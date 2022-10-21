İkizler burcunda Mars Retro'su: Cızırtılı frekanslar

Retro gezegen etkisi

Bir gezegenin gözlemlenen hızı, gezegenin ne kadar aktif olduğunu gösterecektir. Bir gezegen ne kadar hızlı hareket ediyorsa o kadar aktif, verimli ve bereketlidir.

Geri giden bir gezegen, sisteme dahil diğer gezegenlerin oluşturduğu sosyal kuralları ihlal eden bir etkiyi anlatır. Dolayısıyla bir gezegen retro dönemine girdiğinde, temsil ettiği konular bağlamında sistemin çoğunluğunun benimsediği fikir birliğinden sapabilir. Başına buyruk davranır, düzensizdir, gizemli içsel dinamiklere göre davranır, işbirliğine sıcak bakmaz, kurallara uymaz.

Retro gezegen eğer ateş elementi geri gidiyorsa, özgürlükle, hava elementi değişimle, toprak elementi istikrarla ve su elementi duygusal güvenlikle ilgilidir.

İkizler Burcunda Mars ve Retro Dönemi

İkizler, tamamen mental aktiviteyle, alışverişle, ticaretle, eğitimle, iletişimle ve bağlantı kurmakla ilgili bir burçtur. Doğum haritasında Mars'ı ikizlerde yer alan kişiler, iyi hikaye anlatıcılarıdır. Edebiyattan, yazmaktan, kelimelerin kökenlerini araştırmaktan, hesap kitap işlerinden, konuşmaktan, sürekli olarak yeni şeyler öğrenmekten hoşlanabilirler ve bu konularda özel yetenekleri olabilir. Mars ikizler yerleşimi dışa dönüktür. Sosyal bağlantılar kurma gücünü de ifade eder.

Transit Mars her burçta yaklaşık 6 hafta kalır ve 26 ayda bir geri gider. Bu yıl cadılar bayramı arifesinde (30 Ekim) retro hareketine başlayacak Mars'ın retro evresi 12 Ocak 2023'e kadar, 2 ay bıyunca devam edecek. 25 Mart 2023'e kadar ikizler burcunda ilerleyecek olan Mars toplamda 7 ay 5 gün ikizler burcunda kalacak!

Yaşanabilecek en zor retrolardan birini tecrübe edeceğimiz aşikar.

Şöyle düşünün, 2 hafta için yurtdışına seyahate çıkmışsınız. Orada son gününüz. Yine gezip eğleniyorsunuz fakat kafanızın bir yerinde dönüş hazırlığı için de endişeler var. Ya uçuşu kaçırırsanız, ya bir şeyler unutursanız, döndüğünüzde rutin hayata nasıl adapte olacaksınız gibi düşünceler rahatlamanıza mani olur. İşte Mars'ın 7 ay ikizler burcundaki etkisi tam da böyledir. Yarına dair planlar, belirsizliklerler veya plansızlık andan keyif almaya mani gibidir.

Mars Retro’sunda dikkat edilmesi gerekenler

30 Ekim - 12 Ocak 2023 tarihleri arasında

Dünyevi Etkiler

*Mars retrosunun küresel etkisi politik yönde aktif bir gündem yartır. Dışlanan, zulüm gören toplulukların ve kadınların sesi yükselebilir, hak arayışları gündemde yer bulabilir. Siber saldırılar, hackerlar, veri ihlalleri, şiddet ve tehdit içeren yazışmaların/konuşmaların ifşası söz konusu olabilir.

Sağlık

Zihni ve bedeni boşuna yormak ya da hareketsiz bırakmak istenmeyen sağlık sorunlarına neden olabilir. Virütik rahatsızlıklar, kazalara yatkınlık artabilir. Yeni bir saç kesimi ya da kuaförünüzü değiştirmeniz önerilmez. Cerrahi müdahaleler için ideal dönem değildir fakat yine de siz bu konuda doktorunuza güvenin.

İlişkiler

*Zihin Mars ikizler enerjisiyle birlikte en önemli erojen bölge haline gelir. Bu nedenle olası partnerle fiziksel kimya yerine, zihnin uyarılması, partnerle entelektüel anlamda sağlanabilecek uyum arayışı önemli hale gelir. Zihinler buluşuyor mu? Parnerinizle iletilim kurabiliyor musunuz? İlgi alanlarınız benzer mi? Sorularına cevap aranabilir.

*Mars cinsel enerji ve motivasyonla ilgili bir gezegendir. Bu tarihler arasında "libido killer" dediğimiz durumlar yaşayabilirsiniz. Cinsel yaşamınız yüzünden eleştirildiğinizi ve yargılandığınızı düşünebilirsiniz. Cinsellik zihninizde tartışmalı bir konu halini alabilir ve kendinizi normalden daha kayıtsız ve uyuşuk hissedebilirsiniz. Uzun süre boyunca fazlasıyla durağan ve hareketsiz kalmak ani patlamalara, anlık yanlış kararlar almanıza sebep olabilir.

*Geleneksel tek eşliliğe rağbet azalabilir. Eğlence arayışı artabilir fakat duygusal sorumluluk almak istenmeyebilir. Sözün özü, ilişkiler yüzeysel yaşanabilir. Tutku uzun sürmeyebilir. Çok eşlilik eğilimi ve sosyal aplikasyonlar üzerinden ilişkilenmeler istenmeyen problemlere sebep olabilir.

*Sadece kendi arzularınızı tatmin etmeye odaklanmanız iyi değil. Diğer insanların da arzuları, ihtiyaçları ve fikirleri var.

*Romantik ilişkilere atlamak için hiç doğru zaman değil. Atlamadan önce en azından nereye atladığınıza bir bakmanız ne iyi olur!

