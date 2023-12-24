Yengeç burcunda dolunay: Su gibi

27 Aralık günü saat 03:33'de yengeç burcunun 5. Derecesinde bir dolunay gerçekleşecek.

Ne hissettiğinizi ve başkalarına neler hissettirdiğinizi anlama zamanı. Duygularınızla yüzleşirken kimlere ve nelere değer verdiğinizi ve seçtiğiniz yollarda kimin sizinle yürüyebileceğini tam olarak idrak edebilirsiniz. Malum her dolunay kendimizi bir şekilde bir yol ayrımında bulabiliriz. Fakat bu sefer ki yengeç burcunda gerçekleşeceği için son derece yoğun yaşanabilir.

Ne hissettiğiniz ya da ne hissetmediğiniz netleşecektir. Çevrenizdekilerin yaşadıkları deneyimlerle ilgili duyguları da bu aşamada kesinlik kazanabilir. Aynı zamanda ne kadar empati kurabilirseniz, ne kadar gerçek bağlar inşa etmeye gönüllü olursanız o kadar iyi.

Sizi gerçek anlamda besleyen, büyüten, zenginleştiren şeylere kişilere ve duygulara odaklanın. Bunları daha derinden anlamayı etmeyi deneyin.

Dolunay günü Chiron ve 2 Ocak günü Merkür de retro hareketini sonlandıracak. İçimize ve geçmişe dönük hesaplaşmalarımız sonlanıyor. Geçtiğimiz aylarda belki de en derin acılarınızla, hatıralarınızla yüzleştiniz. Umarım tüm bunlara rağmen kendinizi sevme cesaretini gösterebildiniz.

Artık yavaş yavaş daha dinamik bir enerjiye doğru, somut neticelerin alındığı bir aşamaya ilerliyoruz. Geleceğiniz hakkında büyük düşünmekten çekinmeyin. Dolunay uykusuzluğunu bu anlamda büyük hayaller kurmak için değerlendirebilirsiniz. Zaman zaman dolunay enerjisi yoğunluğundan dolayı bunaltıcı olabilir. Mantıksız korkular ve fevri tepkiler ortaya çıkabilir. Saklandığı gölgelerden ortaya çıkan gerçeklerle yüzleşmek her zaman kolay olmaz. Fakat hisleriniz tükenene kadar onları hissetmeye çalışın, ört bas etmeyin, ötelemeyin, bahane aramayın, kaçınmayın.

Yay yeniayında ektiğiniz tohumların büyüdüğüne tanıklık edebilirsiniz. Belki kaybettiğinizi düşündüğünüz inançlarınız başka bir şeye dönüşerek yeniden yeşeriyorlar. Belki de kendinize zarar veren özelliklerinizi geride bırakmaya ve yeni maceralara atılmaya karar verdiniz. Sizi geride tutan, sizi çekiştirip duran ve bu yüzden ilerlemenize mani olan şeyleri bırakabildiniz mi?

Hepsi yolculuğunuzun bir parçasıydı ve tüm yaşadıklarınızı bugün bulunduğunuz yere varmak için yaşadınız. Bu aşamada ısrarla başkalarının yollarını ve yöntemlerini izlemekte ısrar etmeden, kendi gerçekliğinize ve özgünlüğünüze uygun bir yol haritası çizmeniz önemli.

Yengeç dolunayı hissettiğiniz özgürlük, neşe ve sevgiyi paylaşmanız için idealdir. Yakınlık iyidir. Size kendinizi güvende hissettiren şeylere zaman ayırmak iyidir.

Eğer yeniayla birlikte yaptığınız seçimlerden memnunsanız, kendinizi şımartabilirsiniz. Ancak dileklerinizin ve niyetlerinizin aksi yönünde hareket ettiyseniz bazı şeyleri kaçırdığınız düşüncesiyle hayalkırıklığı hissetmeniz normaldir. Özellikle size iyi gelmeyen prensiplerinizi ve inançlarınızı geride bırakmadıysanız başkalarına karşı daha yargılayıcı olmanız ya da yargılara karşı hassas davranmanız beklenebilir. Bu olumsuz hisleri bile bir farkındalık fırsatı olarak yaşayabilirsiniz. Hiç bir şey için geç değil.

Bu yol da, macera da sizin deneyiminiz. Sizin için doğrusu bu olabilir. Bir diğer taraftan seçtiğiniz bu yolu baskıyla ısrarlı bir şekilde bir diğerine öğretmeniz ya da benimsetmeyi denemeniz büyük yanlışlara gebedir. Kimse sizin yolunuzu seçmiyor diye de kendinizi herkesten soyutlamanız ise son derece ben merkezci bir davranış olur.

Özgür bireyselliğiniz ve bir topluluğun parçası olmak arasında denge bulmak bu iki tarafı aşırı uçlarda yaşamaktan kat be kat iyidir.

Kontrolsüz duyguların sisinde fazla dağılmamaya gayret gösterin. Fakat aynı zamanda sadece kendinizi merkeze koyarak sorumluluklarınızı ve verdiğiniz sözleri ihmal etmemeye çalışın. Kendinizle kurduğunuz özdeğer ilişkisi ancak yıkıcı ya da duyarsız olmadığınızda gerçek ve değerlidir. Sadece değerli ve anlamlı eylemler özdeğer ilişkimizi sağlıklı biçimlerde güçlendirir.

Nezaket içtenlik cömertlik ve sevgiyle paylaşmanın zamanındayız. Kalbinizin kapılarını pencerelerini geniş geniş açın. Hayatınızda bir şeyleri paylaşmak için alan ve zaman yaratın.

Yengeç dolunayının en önemli mesajlarından biri zorlukları alçak gönüllükle aşmak, saldırganlıkla değil teslimiyetle ve samimiyetle fetheden su gibi olmayı öğrenebilmek. Birbirinizin yüreğinde köklenmeye ve kalplerinizi ferahlatmaya öncelik verin. Hayatı suyun yaptığı gibi taşımak ve hafifletmek için yüklerinizi paylaşın. Asla sevmekten usanmayın. Çünkü yeryüzünün bütün neşeleri ve iyilikleri sevgi dolu yüreklerde buluşmak isterler.

Mutlu yıllar!

Cesaret ve umutla...