın ikinci Perşembe günü ücretsiz Açık Kapı etkinliklerimizle seni bekliyoruz. Sen ne zaman uygun olursan kalk gel. İstersen yeniye yer açmak için ilk olarak bizi Instagram adresimizden ekleyerek başlayabilirsin.

Tüm sevgimle,

Kardeşin Nihan

[1] https://www.kopruproject.org/