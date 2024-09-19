Astrolojide Vertex: Kaderin yardım eli ve kadersel eşleşmeler

Vertex, kendi çabamız veya irademiz olmadan başımıza gelen olayları işaret eden noktalardan biri olarak kabul edilir.

Vertex, farkında olmadan kendimize çekebileceğimiz dış unsurlarla ilgilidir.

Verteks noktası birbirlerinin hayatını sonsuza kadar değiştirecek olan iki spesifik insanı birbirine bağlayan temel bir etkidir. Birinin hayatında bir dönüm noktasıdır. İki kişi bir yol ayrımındadır ve Vertex etkisi ile önlerinde yepyeni bir kapı açılır.

Hayatımızı derinden etkileyen birliktelikler, başlangıçlar ve sonlar kaçınılmaz ve şaşırtıcı biçimde Vertex'le ilgili olabilir.

Haritanın sol kısmına haritanın doğusu, sağ kısmına ise haritanın batısı denir. Haritanın sol kısmı tamamen kişisel seçimlerimizle ve hayatımıza etki eden özgün kararlarımızla ilgilidir. Haritanın sağ kısmi ise -ki buna evlilikler, ortaklıklar ve ilişkiler de dahil- daha çok seçmediğimiz ama başımıza gelen şeylerle ve müdahale edemediğimiz bir kaderle ilgilidir.

Fakat Verteks bir gezegen olmadığı için sürekli aktif bir enerji değildir. Diğer gezegenler tarafından harekete geçirilmesi gerekir.

Verteks transitleri ya da Natal Vertex'in özellikle Jüpiter ve ötesi gezegenlerden aldığı transitler, kontrolünüz ve beklentilerinizin ötesinde artık bazı şeylerin zamanının geldiğini net olarak gösterir. Vertex transitler tarafından harekete geçtiğinde, aklınızı başınızdan alacak "kadersel" deneyimlere ve karşılaşmalara hazır olmanız gerekir.

Vertex, doğum haritasında daima batı yarımkürede bulunur ve yardımcı bir Alçalan (Descendant) olarak kabul edilir.

Verteks bir gezegen değildir, uzayda hesaplanmış bir noktadır. Haritanın batısında yerleşmeye eğilimlidir, dolayısıyla çok farklı enlemlerde doğmadığınız sürece haritanın sadece 5, 6, 7, 8 ve 9. evlerinde bulunur.

Verteks sinastri incelemelerinde ve progress haritada ilerleyerek Natal haritadaki gezegenlerle açı yaptığı zamanlarda da ilgi çeker.

Bazı ilişkilerin yoğunluğunu açıklayamayız. İşte bu noktalarda sinastri haritasında Vertex'in varlığı çok güçlüdür. Özellikle iki harita arasında Venüs Vertex, Mars Vertex, Vertex Ay, Vertex yükselen kavuşumları varsa... Ayrıca Verteks Ay düğümlerine açı yapıyorsa oldukça sıradışı karşılaşmalardan bahsedilebilir.

Özellikle Kuzey Ay düğümü ve ilerletilmiş Ay Verteks'in üzerine geldiğinde, hayatınızda son derece gizemli olaylar ve karşılaşmalar yaşanabilir.

Vertex etkisi ile hayatımızı radikal bir şekilde değiştiren ve etki eden insanlar, partnerler ve arkadaşlar girer. Bazı ilişkilerin amacı gerçekten de hayatımızı sonsuza kadar değiştirmektir. Bu tarz ilişkilerden sonra, bu kişilerin, hayatımıza neler kattıklarını ve nasıl değiştiğimizi analiz etmek gerekiyor.

Vertex'in etkili olduğu sinastri açılarında ilişkiler eforsuzca kurulur, yormadan ilerler, her şey çok doğal bir şekilde gelişir.

Vertex'i ölüm ve doğum etkisiyle de özdeştirenler vardır. Sadece ilişkilerin değil, bu muazzam yaşamsal değişim ve dönüşümlerin zamanını da öngörmek için Vertex'e bakılır.

