Venüs Oğlak Burcunda: Deneyimin Hazzı ve Yaş Almanın Güzelliği

Venüs astrolojide, değer algımızı tanımlar. İlişkilerde ve bağlar kurarken öncelikli olarak nelere değer verdiğimizle ilgili ipuçları taşır.

Venüs oğlak burcunda, "itibar için şehvet duymak" anlamına gelir. Haritasında bu yerleşime sahip olan kişiler başkalarıyla ilişkilerinde, toplumsal onayı, sosyal ve maddi değerleri önceleyerek ilerlerler. Venüs oğlak burcundayken, değerleriniz insanlar tarafından övülmediği zaman, özdeğer duygunuz zayıflayabilir.

Venüs oğlak, sosyal ilişkiler, toplumda kıymet gören geleneksel ve muhafazakar değerler konusunda iyi bir analizcidir.

Oğlak burcundaki Venüs, tek gecelik ilişki anlayışına, güvenli olmayan sekse ya da dating aplikasyonundan gelişen ilişkilere epey şaşırır. Hayat sigortası olmadığı halde işinden ayrılan kişiyi de şaşkınlık içerisinde dinleyecektir. Bu tip durumlara karşı mizah anlayışını asla yitirmese de, güvenliğinden vazgeçen insanların hikayeleri karşısında ürperebilir.

Aşkı çok fazla ciddiye alır. Belki tam da bu yüzden kendini duygularının ve arzularının akışına olduğu gibi bırakmakta zorlanır.

Aşık olması için önce karşısındakini iyice tanımalı, sağlam bir intiba edinmelidir. Pratik ve "başarılı" bir ilişki öngöremediği zaman, vakit kaybetmeden yoluna devam eder. Duygularını yatırım yapacağı kişi konusunda risk almayı sevmemekle birlikte, toplumun da sevip beğeneceği biriyle birlikte olmak isteyecektir.

Partnerinin mali anlamda ihtiyaç içerisinde olmamasını tercih eder. Evet, Venüs oğlak pragmatiktir denilebilir. Şirket kurmak için evlenme ya da evlendikten sonra şirketleşme eğilimi vardır. İlişkisinde başarılı olmak ister. Haritada bu yerleşim, işiyle evli olan kişiyi de gösterebilir.

Partneri toplum içerisinde kendisini iyi yansıtan, parlatan, hırslı ve saygın biri olabilir fakat Venüs oğlak kişisi, eğer gerçekten de sadece itibar için bu kişiyle birlikteyse, partnerine dokunmak, onunla sevişmek istemeyebilir.

Venüs sanatsal yaratıcılığın sembolüdür. Venüs oğlak etkisi, geleneksel sanat formlarına ve geleneksel eğitimlere ilgi verir. Bu yerleşim klasik mimaride uzmanlaşan birine, bir koleksiyoncuya, müze küratörüne, sanat direktörüne ya da antika eksperine işaret edebilir. Venüs oğlak burcundayken, zamanın testinden geçmiş yaratıcılığa övgü ve yatkınlık vardır.

Bilinmeyen, denenmemiş şeylere şans vermek yerine en garantili ve geleneksel yollardan ilerlemeyi tercih eder. Tanımlanmamış parametrelerle ya da öngörülemez durumlarla ilgilenmez. Yerleşik, güvenilir bir ortaklıktan gelen garanti duygusuna ihtiyaç duyar. Fakat bazen de bu tarz seçimlerin gölgesinde, kendisini geliştiremediği, rutin hissi veren, tatmin edici olmayan, neşesiz ilişkilere uzun süre saplanıp kalabilir.

Bir diğer taraftan Venüs oğlaktayken, değişik bir utangaçlık, çekimserlik de vardır. Reddedilme endişesi taşıdığı için, ilk harekete geçen taraf olmaktan kaçınabilir. Fiziksel olsun, duygusal ya da finansal olsun, eğer kendini yeterli ve hazır hissetmiyorsa, bir ilişkiye başlamak konusunda çok fazla tereddüt edebilir. Hatta böyle bir durumdayken birinin kendisinden hoşlanması fikrinden bile rahatsız olabilir!

Venüs oğlak özlemekten, mesafelerden ve aşkın zaman içerisinde sınanmasından korkmaz. İlişkinin sorumluluklarını üstlendiğinde, bunları harfiyen yerine getirir. Zaman ve deneyim en büyük şifasıdır. Genelde gençken kendilerinden daha yaşlı, yaş aldıkça da kendilerinden daha genç kişilerle ilişkiler, dostluklar çevreler geliştirirler.

Venüs oğlak yerleşimine sahip kişi muhtemelen katı ve geleneksel değerlere sahip, "benim yaptığımı yapma ama dediğimi yap" tarzında bir aileye doğmuş olabilir. Öngörülür davranmadığında ya da kendi özgün değerlerini öne sürdüğü zamanlarda, ebeveynleri tarafından açıkça, gizliden ya da dolaylı olarak yargılandığını hissetmiş olabilir. Ailesinde, mesafeli, katı, kontrollü ilişkilenmeyi öğrenmiştir. Çok küçükken bile ailesi bir çok görevi ve sorumluluğu üzerine yığarak, yetişkin gibi davranmasını talep etmiş olabilir. Bu yüzden de gerçek bir yetişkin haline geldiklerinde, tanımlayamadıkları bir keder ve tek başınalık duygusuyla mücadele edebilirler.

Elbette aile dinamiklerimizin kederi "kader" olmak zorunda değildir. Venüs oğlak asla soğuk değildir fakat ısınması zaman alır.

İkizler ve aslan burçları Oğlak Venüs'ünü çeşitli biçimlerde geliştiren burçlardır. İkizlerden duygu ve düşüncelerini dile getirmeyi, sıkıntılarını paylaşarak çözmeyi öğrenir. Aslan burcu ise korkularını ve duvarlarını aşarak kabuğundan nasıl çıkacağına dair oğlak Venüs'üne ilham ve cesaret verir. Kalbini açmayı, hislerinden korkmamayı ve bu şekilde kaderiyle başa çıkabileceğini aslandan öğrenebilir.

Doğum haritasında Venüs'ü oğlak burcunda yer alanlar, çok sever, çok çalışır ve kendilerine yeten bireyler olmanın haklı gururunu yaşarlar.

Oğlak Venüs'üne sahip kişi, büyümeyi, tecrübeyi ve bilgeliği talep eder. Bu nitelikleri güzel ve saygın bulur. Yaş aldıkça çiçekleneceği bilgisine sahiptir. Venüs oğlak için ilişkiler arzular değer verilen her şey, yaşla birlikte daha iyi bir duruma gelir. Uzun ömürlü şeylerin değeri, elbette zaman içerisinde anlaşılır. Tam gövdeli, kaliteli bir şarap gibi olgunlaşır ve dünyada geçirdiği zamanın tadına varmayı öğrenir.

Cesaret ve umutla...