Bambaşka bir hayat mümkün

Selam canım kardeşim,

Başlıktaki cümleyi çok sık tekrarlarken buluyorum kendimi.

İçim sıkıldığında, içinde yaşadığımız gerçeklik beni boğmaya başladığında kendimce kaçış yolları buluyor, sistemler üstü deneyimlere sokmak istiyorum ruhumu. Nazikçe, onun sınırsızlığında yol almak, zihnimi açmak ve eşsiz potansiyelime doğru yol almak…

Yine ne diyorum?

Haklısın. Bazen anlaşılmaz oluyor. Anlatmak istediğimi net ifade edemiyorum. Bu da benim öğrenme ve bilgiyi sindirme yolculuğum işte. Şöyle bir inancım var; kendi yaşam yolculuğuma entegre edip, hakikatim haline gelen her şey çok da fazla söze gerek olmadan az ve öz şekilde anlatılabilir.

Henüz başaramıyorum. Ama deniyorum. Ve sanırım bu işten hiçbir zaman yılmayacağım. Çünkü biliyorum ki, bambaşka bir hayat mümkün. İnsanlık içinde kavrulduğu cehaletten, acıdan ve ıstıraptan kurtulabilir. Tabii bunu gerçekten isteyen, sorumluluk alan canların sayısının artmasıyla mümkün olacak bahsettiklerim.

Hep yazdım, yazıyorum; bilinçteki sıçramayı, kritik sayı eşiğini geçtiğimizde hep beraber gözlemleyeceğiz. Belki bu nesil hepsini görmeyecek ama insanlık kendini yok etmezse, evrim, tekâmül adına her ne dersen, medeniyet gelişerek bu yönde ilerleyecek bir gün. Yaşam sonsuz… Formları değişiyor sadece.

İşte yine kafayı bu olgulara takmış, ruhsal birkaç farklı deneyime girmiş, yaşadığımız dünyada da bolca emek verip çeşitli alanlarda çalışmalar yaparken neden istediğim kadar verimli sonuçlar alamadığımla ilgili de düşünmeye başladım. Malum bu kardeşin ruhsal olduğu kadar, analitik de bir zihin yapısına sahip. Sonuç odaklı aksiyonları seviyor ve bu bence dengede kaldığı sürece gayet de sağlıklı.

Çünkü dünya ancak böyle değişiyor.

Velhasıl, neler yaptığımı net olarak çok da anlatmadığımı, yardım çağrılarında bulunmadığımı fark ettim. Ya da bu çağrıları doğru yerlerde yapmadığımı… Şimdi o yüzden canım kardeşim, senden çok samimi bir istekte bulunacağım; ne olur kalbinle dinle ve bütüne hizmet etmeye çalışan yanımı gör istiyorum. Bunu kalbinde hissedersen şayet, faydalı olduğuna inanırsan, anlattıklarımı bolca paylaşmanı rica ediyorum. Arkadaş sohbetlerinde anlatabilirsin bu konuları. Yazdıklarımı sevdiklerine gönderebilirsin örneğin ya da benim anlattıklarıma benzer başkalarının içeriklerini.

Yanlış anlaşılmak istemiyorum. Amacım, kendi etki alanımı büyütmek olduğu kadar, anlatmak istediklerimin etki alanını büyütmek çok daha önemli benim için. O yüzden kişilerden bağımsız, kendini bu konulara gönülden bağla ve onlar için eyleme geç istiyorum. Bunun en iyi yöntemi de bilgiyi paylaşmak. Çünkü ancak bilgi zihinlerle buluşup işlendiğinde, tatlı bir anlayış hepimizi sardığında kalbimizde de eyleme geçmek için bir çağrı duyuyoruz. Bunun için de bilincin ateşini uyandırmak lazım.

Hadi gel bu ateşi birlikte yakalım. Bu amaçla, aşağıda kendi yaptıklarımdan seni haberdar edeceğim, elinde malzeme olsun istiyorum.

Son zamanlarda neler yapıyorum?

