Kristin Demirci
Kristin Demirci Tüm Yazıları
Giriş: 04 Nisan 2023 Salı

Terazi Burcunda Dolunay: Geçmişi Hatırla

6 Nisan günü saat 07.34'te terazi burcunun 16. derecesinde Dolunay gerçekleşecek. Terazi burcunda Dolunay, bir ilişkiye başlamak ya da bir ilişkiyi sonlandırmakla ilgili olabilir. Çünkü yeni bir denge kurma ve ne istediğini belirleme ihtiyacı vardır.


Sevmek ve sevilmek şüphesiz bir ihtiyaç. Fakat ilişkilerin sınırlayıcı ve yorucu hale gelmesi bu ihtiyaçların sorgulanmasına neden olabilir. Hangi konuda pazarlık yapılmayacağına ve taviz verilmeyeceğine karar verilmesi gerekir. Çünkü Terazi burcunun gölge tarafı kararsızlığıdır. Transit Mars da Yengeç burcunda ilerlediği için, pasif agresif davranışlar göstermeden, manipülatif olmadan ve gerçek duygu/düşünceleri saklamadan net bir iletişim kurulması faydalıdır.


Transit Satürn Balık burcunda ilerliyor. 2,5 sene boyunca mesajı "geçmişine bak ve geçmişinle hesaplaş" olacak. Terazi Dolunay'ı Chiron'la yoğun etkileşim halinde. Dünle bugünü ayırmakta zorlanmak mümkün. Artık kutlanmayan bazı şeylerin gizli yıl dönümleri acı verici olabilir. Geçmişin deneyimleri ve travmaları bugününüzü nasıl etkiliyor? Aynı hataları yapmamak için neyi değiştirebilirsiniz?


Uyuma ve içimizdeki iyi tarafları ortaya çıkaran insanlara odaklanma zamanı. Uyumsuz olduğunuz insanlarla ilişkileri zorlamak iyi bir fikir olmayabilir.


Koç burcu "ben", Terazi ise "biz" dir. Terazi benim için ne yapabilirsin değil, bizim için ne yapabiliriz demektir. Biz diyebilmek, yüzleşme, uzlaşma ve iş birliği gerektirir. Terazi burcu aynı zamanda "sen" demektir. Partneriniz için ayarsız fedakarlıklar yapmadığınızdan ve onu hayatınızın merkezi haline getirmediğinizden emin olun. Yoksa her şey bir anda beklenmedik şekillerde kötüye gidebilir.


Adalet arayışı, mahkeme kararları, evlilikler ve boşanmalar terazi Dolunay'ında gündeme gelebilir. Hesabını vermemiz gerekenler, cezalar, borçlar, vergiler, kişisel haklar, tazminatlar, ödüller ve diplomasi gerektiren durumlar Terazi Dolunay'ıyla ilgilidir. Kendimizle, diğerleriyle ve toplumla yapılan sözleşmeler bu dönemde öncelik kazanır.


Terazi Dolunay'ı sunum yapmak, ilham almak, ev düzenleme ya da tadilat fikirleri, bahçe düzenlemesi, danışmanlık seansları, evi havalandırmak kapı pencere açmak, sosyalleşmek, rahatlamak, masaj ya da cilt bakımı yaptırmak, hayatın güzel taraflarını görebilmek ve hayatı güzelleştirmek için idealdir.


Dolunay ile birlikte kendinizi bir karar vermek zorunda hissedebilir, bir yol ayrımına geldiğinizi idrak edebilirsiniz. Sadakatinizi ve sevginizi kanıtlamanız gereken sınavlardan geçtiğinizi düşünebilirsiniz.


Terazi burcunda gerçekleşen Dolunay bir müzakere evresidir. Doğru olan neyse, bunun yapılması önerilir. Çünkü bir kez koparılan elma ağacına geri döndürülemeyeceği gibi bir kez fırlatılan ok da yörüngesini değiştirmez.


Haritanızda Terazi burcunda Dolunay'ın gerçekleşeceği astrolojik ev, hayatınızın hangi alanlarındaki ilişkilerin gündeme geleceğini; bütünleşme, bir araya gelme ihtiyacınızı, hangi konularda bir denge arayışında olacağınızı ve neleri sonuçlandırmanız gerekeceğini gösterebilir.


Özünde hiçbir ilişki birbirine benzemez. Fakat sevmenin ve sevilmenin gözden kaçırılmaması gereken sorumlulukları vardır. Kendi sorumluluğunu almaktan yani yalnız kalmaktan korkmayan insanlar, hem kendileriyle hem de başkalarıyla sağlıklı ilişkiler kurmayı bilirler. Bazıları da yalnız kalmamak için sağlıksız ilişkilerin peşinden koşar dururlar. Bazıları sakınır, bazıları saklanır. Oysa kaçınılmaz tek şey bu seçimlerin bedelidir.


Sözlerden çok eyleme önem verilmesi gereken bir aşamadayız. Geçmişi hatırla!


Cesaret ve umutla...




Facebook Yorumları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Yazarın önceki yazıları

TÜM YAZILARI

Diğer Yazarların Yazıları

Eşim ailesine çok düşkün... Yeşim Tijen
Terazi Burcunda Dolunay: Geçmişi Hatırla Kristin Demirci
Adıyla Gelen’in Söylencesi Necibe Bozkurt
Razı mısın kendinden? Nihan Uycan Özen
Konforsuz duygularını göstermeye cesaret etmekle aran nasıl? Burcu Bağıran
“Şimdiki gençler de evliliği ne sanıyorsa” Av. Aslı Karataş
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.