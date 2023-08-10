Sinastride Mars - Satürn Açıları: Duvardaki çatlak

İlişki astrolojisinde iki ya da daha fazla kişinin doğum haritalarını karşılaştırarak aralarındaki ilişkinin yapısını, uyumunu, uyumsuzlukları yorumladığımız yönteme sinastri ismi verilmektedir.

Sinastride, karşılaşılabilecek en zor açılardan biri, Mars ve Satürn arasındaki kavuşum kare ve karşıt açılardır. Çünkü bu durum, kişilerden birinin diğerini "asla sahip olamayacağı" duygusuyla çekici bulduğuna işaret edebilir.

Partnerlerden biri diğerine istediği şeyi vermemekte, diğeri de bu mahrum bırakıldığı şeyi takıntılı biçimde almakta ısrar edebilir. Özellikle sinastride Satürn kişisi, Mars'ı sürekli biçimde reddedecektir. Mars ise reddedildiği her sefer cinsel olarak uyarılacak ve bir imkansızın peşinden koşarak hayal kırıklığını sürdürecektir.

Maalesef bazı insanlar elde edemedikleri şeylere daha büyük bir arzu duyarlar. Fakat zamanla düşmanlık, soğukluk, hırs, saldırganlık ve büyüyen kavgalar neticesinde muazzam bir memnuniyetsizlik ortaya çıkabilir.

Partnerlerin hayat amaçları ve ulaşmak istedikleri hedefler birbirlerinden çok farklıdır. Dolayısıyla birlikte ve aynı amaçlar çerçevesinde geleceklerini planlamakta zorluk çekebilirler.

Genelde psikolojik ya da fiziksel şiddetle ilgili olabilen Mars/Satürn arasındaki sert açılar, cinsellikte de sorun anlamına gelebilir.

Mars'ın sabırsızlığı ve ısrarcılığı, Satürn'ün muhafazakarlığı ve ağırdan almak isteyen yapısıyla çatışır. Mars Satürn'ün sınırlarını zorlar Satürn ise Mars'ı bu yüzden cezalandırmak isteyebilir.

Mars, Satürn kişisine cinsel anlamda hayran olabilir. Satürn'ün mesafeli duruşunu çekici bulur ve kendini Satürn'e kanıtlamak, onu fethetmek ister. Fetih ne kadar zorsa, zaferin de o kadar büyük olacağını düşünür ve fakat yüksek ihtimalle yanılır.

Özellikle cinsellikte rahat davranmakta zorlanan Satürn kişisi, başlarda Mars'ın enerjisinden büyülenebilir. Bu zorlu açılara sahip iki haritanın arasında tutku ve cinsellik ilişkinin en başında şaşırtıcı biçimde iyi olabilir. Ancak zamanla Satürn kişisi Mars'ın bitmek bilmeyen "ustalığını kanıtlama" girişimlerini reddetmeye başlayabilir. Böylece Satürn tarafından arzularından mahrum bırakılan Mars'ın libidosu düşer. Yerini öfke, keder, korku gibi duygular almaya başlar.

Haritada Satürn, en derin yaraları simgeler. Etrafına yüksek duvarlar çekerek izole ettiğimiz, ruhumuzun aksak tarafıdır. Satürn'e olumsuz açılarda temas eden her gezegen, bu gizli yaraları kanatabilir.

Satürn hayatın gölge tarafına aittir. Her insanda, zarar gördüğü ve yetersiz hissettiği için, kimsenin yakın olmasını istemediği bir alan vardır. Mars Satürn stresli açılarında Mars kişisi Satürn'ün bu saklı, yaralı ve kötürüm taraflarını sürekli olarak ilişkiye dahil olması için bilinçsizce zorlayabilir.

Mars Satürn'ün gizlediği bir şeyler olduğunu hissettikçe zorlayacak, meydan okuyacak ve bariyerleri yıkmaya, savaşı kazanmaya çalışacaktır. Fakat Satürn kişisi bundan dolayı büyük bir acı çektiği için her defasında fiziksel ve psikolojik mesafeyi arttırabilir.

Bir diğer taraftan iki harita arasındaki Mars/Satürn üçgen ya da altmışlık açılar kişilerin birlikte iş kurmalarını, ortak hedefler doğrultusunda çalışmalarını kolaylaştıran bir etlidir. Kişisel alanlara saygı artar.

Bir doğum haritasında açıları değerlendirirken, gezegenlerin bulunduğu burçların etkilerinin de yorumlara katılması ve haritanın bütünsel değerlendirilmesi büyük önem taşır.

Sinastrideki açıların kişisel olmadığını, herhangi bir kasıt içermediğini hatırınızdan çıkarmayın. Kişiler her zaman birbirlerinin üzerindeki olumlu ya da olumsuz etkilerinin farkında olmayabilirler.

Ancak birbirinden farklı iki kişi biraraya geldikleri zaman bazı kalıplar ortaya çıkar. Astroloji bunları yorumlamamız için araçlar sunar fakat bu paternlere nasıl yanıtlar vereceğinizi siz seçersiniz. Bir ilişkideki kendi etkinize ve kendi değerinize odaklanın, bir diğerini suçlayarak dikkatinizi dağıtmayın.

Cesaret ve umutla...