Mars Aslan burcunda: Kalp kazanır

20 Mayıs - 10 Temmuz arasında transit Mars Aslan burcunda ilerleyecek.

Eski tutkuların solduğu ve büyük, yeni tutkuların filizlendiği bu evrede, "beni gör, beni sev, bana sadık ol, sen benimsin, seni istiyorum" tarzında arzular dolaysız bir şekilde ifade bulabilir.

Gururlu ve boyun eğmez Mars aslan enerjisi, tek eşliliği ve doğrudan iletişimi simgeler. Özellikle de cinsellik konusunda. Mars aslan, bağlılık ilişkilerinde ve sekste ilkeli olmak, sadakate öncelik vermek demektir.

Aynı zamanda yaşamdan zevk almanın sembolü olan bu yerleşimde, yaşama karşı iştahlı, zevk sahibi partnerleri çekici bulmak mümkündür.

Bu dönemde bir ilişkinin gelişmesi için, kişilerin saygı gördüğünü, sevildiğini ve beğenildiğini yoğun olarak hissetmesi gerekir. Dolayısıyla övgü teşvik ve özen konusunda cömert olmanızda bir sorun yok. Hoşlandığınız ya da sevdiğiniz kişilere arzu edildiklerini hissettirmeniz, karşı tarafa kendini güvende hissettirecektir.

Bu transit boyunca her şey "kalple" yapılır ve yine bu dönemde kalp her zaman kazanır. Kalp neyin doğru olduğunu söyleyecektir.

Mars aslan, muazzam bir canlılık ve cesaret enerjisidir. Sorunlar net bir şekilde belirlenir ve tereddütsüz bir cesaretle harekete geçilir. "Büyük oyna ya da evine dön" Mars aslan transitinin mottolarından biridir.

Mars aslan, en çirkin durumlarda bile asil ve şık davranabilmek, onurlu durmaktır. Fakat bu pozisyonun en kötü tarafı, egonun, kibrin ve gururun kurbanı olmaktır.

Aslan burcu kral, kraliçe, kraliyet ailesi, oğullar, subaylar, ünlüler, yüksek sosyete, sahnedekiler, sinema, yönetmenler ve oyuncularla ilişkilidir. Üst düzey yöneticiler, liderlik yarışı, devlet başkanları, siyaset arenası, nüfus popülasyonu, parklar, özellikle nüfusun çocuk ve genç kesimine dair meseleler, Mars transitiyle gündeme gelebilir. Aslan burcu borsa, altın ve altın madenleri, bahisler ve spekülatif yatırımlarla ilgili olduğu için, bu alanlardaki gelişmeler, krizler ve olaylar artabilir.

Mars Aslan yeni bir imaj edinmek, reklam projeleri ve sanatsal yaratıcılık gerektiren, iç mimari, tekstil, moda, konular için idealdir. Yatak odanızı yenileyebilir, güneşli yerlere seyahat edebilirsiniz. Sadece göreviniz olan değil, aynı zamanda size haz veren uğraşlara odaklanabilirsiniz. Toplumsal saygınlığınızı arttırarak, standartlarınızı yükseltmek için bağımsız olduğunuz projelerde yer almanız da mümkün.

Genel anlamda sanatsal projeler, PR çalışmaları, borsa, film sektörü, oyunculuk, mücevherat, dans, kozmetik ve estetikle ilgili işler rağbet görebilir, gündemde kalabilir.

Stadyumlar, saraylar, spor müsabakaları, sınırlar (kaleler), şehir merkezleri Mars'la birlikte güvenliğin artırılması gereken tehlikeli yerler olarak ön plana çıkabilir.

Mars haritamızda temas ettiği yeri hareketlendirir, bulunduğu evin kapsadığı konular dâhilinde yeni ataklar yapmamıza ve yeni savunmalar geliştirmemize vesile olabilir. Etki ve tepki olan Mars Aslan burcundayken Yengeç'teki gibi dolaylı değil, direkt bir enerjidir. Hedeflerinizi büyütür ve ne istediğinizden çok daha emin bir şekilde bu hedefler yönünde ilerleyebilirsiniz.

Amaç edindiğiniz şeyler arasında yeni bir aşk, yeni bir araba, yeni bir hobi edinmek ya da evlilik planları yer alabilir. Aslan burcundaki Mars tüm dünyayı kucaklayabilecek kocaman bir kalp anlamına geldiği kadar, devasa bir ego ve gurur da demektir. Bilhassa ilişkileri aşırı bir özgüven patlamasıyla, "efendi-sahip" eksenine çekmemek, sırf zafer kazanma duygusuyla başkalarını ezmemek gerekiyor.

Mars Aslan burcundayken kimlik çatışması ve babayla çocuk arasındaki rekabet olarak da yorumlanır. Kalbimizde süren mücadeleyi de temsil eden Mars aslan döneminde, kazandığımız tecrübeler, nihayetinde irademizi güçlendirmemizi sağlayacaktır.

Kalp ve dolaşım sistemi, omurilik ve bel bölgesinde sorunlara neden olabilecek transit etkisi boyunca tedavilerinizi yaptırmanız önerilir. Diğer bütün ateş burçlarında olduğu gibi, Mars Aslan'dayken fiziksel enerji ve cinsellik ön plana çıkar.

Son olarak...

Kendimizi merkeze alarak değil fakat kendi merkezimizi bularak dengeyi sağladığımızda bizi sarmalayan hayat, içimizden uyum içerisinde akmaya başlar. Aşk hayattaki bencil olmayan yegâne şeylerden biri, gökyüzüyle yeryüzünün kesişme noktasıdır. Cesaretinizi sınayacaksanız, sevme potansiyeliniz üzerinden sınayın. Zira aşkın bir diğer sembolü olan Aslan'ı çıplak kalbinizle evcilleştirmek, onu öldürmekten daha zordur.

Cesaret ve umutla...