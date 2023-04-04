Terazi Burcunda Dolunay: Geçmişi Hatırla

6 Nisan günü saat 07.34'te terazi burcunun 16. derecesinde Dolunay gerçekleşecek. Terazi burcunda Dolunay, bir ilişkiye başlamak ya da bir ilişkiyi sonlandırmakla ilgili olabilir. Çünkü yeni bir denge kurma ve ne istediğini belirleme ihtiyacı vardır.

Sevmek ve sevilmek şüphesiz bir ihtiyaç. Fakat ilişkilerin sınırlayıcı ve yorucu hale gelmesi bu ihtiyaçların sorgulanmasına neden olabilir. Hangi konuda pazarlık yapılmayacağına ve taviz verilmeyeceğine karar verilmesi gerekir. Çünkü Terazi burcunun gölge tarafı kararsızlığıdır. Transit Mars da Yengeç burcunda ilerlediği için, pasif agresif davranışlar göstermeden, manipülatif olmadan ve gerçek duygu/düşünceleri saklamadan net bir iletişim kurulması faydalıdır.

Transit Satürn Balık burcunda ilerliyor. 2,5 sene boyunca mesajı "geçmişine bak ve geçmişinle hesaplaş" olacak. Terazi Dolunay'ı Chiron'la yoğun etkileşim halinde. Dünle bugünü ayırmakta zorlanmak mümkün. Artık kutlanmayan bazı şeylerin gizli yıl dönümleri acı verici olabilir. Geçmişin deneyimleri ve travmaları bugününüzü nasıl etkiliyor? Aynı hataları yapmamak için neyi değiştirebilirsiniz?

Uyuma ve içimizdeki iyi tarafları ortaya çıkaran insanlara odaklanma zamanı. Uyumsuz olduğunuz insanlarla ilişkileri zorlamak iyi bir fikir olmayabilir.

Koç burcu "ben", Terazi ise "biz" dir. Terazi benim için ne yapabilirsin değil, bizim için ne yapabiliriz demektir. Biz diyebilmek, yüzleşme, uzlaşma ve iş birliği gerektirir. Terazi burcu aynı zamanda "sen" demektir. Partneriniz için ayarsız fedakarlıklar yapmadığınızdan ve onu hayatınızın merkezi haline getirmediğinizden emin olun. Yoksa her şey bir anda beklenmedik şekillerde kötüye gidebilir.

Adalet arayışı, mahkeme kararları, evlilikler ve boşanmalar terazi Dolunay'ında gündeme gelebilir. Hesabını vermemiz gerekenler, cezalar, borçlar, vergiler, kişisel haklar, tazminatlar, ödüller ve diplomasi gerektiren durumlar Terazi Dolunay'ıyla ilgilidir. Kendimizle, diğerleriyle ve toplumla yapılan sözleşmeler bu dönemde öncelik kazanır.

Terazi Dolunay'ı sunum yapmak, ilham almak, ev düzenleme ya da tadilat fikirleri, bahçe düzenlemesi, danışmanlık seansları, evi havalandırmak kapı pencere açmak, sosyalleşmek, rahatlamak, masaj ya da cilt bakımı yaptırmak, hayatın güzel taraflarını görebilmek ve hayatı güzelleştirmek için idealdir.

Dolunay ile birlikte kendinizi bir karar vermek zorunda hissedebilir, bir yol ayrımına geldiğinizi idrak edebilirsiniz. Sadakatinizi ve sevginizi kanıtlamanız gereken sınavlardan geçtiğinizi düşünebilirsiniz.

Terazi burcunda gerçekleşen Dolunay bir müzakere evresidir. Doğru olan neyse, bunun yapılması önerilir. Çünkü bir kez koparılan elma ağacına geri döndürülemeyeceği gibi bir kez fırlatılan ok da yörüngesini değiştirmez.

Haritanızda Terazi burcunda Dolunay'ın gerçekleşeceği astrolojik ev, hayatınızın hangi alanlarındaki ilişkilerin gündeme geleceğini; bütünleşme, bir araya gelme ihtiyacınızı, hangi konularda bir denge arayışında olacağınızı ve neleri sonuçlandırmanız gerekeceğini gösterebilir.

Özünde hiçbir ilişki birbirine benzemez. Fakat sevmenin ve sevilmenin gözden kaçırılmaması gereken sorumlulukları vardır. Kendi sorumluluğunu almaktan yani yalnız kalmaktan korkmayan insanlar, hem kendileriyle hem de başkalarıyla sağlıklı ilişkiler kurmayı bilirler. Bazıları da yalnız kalmamak için sağlıksız ilişkilerin peşinden koşar dururlar. Bazıları sakınır, bazıları saklanır. Oysa kaçınılmaz tek şey bu seçimlerin bedelidir.

Sözlerden çok eyleme önem verilmesi gereken bir aşamadayız. Geçmişi hatırla!

Cesaret ve umutla...