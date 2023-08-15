Sinastride Ay Satürn açıları: Birlikte fakat bağımsız büyümek

Sinastride, Satürn'ün doğum haritaları arasında özellikle Ay ve Güneş'le açıları ilişkilerin temel yapısını önemli ölçüde etkileyebilir.

İki harita arasında Ay - Satürn etkileşimleri ilişkideki görev duygusunu, bağlılığı ve partnerlerin ilişkide net sınırlar çizme becerisini güçlendirir.

Eğer haritalar arasında özellikle Satürn Ay arasında kavuşum ve karşıt öncelikli olmak üzere bir açı varsa, partnerler taahhütlerini ciddiye alır, ilişkide kararlı davranırlar. Satürn ilişkiler için bir tutkal görevi görebilir. İlişkinin dayanıklılığını arttırabilir. Satürn ilişkiye geleneksel bir etki kattığı için de aralarında Ay Satürn etkileşimi bulunan partnerler evliliğe ya da evlilik benzeri uzun ilişkiler kurmaya yatkınlık gösterebilirler.

Ay, bir diğer kişinin gezegenleri tarafından güçlü bir şekilde etkileşim aldığı zaman ilişki çok geçerli ve önemli olabilir. Ancak buna rağmen ilişki içgüdüsel olarak Ay'ı besleyemeyebilir.

İlişkide bağımlı olmaya eğilimi olan taraf Ay'dır. Ay duygusal talepleri ve tepkileri simgeler. Ay Satürn kavuşum, karşıt ve kare açılarında, Ay Satürn tarafından baskılandığını ve sınırlandığını hissettiği için hislerini Satürn'e karşı açıkça ifade etmekte zorlanabilir.

Geleneksel rolleri ve kaygıları sebebiyle, Ay ve Satürn arasında olumsuz açılara sahip kişilerin ilişkilerini sonlandırmaları kolay olmaz. Satürn kendi kendine yeten ezici bir ebeveyn rolünü üstlenirken, Ay bağımlı bir çocuk gibidir.

Satürn, Ay'ın pratik olmayan aşırı duygusallığından hoşlanmayacak ve Ay'ı duygusal krizleri süresince yalnız bırakacaktır. Fakat buradaki uzun soluklu ders, Ay'ın kendi değer duygusunu geliştirerek, Satürn'ün gölgesinden kurtulmayı öğrenmesidir.

Ay bir süre Satürn'e saygı ve hayranlık besleyebilir. Ancak Satürn'ün kendisini izole eden ve kendisine bağımlı olunmasını talep eden enerjisine uzun süre maruz kalmak istemeyecektir. Ay, Satürn'ün son derece savunmacı ve sert tavırlarını yaralayıcı bulur. Aradığı sıcaklığı Satürn'den alamadığını hisseder.

Satürn Ay'a, fiziksel bir güvenlik ve güç duygusu verebilir. Fakat yine Satürn Ay'ın çocuksu taraflarından, bazen de kıyafetlerinden ya da alışkanlıklarından rahatsız olarak eleştirilerini çok sık dile getirebilir. "Neden diş macununu ortadan sıkıyorsun? Neden yemeğini bu şekilde yiyorsun? Neden kahveni höpürdetiyorsun?" gibi şeyler.

Satürn, Ay'ın kırılgan ve savunmasız taraflarını sempatik algılamaz. Elbette bu eleştirilerini ya da umursamazlığının arkasında çok daha derin bir rahatsızlık bulunur.

Satürn Ay'ın ihtiyaçlarına yanıt veremediği zaman kendisini yetersiz ve suçlu hisseder ve kendisine bu şekilde hissettirdiği için Ay'ı cezalandırmak isteyebilir.

Ay, Satürn tarafından anlaşılmak istediği her sefer kendini reddedilmiş ve yalnız hissedebilir. Kendi bağımsız büyüme serüveni de burada başlayacaktır.

Ay aidiyet duygusunu arar. Kendisine temas eden gezegenle özdeşleşmek, birleşmek ister. Ay bireysel değildir. Ay kolektif aileyle, tabiatla ve insan doğasıyla birleşme, bütün olma ihtiyacını temsil eder. Bireysel özlemleri açıklamaz. Herkes gibi, herkes kadar kendini güvende hissetmenin arayışıdır.

Eğer bir gezegen Ay'ınıza temas ederse, sözkonusu gezegenin niteliklerine çekilirsiniz. Onunla karışır, kendinizi ondan kesip almakta zorlanırsınız. Ay'ınıza temas eden Satürn dahi olsa, yine bağlanır, örneğin partnerin depresyonuyla özdeşleşirsiniz.

Ay, Satürn'e şefkat ve yakınlık göstermek isterken, Satürn ilişkideki yetişkin rolüne yapışarak Ay'a "beni rahat bırak" çizgisinde bir sinyal gönderebilir. Satürn Ay'ın kendisini rahatlatma çabasını ve duygusal gereksinimlerini hissettikçe daha da tedirgin olacak ve beceriksiz tepkiler vermeye devam edecektir. Ay tutunmak isterken, Satürn geri çekilecektir.

Böyle bir durumda Ay'ın kendisi için mücadele etmesi, ilişkiden ayrılması ve kendisine daha uygun birini bulması gerekebilir. Fakat tabi ki Satürn'den ruhunu gerçekten besleyecek olan şeylerin neler olduğunu da öğrenmiş olarak.

Ay Satürn açılarında, duygusal duvarlara rağmen ilişki uzun süre boyunca devam edebilir. Ay ve Satürn arasındaki altmışlık ve üçgen açılar çok daha verimli, dengeli ve kolay bir duygusal alışveriş sağlayabilir.

Bir doğum haritasında açıları değerlendirirken, gezegenlerin bulunduğu burçların etkilerinin de yorumlara katılması ve haritanın bütünsel değerlendirilmesi büyük önem taşır.

Sinastrideki açıların kişisel olmadığını, herhangi bir kasıt içermediğini hatırınızdan çıkarmayın. Kişiler her zaman birbirlerinin üzerindeki olumlu ya da olumsuz etkilerinin farkında olmayabilirler.

Ancak birbirinden farklı iki kişi biraraya geldikleri zaman bazı kalıplar ortaya çıkar. Astroloji bunları yorumlamamız için araçlar sunar fakat bu paternlere nasıl yanıtlar vereceğinizi siz seçersiniz. Bir ilişkideki kendi etkinize ve kendi değerinize odaklanın, bir diğerini suçlayarak dikkatinizi dağıtmayın.

Cesaret ve umutla...