Sağlıklı tencere tava nasıl seçilir?

Sağlıklı bir öğün için sadece malzemelerini doğal seçmek yeterli değil, bunları pişirdiğiniz gereçlerin malzemesi de bir o kadar önem taşıyor. Mutfağınızda bulunması ve bulunmaması gereken pişirme gereçlerinden bazıları...

Sağlıklı tencere tava nasıl seçilir?
Yaşam
08 Temmuz 2021 Perşembe

Pişirme gereçleri söz konusu olduğunda verilebilecek en iyi tavsiye yüzyıllardır kullanılan malzemeleri kullanmayı tercih etmek olabilir. Bazı materyallerden yapılan tencere ve tavalardan da derhal kurtulmanız gerekebilir.


Pişirme gereçlerinde kullanmamanız gereken malzemeler:

Tencere ve tavalarda her zaman kaçınılması gereken bazı malzemeler vardır. Aşağıdaki malzemelerden yapılmış pişirme kaplarınız varsa, mümkün olan en kısa zamanda değiştirmeye çalışın.


Plastik

Bazı gereçlerde şaşırtıcı bir şekilde plastik bulunuyor. BPA'dan ftalatlara kadar çeşitli toksinler ısıtıldığında yemeğinize geçebilir. Yiyeceklerinizi plastik kaplarda saklamaktan dahi kaçının.


Alüminyum

Çalışmalar, yüksek alüminyum seviyelerini anemiden Parkinson hastalığına kadar değişen koşullarla ilişkilendirmiştir. Bu nedenle, fırın tepsileri de dahil olmak üzere sahip olduğunuz alüminyum pişirme kaplarından kurtulmaya çalışın. Bazı tavalar çekirdek kısmında alüminyum içerebilir, bu kısım yiyeceğe temas etmediği için sorun teşkil etmez.


Kalaysız bakır

Demir gibi bakır da temel bir mineraldir, ancak vücudunuzdaki yüksek bakır seviyeleri toksik olabilir. Birçok gıda bakır tencere ile reaksiyona girebilir ve yemeğinize çok fazla bakır sızabilir. Alüminyumda olduğu gibi, bakır çekirdekli tavalar sorun oluşturmaz, ancak yine de, yiyeceklerinizin bakırla temas etmesine izin veren herhangi bir tavadan kaçınmaya çalışın.


Yapışmaz tavalar

Yapışmaz olarak tanıtılan tavaların çoğu politetrafloroetilen (PTFE, teflon) içerir ve birçok araştırma teflonun toksik olabildiğini göstermiştir. Daha yeni "toksik olmayan" yapışmaz tavalar üretilmeye başlansa da kendilerini "PFOA İçermez" olarak tanıtanlara karşı dikkatli olmak gerekiyor. PFOA üretim sırasında oluşturulur ancak her zaman nihai üründe yakılır, bu nedenle teflon kaplı bir tava bile PFOA içermez. PFOA içermediğini belirten tavalar neredeyse kesinlikle PTFE içerir ve her ikisinden de arınmış tavalar bile genellikle bilinmeyen riskler taşıyan "tescilli" yapışmaz malzemeler içerir.


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Pişirme gereçlerinde hangi malzemeler güvenli?

Uzun yıllardır insanlar tarafından kullanılan ve güvenilirliği kanıtlanmış malzemeleri tercih edin.


Dökme demir

Dökme demirden birçok çeşitte pişirme kapları yapılır. Dökme demir tencere, yemeğinize sağlıklı bir miktarda demir katabilir, ancak aşırı demir seviyeleri konusunda endişeleriniz varsa domates sosu gibi asidik yiyecekleri dökme demirde pişirmekten kaçınabilirsiniz.


Emaye

Emaye dökme demir, güvenli, etkili, temizlemesi kolay ve şık bir tencere seçeneği sunar. Yüzeyi çizmemek için emaye tencere ve tavalarda tahta karıştırma kaşıkları kullanmanız gerekebilir.


Paslanmaz çelik

Bu, dünyanın en iyi şeflerinin çoğu için pişirme gereçlerinde en iyi seçimdir. Her ikisi de güvenli olan çelik kaplı alüminyum ve bakır tabanlı çelik gibi çeşitli tiplerde üretilir. Tencerenin yemeğinize temas eden kısmı tamamen işlenmemiş paslanmaz çelikten yapıldığı sürece, bakır veya alüminyum içeren çekirdek için endişelenmenize gerek yok.


Cam

Cam, direkt ocağın üzerinde kullanılması pek uygun olmasa da özellikle fırınlarda kullanımıyla harika bir malzeme seçimi olabilir.


Seramik

Yüksek kaliteli seramik pişirme kaplar harika bir seçenek olabilir, ancak düşük kaliteli seramik ürünler bazen ağır metaller içerdiğinden, saflık sertifikası olan üreticileri tercih etmek önemlidir.


Referanslar:

Maia James. "How to avoid toxins in your cookware" Şuradan alındı: https://drfranklipman.com/2021/07/02/how-to-avoid-toxins-in-your-cookware/ (02.07.2021)


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