Aslan Burcunda Yeniay: “Shine On You Crazy Diamond”

28 Temmuz günü saat 20.55’de 5 derece Aslan burcunda Yeniay gerçekleşecek.

Zodyak'ın Kalbi

Aslan burcu, yönetici gezegeni Güneş gibi her şeyin merkezini yani kalbini temsil eder. Toplumların, insanların, inançların, ülkelerin, kentlerin, kültürlerin merkezlerini ve yaşam kaynakları simgeleyen Aslan burcu, ruhumuzun vahşi bir orman gibi kalbimizden fışkırmaya hazır olduğu evreyi temsil eder. Aslan burcu yeniden bir araya gelmek ve kutlamalardır.

Aslan burcu zodyakın kalbidir. İçimizdeki çocuktur. Kalbimizle yaptığımız ve kalbimizi koyduğumuz şeylerdir. Neşenin, oyunların ve hazzın arayışıdır. Aslan sadakati, liderliği ve ruhun asil tutkularını simgeler.

Zodyakın her burcunun, bir madalyon gibi iki farklı yüzü vardır. Aslan burcu efor sarfetmeden parlamak anlamına gelse de, kişiler o kadar ben merkezli davranabilirler ki, bu durum gerçeklikten tamamen kopmalarına neden olabilir.

Aslan burcunun gölge tarafı narsizim, gurur ve fevri davranışlar olabilir.

Yeniay Evlerde

Aslan burcu haritanızın hangi astrolojik evinde bulunuyorsa yeniay bu evin kapsadığı konularda bir yenilenme ve parlama ihtiyacı getirebilir.

Örneğin 7. Evde gerçekleşecek yeniay kişinin özel ve sosyal ilişkileri dolayısıyla ön planda olmak isteyeceği anlamına gelirken, 10. Evdeki yeniay toplum içinde prestij kazanma ve insanlar tarafından onaylanma, beğenilme ihtiyacını gündeme getirebilir.

Eğer aslan burcunda yeniay 11. Evinizde gerçekleşecekse, ekip çalışmalarını, arkadaşlık ilişkilerini sabote eden bencil bir tutum yerine, yakınlık ve birliktelik duygusunu perçinleyecek davranışlarda bulunmak, yeni çevrelerle ilişki kurmak faydalı olabilir.

Yeniay haritası ve Önemli transitler

Jüpiter yeniay günü koç burcunda retro hareketine başlıyor. Güneş’in aslan burcunda ilerleyeceği ağustos ayı Jüpiter’den de destek alıyor. Yani ateş burçları için avantajlı bir dönem. Fakat Jüpiter’in sunduğu maddi manevi zenginlik fırsatını geçici heveslerle, ilgi düşkünlüğüyle, kumar merakıyla, bağımlılıklar ya da geçici değerlerin peşinde koşarak heba etmeyin.

Beklentilerinizi dile getirin, adil olun, kalbin zaferine ve daha iyi bir versiyonunuzu hayata geçirmeye odaklanın. Zira bu şansı bir daha 12 sene sonra bulacaksınız ve seneye Satürn balık dönemi başladığında bu kadar şanslı olmayabilirsiniz.

Yeniay haritasında Merkür ve Uranüs arasında kare açı var. Mars Uranüs’le kavuşuyor. Patlayıcı ve ani gelişen durumlara işaret eden etkiler. Para piyasaları için iyi değil. Umulmadık ve şok edici haberler, aniden yazılıp gönderilen mesajlar, spontane seyahatler ya da ertelenen/iptal edilen planlar söz konusu olabilir. Son bir kaç aydır belirlediğiniz rota ve hayat planlarınız bir anda değişebilir. Bir günde ya da bir gecede hayatınız tamamen farklı bir yöne doğru ilerlediğine tanık olabilirsiniz.