İletişim

*Dolaylı iletişim, biriyle yüzleşmek yerine aracıya ihtiyaç duyulması, pasif agresiflik, söylentiler, yalan haberler, dedikodu yaygınlaşabilecek ve fakat uzak durulması gereken davranış ve durumlardır.

*Mars ikizler hararetli tartışmalar anlamına gelebilir. Bu tartışmalar esnasında sivri, keskin, yaralayıcı sözler değiş tokuş etmemeye gayret göstermeniz doğru olur. Sözlerinizi iki ucu keskin bir balta gibi mi kullanacaksınız yoksa size inmekte olan bir baltayı mis kokulara mı boğacaksınız. Sözler, kelimeler güçtür. Bu gücü nasıl, ne için kullanacaksınız?

*İnandığınız şeyleri doğru kabul etmek yerine, bilgilerinizin doğruluğunu sınamaya çalışın.

*Mars retrosunda, önümüzde uzanan bir yol ikiye ayrılmış gibi olur. İki yol, iki karar, iki kişi arasında zihinde son derece yorucu bir mücadeleye başlayabilir. Nihayetinde kararsızlık ilgisizlik ve belirsizlik kafanızı, ilişkilerinizi, hayatınızı felce uğratabilir. Kaçınmak, kaçmak iyi bir fikir değil. Başkalarının değil, kendi seçimlerinize odaklanın. Bir oy kullanma kabininde karar verirken, çevrenizdekiler yüzünden buranın savaş meydanı haline gelmesine müsaade etmeyin.

*Kalbinizi güvenilir danışmanların, daha yüksek güçlerin rehberliğine açın. Yolunuzu seçmekte zorlandığınız zamanlarda uzmanından danışmanlık almaya gayret gösterin.

*Komşularla, kardeşlerle yakın arkadaşlarla ilişkilerinizdeki iletişim bozulabilir. Sosyal gürültüler kopması bazı zamanlarda iyidir fakat komşu gürültüsü çekilmez hale gelebilir. Fazla eleştiriye maruz kalmaktan, yargılamaktan ve yargılanmaktan sakının.

*Yemek masasında, trafikte, toplu taşımada, sosyal etkinliklerde konuşmadan önce bir kez daha düşünün. Pireyi deve yapmaya lüzum olmayabilir. Zaten uykusuz geçebilecek tüm o gecelere yeni bahaneler yaratmayın.

*Faydasız, sonuçsuz, anlamsız şeyler için savaşmak yerine ne uğruna enerji harcamanız gerektiğini sakin bir zihinle seçin. Her kavga mücadele etmeye, huzur bozmaya ya da huzurunuzun bozulmasına değmez.

Üretkenlik

*Mars Retro’su bulanık radyo frekansları arasında net çeken kanalı aramaya benzer. Ya da ne izleyeceğini bilmeden yüzlerce film arasında saatlerce gezinmek gibidir.

*Yarım bıraktığınız eğitimleri, çalışmaları, projeleri, yazıları, besteleri tamamlayabilirsiniz. Yeni bir spor üyeliği başlatmak, araç almak, koşu bandı gibi elektronik ya da mekanik spor ekipmanları satın almanız için uygun bir etki olmasa da, 30 Ekim öncesinde dondurduğunuz üyelikler varsa aktive etmeniz sorun olmayacaktır.

*Motorlu, elektrikli demirden yapılmış araçlar, kesici aletler satın almak için de uygun zaman değil.

*Sıkı çalışın, rutininizi disiplinli üretken ve verimli bir şekilde aktif tutun. Acelecilik bir tuzak olabilir. Gerçekten hazır hissetmiyorken harekete geçmek doğru değildir.

*Çok yönlü işleri azaltın, aynı anda birden fazla projeyi tamamlamak yerine seçeneklerinizi en makul ve en risksiz olanlarla sınırlayın.

Öfke, Yönsüzlük ve Belirsizlik

*Mars geri giderken ortaya çıkan en sinir bozucu duygu belirsizliktir. Transit Mars'ın 12. Evden geçişine benzer bir enerjidir. Arzu istek ve motivasyon düştüğü için de hayatınızda size güven veren şeyleri durmaksızın sorgulayabilirsiniz. Arada durup dinlenmeye, meditasyon yapmaya, iyi bir uykuya, yavaşlamaya ihtiyacınız olduğunu hatırlayın lütfen.

*Mars retrosunda öfke duygusunun bir hedefi yok gibidir. Öfke dağınıktır, olur olmadık her yöne doğru dağılabilir. Manipülasyonlara karşı ekstra dikkatli olmaya çalışılmalı. Başkalarının etkisinde kararlar vermemeniz önemli.

*Çatışma Mars geri giderken üretken değildir ve boşa harcayacak enerji yoktur.

*İçinde bulunduğunuz durumu kabul edin ve bu durumda elinizden geldiğince, en iyi şekilde hareket etmeye özen gösterin. Spesifik olun, stratejik olun, kendinize ve başkalarına nazik olun. Kırdığınız döktüğünüz şeyleri başkalarının toparlamasını beklemeden harekete geçip, hasarları telafi edin.

Transit Jüpiter koç burcunda ilerliyor ve yeni nesil sanatçılar, liderler ve sözümona kahramanlar hazırlamaya devam ediyor. Mars seneye Aslan burcuna ilerlediğinde, bu 7 aylık aşamayı kimin nasıl ve en iyi şekilde değerlendirdiği ortaya çıkacak. Gölgenizle kavgaya tutuşmak yerine, gölgenizden öğrenin.

Cesaret ve umutla…