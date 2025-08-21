Günlük burç yorumları: 23 Ağustos 2025 Cumartesi

23 AĞUSTOS 2025 CUMARTESİ TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Terazi, Güneş bugün haritanızın en özel, geri planda kalan alanına geçiyor ve 22 Eylül'e kadar burada kalacak. Bu, kişisel planlarınızla ilerlemeden önce geriye dönüp bakmayı, düşünmeyi ve yeniden değerlendirmeyi vurgulayan doğal bir döngüyü başlatıyor. Hedefleriniz net olmayabilir ya da biraz daha iyileştirmeye ihtiyaç duyabilir. Bazı konuları kapatma sürecinde olabilirsiniz. Karar verme süreci bu dönemde genellikle daha yavaştır; çünkü neye hazır, neye istekli ya da neyi yapabilecek durumda olduğunuz konusunda eskisi kadar dürtüsel, kendinden emin ya da kesin olmayabilirsiniz. Bu, duygusal, ruhsal veya zihinsel düzeyde toparlanma zamanı. Bu döngü sizi yansımaya, meditasyona ve rekabetçi, maddi veya fazlasıyla talepkâr uğraşlardan genel bir uzaklaşmaya yöneltiyor. Yarın gerçekleşecek Yeni Ay, cevap arayışınızda sizi doğru bir yola yönlendirecek. Yeni Ay'dan sonra, yarım kalan işlerinizi bitirmek ve aklınızı kurcalayan konularda kapanış yapmak için özellikle motive olabilirsiniz. Ancak, bugün yani Yeni Ay'dan bir gün önce, yeni bir şeye atılmamanız önemli.