- Can kardeşlerimle Köprü Project diye bir çalışma grubumuz var. Kaç kere dinledin benden. Zaten biliyorsun canım kardeşim. Senin için sıkıcı olmak istemem ama yeni kardeşler de dinlesin istiyorum:

Sosyal dijital ağ fikri olan Köprü’nün test versiyonu olan beta sürümünü internetten erişilebilir halde tutuyor, topluluk desteğiyle de geliştirmeye devam ediyoruz. Buraya hem analist, hem tasarımcı hem de testçi olarak büyük bir vakit vakfediyorum. (https://www.kopruproject.org/)

Köprü, topluluk desteğiyle geliştirilen ilk platform özelliğine sahip, kâr amacı gütmeyen bir oluşum. Tek niyetimiz bir buluşma alanı yaratmak ve sosyal fayda yaratmak isteyen insanları bir araya getirmek. Bu insanların projelerini sistem üzerinde tanımlayarak, projelerine çalışma grupları, destek çağrıları oluşturmalarını sağlamak. Köprü Project’e bağlı bir akademimiz de var. Köprü Akademi’yi derneğe bağlı ticari bir işletme olarak kuracağız fakat adaletli gelir dağılımı ve eğitimde fırsat eşitliği için burada düzenleyeceğimiz online/yüz yüze atölye ve eğitimleri paylaşım ekonomisi gibi sistemlerle desteklemeye çalışacağız. Eğer fikirle ilgilenir, destek olmak istersen bana ulaşman yeter canım kardeşim. Ben ne yapabilirim ki deme sakın? Bizi duyurman, fikri paylaşman o kadar kıymetli ki… Minnettar oluruz. Köprü global bir fikir olarak hepimizin kafasında büyüyor. Neden Türkiye’den çıkmış harika bir sivil toplum platformu olmasın ki? (@kopruproject Instagram hesabı linki:

- HT Hayat ile birlikte Mümkün Dergi’de de yazıyorum biliyorsun. Bu köşede toplumsal bilince giden yolu, ilmek ilmek işlediğim ve kendi hayatımı tüm samimiyetimle ortaya koyduğum bir yolum var. Mümkün’de ise spritüel deneyimlerimle, kavramsal konuları kendi ele alış şeklimi değerlendirdiğim, tatlı tatlı analizler yaptığım bir tarzım var. İkisi de kendi adıma çok besleyici çünkü hepsini senin şahitliğinde yapıyorum kardeşim. Varlığın benim için çok kıymetli, bunu hatırla hep. Ben seninle hayatımı, hayata bakış açımı ve ideallerimi paylaşıyorum. Lütfen artık sen de benimle paylaş! Zaman zaman yazıyorsun bana, dertleşiyoruz da tatlı tatlı ama bunun daha etkili olması için neler mümkün? Merak ediyorum ben ve deniyorum.

- Yeni bir şey başlattım bu yüzden. Daha çok yeni bir fikir ama her zamanki gibi birlikte büyütebiliriz, sana güveniyorum. Instagram @atolyepareto hesabımdan her gün 1 dakikalık videolar yayınlıyorum. (#hergün1dakikaNihan) Amacım kavramsal bir altyapı oluşturarak, farkındalık yoluna yeni girmiş diğer kardeşler için yolu elimden geldiğince aydınlatabilmek. Bunu yaparken senin yardımınla araştıralım istiyorum. Her söylediğim mutlak gerçekler olmayabilir. Düşünemediklerim, sentezleyemediklerim… Bunları da sen bu alana getir olur mu? Desteğine çok ihtiyacım var.

Biz seninle kardeşiz ve kardeşler sorumluluğu da paylaşırlar, işi de gururu ve neşeyi de. Ben seni orada bekleyeceğim. Gelirsen çok mutlu olur, güçlü hissederim kendimi. “İyi ki kardeşim var” derim.

Muhakkak geliştirmem gereken çok yanım var o yüzden sen orada bana varlığını hissettir ki ben aynada kendimi görebileyim. Videolara bakıp yorum yapabilir, aklına gelen soruları sorabilirsin. Hepimizi besleyecek önermelerini alanda paylaşabilirsin. Belki beni motive eder, ilham olursun. Çünkü kardeşim, paylaşmak bunları gerektirir. Paylaşımın arttığı bir dünyada ise ne kötülük olur ne de savaş.

Bambaşka bir hayat mümkün, biliyorum. Ve onu birlikte inşa edeceğiz.

Seni çok seven kardeşin

Nihan