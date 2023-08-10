Kristin Demirci
Kristin Demirci Tüm Yazıları
Giriş: 10 Ağustos 2023 Perşembe

Sinastride Mars - Satürn Açıları: Duvardaki çatlak 

İlişki astrolojisinde iki ya da daha fazla kişinin doğum haritalarını karşılaştırarak aralarındaki ilişkinin yapısını, uyumunu, uyumsuzlukları yorumladığımız yönteme sinastri ismi verilmektedir.


Sinastride, karşılaşılabilecek en zor açılardan biri, Mars ve Satürn arasındaki kavuşum kare ve karşıt açılardır. Çünkü bu durum, kişilerden birinin diğerini "asla sahip olamayacağı" duygusuyla çekici bulduğuna işaret edebilir.


Partnerlerden biri diğerine istediği şeyi vermemekte, diğeri de bu mahrum bırakıldığı şeyi takıntılı biçimde almakta ısrar edebilir. Özellikle sinastride Satürn kişisi, Mars'ı sürekli biçimde reddedecektir. Mars ise reddedildiği her sefer cinsel olarak uyarılacak ve bir imkansızın peşinden koşarak hayal kırıklığını sürdürecektir.


Maalesef bazı insanlar elde edemedikleri şeylere daha büyük bir arzu duyarlar. Fakat zamanla düşmanlık, soğukluk, hırs, saldırganlık ve büyüyen kavgalar neticesinde muazzam bir memnuniyetsizlik ortaya çıkabilir.


Partnerlerin hayat amaçları ve ulaşmak istedikleri hedefler birbirlerinden çok farklıdır. Dolayısıyla birlikte ve aynı amaçlar çerçevesinde geleceklerini planlamakta zorluk çekebilirler.


Genelde psikolojik ya da fiziksel şiddetle ilgili olabilen Mars/Satürn arasındaki sert açılar, cinsellikte de sorun anlamına gelebilir.


Mars'ın sabırsızlığı ve ısrarcılığı, Satürn'ün muhafazakarlığı ve ağırdan almak isteyen yapısıyla çatışır. Mars Satürn'ün sınırlarını zorlar Satürn ise Mars'ı bu yüzden cezalandırmak isteyebilir.


Mars, Satürn kişisine cinsel anlamda hayran olabilir. Satürn'ün mesafeli duruşunu çekici bulur ve kendini Satürn'e kanıtlamak, onu fethetmek ister. Fetih ne kadar zorsa, zaferin de o kadar büyük olacağını düşünür ve fakat yüksek ihtimalle yanılır.


Özellikle cinsellikte rahat davranmakta zorlanan Satürn kişisi, başlarda Mars'ın enerjisinden büyülenebilir. Bu zorlu açılara sahip iki haritanın arasında tutku ve cinsellik ilişkinin en başında şaşırtıcı biçimde iyi olabilir. Ancak zamanla Satürn kişisi Mars'ın bitmek bilmeyen "ustalığını kanıtlama" girişimlerini reddetmeye başlayabilir. Böylece Satürn tarafından arzularından mahrum bırakılan Mars'ın libidosu düşer. Yerini öfke, keder, korku gibi duygular almaya başlar.


Haritada Satürn, en derin yaraları simgeler. Etrafına yüksek duvarlar çekerek izole ettiğimiz, ruhumuzun aksak tarafıdır. Satürn'e olumsuz açılarda temas eden her gezegen, bu gizli yaraları kanatabilir.


Satürn hayatın gölge tarafına aittir. Her insanda, zarar gördüğü ve yetersiz hissettiği için, kimsenin yakın olmasını istemediği bir alan vardır. Mars Satürn stresli açılarında Mars kişisi Satürn'ün bu saklı, yaralı ve kötürüm taraflarını sürekli olarak ilişkiye dahil olması için bilinçsizce zorlayabilir.


Mars Satürn'ün gizlediği bir şeyler olduğunu hissettikçe zorlayacak, meydan okuyacak ve bariyerleri yıkmaya, savaşı kazanmaya çalışacaktır. Fakat Satürn kişisi bundan dolayı büyük bir acı çektiği için her defasında fiziksel ve psikolojik mesafeyi arttırabilir.


Bir diğer taraftan iki harita arasındaki Mars/Satürn üçgen ya da altmışlık açılar kişilerin birlikte iş kurmalarını, ortak hedefler doğrultusunda çalışmalarını kolaylaştıran bir etlidir. Kişisel alanlara saygı artar.


Bir doğum haritasında açıları değerlendirirken, gezegenlerin bulunduğu burçların etkilerinin de yorumlara katılması ve haritanın bütünsel değerlendirilmesi büyük önem taşır.


Sinastrideki açıların kişisel olmadığını, herhangi bir kasıt içermediğini hatırınızdan çıkarmayın. Kişiler her zaman birbirlerinin üzerindeki olumlu ya da olumsuz etkilerinin farkında olmayabilirler.


Ancak birbirinden farklı iki kişi biraraya geldikleri zaman bazı kalıplar ortaya çıkar. Astroloji bunları yorumlamamız için araçlar sunar fakat bu paternlere nasıl yanıtlar vereceğinizi siz seçersiniz. Bir ilişkideki kendi etkinize ve kendi değerinize odaklanın, bir diğerini suçlayarak dikkatinizi dağıtmayın.


Cesaret ve umutla...




Facebook Yorumları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Yazarın önceki yazıları

TÜM YAZILARI

Diğer Yazarların Yazıları

Sinastride Mars - Satürn Açıları: Duvardaki çatlak  Kristin Demirci
Kayınvalidem düşünmeden konuşan birisi... Yeşim Tijen
Sûret Necibe Bozkurt
Torba yasalar, fiili af ve idam çığırtkanlığı Av. Aslı Karataş
Üzeri örtülen anlaşmazlıklar Burcu Bağıran
Kenardan izlemek mi dümene geçmek mi? Uzm. Psk. Kıvılcım Yücelen
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.