Günlük burç yorumları: 24 Ağustos 2025 Pazar

Bugün Yeni Ay ile işimizi, rutinlerimizi veya görevlerimizi özel kılmak üzere hazırlanıyoruz. İşimizi, sağlığımızı, kişisel bakım programlarımızı ve alışkanlıklarımızı dönüştürmek için güçlü bir zaman. İsyankârlık, sorumluluklar, fark edilmeyen hırslar ya da ruhsal/mental sağlığa dikkatimizi verme gerekliliği gibi konularla ilgili bazı engeller olabilir, ancak yeniden başlamaya kararlıyız. Plüton'un Satürn-Neptün'e sekstil, onun da Uranüs'e sekstil açı yaptığı bu Yeni Ay haritasında bilinç yükselmesi için büyük bir potansiyel deneyimliyoruz. Yeni Ay, bu güçlü dizilimle zorlayıcı bir açı yapıyor ve bizi işimize ve rutinlerimize odaklanma ihtiyacına geri döndürebilir. Güneş bugün Satürn ile quincunx açı yapıyor; bu da kendimizi eğlendirme isteğimizle sorumluluklarımız arasındaki çatışmaya işaret ediyor. Şüpheler veya inanç eksikliği geçici olarak bizi yavaşlatabilir, hareketlerimizi ve girişimlerimizi engelleyebilir. Yine de bu, ileriye atılmaktan kısa bir süre uzaklaşırken faydalı bir süreç olabilir. Yeni sorumluluklar veya bir gerçeklik kontrolü ışığında planlarımızı ayarlamamız gerekebilir. Güneş Uranüs'le karesine ilerliyor ve işleri daha da karmaşık hale getiriyor. Bağımsızlık arzumuz veya kuralları çiğneme isteğimiz, yargımızı zedeleyebilir. Öyle olsa bile, hatalarımızdan ders almaya istekli olursak, gerekli değişiklikleri daha bilinçli bir yaklaşımla yapabiliriz. Ayrıca bugün Jüpiter, Uranüs'le yarım kare açı yapıyor; bu küçük bir açı olsa da uzun vadeli etkisi var ve huzursuzluk yaratabilir. Büyümek, gelişmek ve yenilik yapmak istiyoruz ama daha odaklı olmamız gerekiyor. Başkalarıyla ortak bir zemin bulmak zor olabilir. Bu isyankâr etkinin altında, rastgele ya da ani hareketlerden kaçınmalıyız. Bunun yerine dikkat ve iyileştirme gerektiren alanlara odaklanmalı ve yeni düşünme biçimlerine açık olmalıyız. Yine de gerçekten önemli konularda sorumluluk almaktan çok kolay bir şekilde kaçınabiliriz. Kalıcı gücü olmayan, uygulanması zor girişimlere ve alışılmadık yönlere dikkat etmek en iyisi, fakat yenilik yapma arzumuzla da bağlantıya geçmeliyiz. Örneğin, iş-yaşam dengenizi yeniden değerlendirmek ve gerekli ayarlamaları yapmak için iyi bir zaman. Ay, bugün saat belli bir süre boşlukta olacak, ardından Başak burcuna geçecek.