Oğlak Burcunda Yeniay: Zaman Yönetimi

11 Ocak günü saat 14.57'de Oğlak burcunun 20. derecesinde yeniay gerçekleşecek. Tam da Mars Oğlak burcuna ilerlemişken ve Oğlak yeniayı yaklaşırken, "Succession" isimli dizinin -hak ettiği gibi- ödül almasına şaşırmadım. Çünkü Oğlak burcu bir kurgu olsaydı, kesinlikle Logan ve diğer karakterlerle özdeşleşmiş bu dizi olurdu.

Önümüzdeki ay boyunca insanların sizi nasıl değerlendirdiği, itibarınız, aile ve toplumla ilişkileriniz üzerine kafa yorabilirsiniz. "Saygı görmek" ve "güç kazanmak" gündeminizin en önemli maddeleri haline gelebilir.

Kariyerdeki yenilikler, yenilenen ticari anlaşmalar, çalıştığınız şirkette yaşça büyük olan yöneticilerin yerine yeni yöneticilerin gelmesi, yeni bir işe başlamak ya da uzun soluklu yeni bir projenin temellerinin atılması Oğlak burcundaki Yeniay'la mümkün olabilir.

Yeniay, 'işinde mahir olana' danışmak için de ideal. Örneğin, hukuki bir mesele için avukata, hesaplarınız için yeni bir muhasebeciye, tedavileriniz için sağlık uzmanlarına başvurabilirsiniz.

Şekil vermek, form kazandırmak ve işler hale getirmekle ilgili olan Oğlak burcu özellikle kurumsal yöneticilik, mühendislik, madencilik, heykeltraşlık ve mimarlıkla ilgili meslekleri ve sektörleri temsil eder.

Yeniayla birlikte muazzam öneme sahip yapı projelerinin gündeme gelmesi ve yeni maden anlaşmalarıyla çorak arazilerde, zirvelerde ve antik bölgelerde kazılar yapılması, yeni imar alanları belirlenmesi ihtimali de yüksek görünüyor.

Yılın Oğlak dönemi devlet yapı ve kurumlarında hareketlilik demektir. Bu evrede devlet yöneticileri ve çalışanları istifa ve atamalar yoluyla yenilenebilir.

Sağlık konusunda romatizmal ağrılar, eklem, diş ve kemiklerle ilgili sorunlar, egzama gibi cilt problemlerine karşı dikkatli olmak gerekir.

Nasıl hazırlanmalı?

Oğlak burcunda yeniay, topraklanma ve güçlü temeller oluşturmakla ilgilidir. Dikkat dağıtıcı unsurları eleyerek, daha pratik biçimlerde enerjimizi hedeflerimize kanalize etmemiz gerekir. Dolayısıyla zamanımızı nasıl yönettiğimiz konusunda düşünmek ve başarılarımızı değerlendirmek için iyi bir aşamadayız.

Neyin işe yaradığını ve yaramadığını kabul edin. Bilinçli olun ve dikkatinizin gündelik ve geçici etkilerle dağılmasına izin vermeyin.

Enerjinizi kariyerinize, ailenize, ortaklıklarınıza, bütçenize ve projelerinize yönlendirebilirsiniz. Önceliklerinizi anlamlı, makul ve faydalı bulduğunuz şeylere göre belirlemeniz iyi olur. Böylece planınıza sadık kalmanız kolaylaşır ve vazgeçmeden amaçlarınız doğrultusunda ilerleyebilirsiniz.

Ancak manevi bir tatmin sağlamak yerine, sürekli paraya ve statüye odaklanmanız sorun olabilir. Kendinizi işinize gömerek aşırı otoriter ve kontrolcü davranmanız ilişkilerinizi olumsuz etkileyebilir.

Tükendiğinizi hissettiğiniz anda, zorlamaya devam etmek yerine görevlerinizi devretmeyi düşünmelisiniz. Böylece enerjinizi dengede tutmanız kolaylaşır.

Geçen yıldan bu yana elde ettiğiniz başarılar ve kazanımlar üzerine odaklanın. Hayatınızı nasıl şekillendirmek istediğinize ve kendinizi nasıl geliştireceğinize karar verin. Başkalarının ne istediğine veya diğerleri tarafından onaylanmaya değil, kendi arzularınıza yönelin. Sizin için en uygun olan yolda, gereken adımları atarak ilerleyin.

Yeniay manifestonuzu hazırlarken, kendinize şu soruları sormakla başlayabilirsiniz:

- Zamanımı ve paramı hangi konular, kişiler veya durumlarla gereksiz yere harcıyor olabilirim?

- Uzun vadeli hedeflerim nelerdir ve bu hedeflere nasıl ulaşabilirim?

- Zamanıma ve çabama değecek amaçlar belirledim mi?

- Ertelediğim sorumluluklar ve insanların yargıları yüzünden kendimi suçlu hissediyor muyum?

- Seçeneksiz ya da çıkışsız hissettiğim durumlarda, gerçekten başka bir alternatifin olmadığına emin miyim?

- Karşılaştığım zorluklar karşısında çözüm ararken başkalarından destek alıyor muyum?

- Yeniden başlamaktan korktuğum durumlar var mı ve bu korkuyu nasıl aşabilirim?

- Kendime ve başkalarına olan taahhütlerimi yerine getiriyor, anlaşmalarıma sadık kalıyor muyum?

- İş ve günlük rutinlerle hayatımı doldururken, aslında duygularımdan kaçıyor olabilir miyim?

- Eğer bir anda bu dünyadan yok olsaydım, insanlar beni nasıl hatırlardı? Ardımda nasıl bir miras bırakırdım?

Oğlak burcu ve yönetici gezegeni Satürn, hayatımızdaki sınırlayıcı ama aynı zamanda öğretici unsurlarla ilişkilidir. Yılın bu evresinde, geleneklerin, kuralların ve sorumlulukların ağırlığını hissederiz.

Ancak yapılması gereken şey, var olan koşullar içerisinde düzen ve disiplini elden bırakmadan çalışarak sınırlı koşulları aşmayı denemektir.

Şimdi ne istediğinizi bilmek son derece önemlidir; çünkü bugünlerde attığınız adımlar, gelecek yıllarda hayatınızı etkileyecek güce sahiptir.

Oğlak yeniayı, yeni olasılıkların kapısını aralar. Geleceğe dair korku ve kaygılarınızı bir kenara bırakıp, şu anki düşünce ve eylemlerinize odaklanın. Çünkü tam bu anda, geleceğinizi bilinçli bir yaklaşımla şekillendirme fırsatınız bulunmaktadır.

Cesaret ve umutla...