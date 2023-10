Cica kremle; kuru, hassas veya egzamaya yatkın cilde sahip kişilerin başvurabileceği bir güzellik çözümü olarak kısa sürede adını duyurmayı başardı. Kore güzellik ürünlerinin popüler bir bileşeni olan ve yara izi tedavilerinde kullanılmaya başlanılan bir ürün oldu.

Cica krem nedir?

Yaygın olarak kaplan otu/gotu kola olarak da bilinen Cica kremler, hassas ciltler için antioksidan açısından zengin bir nemlendiricidir. Aslında "cica" kelimesi, dünyanın bazı bölgelerine özgü bir bitki olan Centella asiatica'nın kısaltılmış halidir. Genellikle Asya ve Afrika'da bulunur. Yüzeysel çizikleri ve ciltteki yoğun kuruluğu almasıyla bilinir.

Üç bin yıl önce Centella asiatica bitkisi geleneksel tıpta her derde deva olarak kullanılıyordu. Son birkaç yüz yıldır ise geleneksel Asya tıbbında yaraların iyileşmesini hızlandırmak ve ciltteki iltihabı azaltmak için kullanılıyor. Bu içerik on dokuzuncu yüzyılda ise Batı tıbbında yer almaya başladı ve şu anda dünya çapında hassas ciltler için olan bakım ürünlerinin birçoğunda bulunuyor.

Cica krem ne işe yarar?

Centella asiatic; amino asitler, beta karoten, yağ asitleri ve fitokimyasallar açısından zengin olduğundan cildi sakinleştirmeye ve onarmaya yardımcı olabilecek antioksidan, antibakteriyel ve antiinflamatuar özelliklere sahiptir. Ayrıca cildin elastik kalmasını sağlayan, vücuttaki dokuların da yapı taşı proteini olarak bilinen kolajenin oluşumunu teşvik etmeye yardımcı olduğu da zamanla ortaya çıkmıştır.

Cilt bariyerini güçlendirmeye yardımcı olur ve yaşlanma karşıtı etkileir vardır. Yukarıda da ifade edildiği gibi cica kremler geleneksel Asya tıbbında uzun süredir kullanılmakta ve bazı bilimsel araştırmalarla aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli cilt sorunlarına yardımcı olabileceğini öne sürülmekte:

Egzama ve sedef hastalığı: Antiinflamatuar ve nemlendirici özellikleri nedeniyle sedef hastalığı veya egzamayla uğraşan biri için yararlı bir katkı sunabilir.

Kuruluk ve tahriş: Cilt bakımı alanındaki şirketler, Centella asiatica'nın antiinflamatuar özelliklerinin, cildin bariyer fonksiyonunu destekleyerek nemlendiricilerin daha iyi çalışmasına yardımcı olabileceğini ileri sürüyorlar. Bir cilt bakım şirketi tarafından 2017'de 20 kadınla yapılan küçük bir araştırma, nemlendirici bileşenler hyaluronik asit ve gliserinin yanı sıra Centella asiatica özü içeren ürünlerin de cildin kendi nemini artırdığını ortaya çıkardı.

Kırışıklıklar: 2008 yılında, kronik olarak güneş hasarlı bir cilde sahip 20 kadın üzerinde yapılan bir araştırma, C vitamini ve madecassoside özü içeren bir antioksidan krem ​​kullanan kadınların üçte ikisinin, 6 ay sonra cilt neminin, elastikiyetinin ve kırışıklıklarının daha iyiye gittiğini keşfetti. Başka bir Centella asiatica özütü olan asiaticoside ile ilgili 2008 yılında yapılan başka bir araştırmada ise kremi 12 hafta boyunca günde iki kez kullandıktan sonra kadınların üçte ikisinin göz çevresindeki kırışıklıklarda iyileşme görüldüğü gözlemlendi.

Akne: 2018 yılında yapılan bir çalışma, Cica krem içerisinde bulunan Madecassoside'in insan cilt hücrelerinde hidrasyonu artırdığı ve akneye bağlı inflamasyonu azalttığı sonucuna vardı.

Yara izleri/skarlar: Kolajen sentezini artırabileceği öne sürülen Cica kremin küçük yanıklar ve kesiklerde cildin yaralar konusundaki iyileşme sürecini hızlandırdığı da ileri sürülüyor. 2018 yılında insanlar üzerinde yapılan küçük bir araştırma, cildin pigmentasyonundaki koyulaşmayı azalttığını keşfetti.

Tabii ki Cica kremler üzerinde yapılan tüm bu araştırmalar umut verici olsa da kesin olduğunu da söylemek mümkün değil.

Cica krem nasıl kullanılır?

Yüzünüzü yıkayıp uygulayın. Bazı kişilerde Cica krem kullandıktan sonra alerjik reaksiyonların oluştuğu gözlemlendiğinden her üründe olduğu gibi ilk önce vücudunuzun küçük bir bölümünde test etmenizde fayda var.

Cica kremleri haftada 1 veya 2 gece kullanmanız genellikle yeterlidir. Eğer cica kreminizi birkaç cilt bakımı ürününüzün olduğu bir rutine dahil ediyorsanız hepsinden sonra adeta bir bariyer olarak kullanmanızda fayda var. Fakat Cica'yı serum olarak kullanıyorsanız nemlendiricinizin altında kullanabilirsiniz. Eğer sabah kullanacaksanız güneş kreminizi ihmal etmemelisiniz. Bunun dışında kimyasal peeling ve cildinizi gergin yapan birtakım işlemlerden sonra da cica kremleri tercih edebilirsiniz. Tabii ki tüm bu yararlarını okuduktan sonra yine de dermatoloğunuza danışmadan kullanmamanızı öneririz.

Referans: Cynthia Cobb & Colleen de Bellefonds. "Have Dry, Sensitive Skin? Cica Cream Will Be Your New Favorite Skin Care Product". Şuradan alındı: https://www.healthline.com/health/beauty-skin-care/cica-cream#products-with-cica-cream. (10 Şubat 2022).