Vertex, hayatımızdaki önemli dönüm noktalarında etkinleşir, özellikle de önemli bir kişiyle tanıştığımızda veya önemli bir ilişkiyi sonlandırdığımızda.

Romantik ilişkilerde, bir kişinin Vertex'i ile diğer kişinin kişisel gezegenleri arasında bağlantılar olduğunda, bu mutlaka ilişkinin mutlu, "sonsuza dek" sürecek bir ilişki olduğu anlamına gelmez. Ancak, güçlü bir bağlantı ve etkileşim olduğunu gösterir.

Vertex'in burç yerleşimi, şanslı ilişkiler hakkında fikir verebilir, Vertex'in burcu, Juno kadar olmasa da, ilişkilerde başkalarının sizden ne beklediğini veya sizin nasıl bir partner olacağınızı yansıtabilir. Örneğin, Vertex'iniz Koç'ta ise, bir partner sizi bağımsız ve tutkulu biri olarak görebilirken, Yay'daki Vertex, maceracı bir ilişkiye işaret edebilir ya da hayatınızdaki unutulmaz insanlarla eğitim veya seyahatler dolayısıyla tanışabilirsiniz.

Kader her zaman bizi bulur

Vertex, belirli insanlara neden çekildiğinizi veya neden belirli insanlara çekilmediğinizi açıklayabilir. Vertex, ilişki dinamiklerini anlamak için kullanılır ve "ikinci alçalan" olarak da adlandırılır.

Astrolojik haritanızda Vertex'in yerleşimi, hayatınızda en çok kaderi nerede yaşayacağınızı belirler. Vertex'in ev yerleşimini analiz ederek, kaderi hangi alanlarda deneyimleyeceğinizi öğrenebilirsiniz.

Örneğin 7. Evdeki Vx, kişinin hayatında önemli ilişkiler ve evliliklerle ilgili kadersel karşılaşmalarını vurgular. Ya da kişi hayatına en çok etki eden insanlarla partnerleri dolayısıyla tanışır.

Sekizinci Evde Vertex kişinin dönüşüm ve kriz anlarında kadersel karşılaşmalar yaşayabileceğini gösterir.

Akrep burcundaki Vertex, derin, tutkulu karşılaşmaları simgeler. Kişi, hayatında güçlü, gizemli ve yoğun duygular taşıyan insanlarla tanışabilir. Bu karşılaşmalar, kişinin kişisel dönüşüm, güç ve kontrol konularında önemli dersler almasını sağlar.

Vertex, Koç burcunda olduğunda, kişi hayatında aktif, cesur ve lider ruhlu insanlarla karşılaşır. Bu karşılaşmalar, kişinin bağımsızlık, girişimcilik ve kişisel inisiyatif alanlarında önemli dersler almasına sebep olabilir. Bu yerleşimde, kadersel olaylar genellikle hızlı ve beklenmedik bir şekilde gerçekleşir.

İkizler burcundaki Vertex, iletişim, bilgi alışverişi ve entelektüel etkileşimler ile ilgili karşılaşmaları simgeler. Kişi, hayatında meraklı, zeki ve iletişim yetenekleri yüksek insanlarla tanışabilir. Bu karşılaşmalar, kişinin zihinsel gelişimini ve bilgiye olan açlığını doyurabilir.

Vx'in doğum haritasında diğer gezegenlerle olan açıları, kadersel karşılaşmaları hangi yönümüzü geliştirmek için yaşadığımızı detaylandırabilir.

Aynı zamanda Vx'i harekete geçiren transitler hangi karşılaşmaların ne zaman ne amaçla yaşanacağını da belirlememizi sağlayabilir.

Vertex'in aktif transitlerle birlikte olduğu dönemlerde, insanlar genellikle yaşamları üzerinde derin etkisi olan insanlarla tanışırlar. Bu karşılaşmalar beklenmedik bir şekilde ortaya çıkar ve bireyin hayatında kalıcı izler bırakırlar.

Belli etkiler altında Vertex'i kaderin yardım eli ya da "dilek yerine getirme" noktası olarak tanımlamak da yanlış olmayacaktır.