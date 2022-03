Ruh eşinizi aramayı bırakmanın zamanı gelmiş olabilir

İnsanların elmanın diğer yarısını, ruh eşlerini bulmaları gerektiğini mi düşünüyorsunuz yoksa ilişkinin ortak bir çaba ve emeğin ürünü olduğunu mu? Bu fikirlerden hangisine sahip olduğunuz ilişkiye bakış açınızı ve dolayısıyla duygularınızı, düşüncelerinizi ve davranışlarınızı da etkiliyor. Bu bağlamda, tam olarak eşleşeceğiniz özel bir kişiyi aramak yerine sağlıklı ve saygılı bir ilişki yaratmaya çalışmak, uzun bir ilişkinin anahtarı olabilir.

İlişki bilimcisi Raymond Knee, bireyin romantik ilişkiler arama ve sürdürme konusundaki genel yaklaşımını tanımlamak için “kader inançları” ve “büyüme inançları” terimlerini kullanır. Kader inancına sahip insanlar, birlikte olmaları gereken bir kişi olduğunu varsayarlar. Doğru kişiyi bulduklarında ilişkinin nispeten pürüzsüz ve kolay olacağına inanırlar. Buna karşılık, büyüme inancına sahip insanlar, birbirlerini tanımaları ve paylaşılan deneyimler yoluyla birlikte büyümeleri gerektiğini varsayarak ilişkilere girerler.

Kader inançlarına mı yoksa büyüme inançlarına mı sahip olduğunuz, ilişkilerde nasıl düşündüğümüzü, tepki verdiğinizi ve davrandığınızı büyük ölçüde etkiler. Örneğin, kader inancına sahip insanlar, eşleri hakkında düşünmekte daha katı olma eğilimindedir. İlişkilerin “kaderinde” olsun ya da olmasın, sorunlara esneklik ve değişime açıklıkla yaklaşmak için çok az yer vardır. Bununla birlikte, büyüme inancına sahip insanlar genellikle zorlukların ortaya çıkacağını ve bu zorlukları birlikte ele aldıkça ilişkilerinin gelişeceğini bekler.

Popüler medyadaki büyük aşk temsillerinin aksine, bilim adamları kader inançlarının ilişkilerde hem mutluluğu hem de istikrarı baltaladığını bulmuşlardır. Büyüme inançları, özellikle bir ilişkinin uzun sürmesini istiyorsak, aşk için daha güçlü bir temel oluşturur.

Ruh eşine inanmayanlar da aşık olabilir

Âşık olmak hala güçlü bir ilişki kurmanın temeli olabilir, ancak bu hikayenin sonu değil başlangıcıdır. Araştırmalar, ilişki memnuniyetinin zamanla azalma eğiliminde olduğunu gösteriyor. Her türlü nedenden dolayı bir ilişkinin başlangıcında sonsuza kadar sürdürülemeyecek bir şekilde yoğun duygular hissedilir. Bu, daha uzun sürecek ilişkiye kasıtlı olarak başka olumlu deneyimler ve duygular inşa edilmesi gerektiği anlamına gelir.

Bir ilişkinin ilk aşaması genellikle birçok soru ve belirsizliği içerir. Acaba benim onu sevdiğim kadar benden hoşlanıyor mu? Bu ilişki sürecek mi yoksa kalbim kırılacak mı? Bu kişi hakkında hislerimi değiştirebilecek bir şey öğrenecek miyim?

Harika bir ilişkinin ilk yapı taşları, bu belirsizliği dürüst konuşmalar yoluyla çözmeyi içerir. Benim hakkımda ve bu ilişki hakkında ne hissediyorsun? Nereye gittiğini görüyorsun? Geleceğin nasıl görünmesini istediğimiz konusunda aynı fikirde miyiz?

Bu soruları çözemezseniz, daha sonra daha büyük, daha zor konuşmalar için ihtiyacınız olan araçlara sahip olmayabilirsiniz. Ancak, ilişkide herkesin nasıl hissettiği konusunda netlik olduğunda, ortaklıkta olumlu güvenlik ve rahatlık duyguları kazanırsınız. Bu pozitif yaklaşım ilişkiyi uzun vadede sürdürülebilir kılar.

Yürümeyen veya doğru gelmeyen bir ilişkiyi zorlamak pek iyi bir fikir değilidr. Sizi rahat hissettiren ve etrafınızda kendiniz gibi hissettiğiniz birini aramak önemlidir. Size bu rahatlık hissini veren bir partneriniz olduğunda, partnerinizin sahip olacağını hayal ettiğiniz her özelliğe uyup uymadığını saplantı haline getirmemeye çalışın. Sandığınız kadar uzun değiller mi? Boşverin. Farklı bir aile geçmişinden mi geliyorlar? Bunu konuşun. Tüm ilgi alanlarınızı paylaşmıyorlar mı? Bu kötü bir şey değil.

Harika ilişkilerin daha önemli yapı taşları, sahip olduğunuz etkileşimlerdir. Birbirinize nezaket ve saygıyla davranıyor musunuz? Çatışma alanlarını bağırmadan, birbirinize isim takmadan, fizikselleşmeden veya kapatmadan tartışabilir misiniz? Kişiye güven gösteriyor musunuz ve tam tersi mi? Birbirinizle tartışmadan bir mobilyayı monte edebilir misiniz?

Herkesin düşüncesini kader inançlarından büyüme inançlarına değiştirme gücü var. Hayatın zorluklarıyla yüzleşmek için takım benzeri bir ilişki kurmanın, aradığınız ruh eşine çok benzediğini görebilirsiniz. Aradaki fark, onu bulmaktan ziyade sizin oluşturmuş olmanızdır.

Referans:

Tyler Jamison. “Why You Should Stop Looking for a Soulmate”. Şuradan alındı: https://www.psychologytoday.com/us/blog/assembly-required/202110/why-you-should-stop-looking-soulmate (25.02.2021).