Pek çok kişi, özellikle dramatik çıkışlarıyla ünlü, ilgi odağı olma derdindeki insanlar, sürekli bir yarışma duygusuyla hareket edenler, oyuncular ya da isim yapmak isteyenler sahne ışığı altında yer almak isteyebilir, ön planda olma mücadelesi verebilirler. Bu tarz mücadeleler içerisinde Mars Uranüs kavuşumu ise ne yazık ki skandallara ve beklenenden çok farklı sonuçlar alınmasına sebep olabilecek bir etkidir.

Esnek ve açık fikirli olmaya gayret edin. Standartlara değil kalbinize, gerçek tutkularınıza sadakat gösterin. Beğeninizi, takdirinizi, cömertliğinizi esirgemeyin.

Yıl boyunca Uranüs Kuzey Ay düğümüyle kavuşum etkisini sürdürecek. Bir sonraki yazıda bu transitin kolektif ve kişisel hayatlarımızdaki etkilerine değineceğim.

Spot Işığı

Tanıtım ve reklam çalışmaları için ideal bir dönem olarak kabul edilir. Toplumsal imaj, tarz ve dizayn gibi konulara daha fazla odaklanabilirsiniz. Bu dönemde başkalarında -olumlu veya olumsuz bir etki, bir ilk izlenim bırakma çabası artar.

Bu ay içerisinde ülke gündemini doğum, hamilelik, nüfus oranı, madenler, altın piyasası, spor müsabakaları, ünlüler, medya ve televizyonla ilgili haberler meşgul edebilir.

Gör Beni Sev Beni!

Aslan yeniayı görülmesi istenen ve göstermekten hoşnut olunan şeylerdir. Bazen de bu durum ayarsız bir gösteriş merakına dönüştüğünde, insanlar haklı olarak bu kişilerle aralarına mesafe koymayı seçebilirler.

Kendinden şüpheye düşmek, özdeğer sorunları, aidiyet ve kimlikle ilgili meseleler de ortaya çıkabilir.

Kendini çok fazla önemseyen, sadece kendi dünyasıyla ve dışarıya nasıl göründüğüyle meşgul biri, herkesin de kendisini aynı biçimde önemsediği varsayımına inanabilir. Egonuzu fazla şişirmeyin ki bir iğne dokunuşuyla patlamayın.

Yeniayın Soruları ve Sorunları

Hayatımın merkezi kim ya da neresi? Özel bir yeteneğim var mı? Beni başkalarından ayıran ve benzersiz kılan şey nedir? Bu yönlerimi nasıl parlatabilirim? Beni gölgeleyen şey nedir? Kendim gibi mi yoksa başkasının istediği gibi biri mi olmaya çalışıyorum? Övgü ve beğeniye bağımlı mıyım? Görülme arzum beni yanlış davranışlar içine mi itiyor? Neler beni mutlu ediyor? Kalbime şarkılar söyleten kim? Çocukken yapmaktan keyif aldığım ama zamanla vazgeçtiğim şeyler nedir? gibi sorular aslan burcunda yeniayla birlikte kafanızı meşgul edebilirler.

Romans

Aniden gelişen hem kalbi hem tenleri tutuşturan romantik ilişkiler yaşanabilir. Süregelen ilişkilerde yersiz “gururun” neden olabileceği dramatik sahneler de maalesef mümkün görünüyor. Yani Yeniay’la birlikte, hem içimizdeki artist hem de “artiz” ortaya çıkabilir.

Sen Benimsin!

Aslan’daki Yeniay, yeşerebilecek yeni aşkların da sinyalini veriyor. Her aşkın kendine özgü bir iklimi var. Aşk Şubat’taki kavurucu bir güneş ya da Ağustos’taki dondurucu tipi gibi karşınıza çıkabilir. Kalbiniz nefesinizle inleyen bir ney, telleri kederden kopabilen bir keman ya da cesaretten, sevgiden, korkudan ve öfkeden sözeden bir davul haline gelebilir. Nihayetinde aşkla dolu olan bir kalp, kelebeklerin içinde dansettiği ateşten bir tapınağa benzer.

İçinde inişli çıkışlı, engebeli yolların, dar boğazların, kuytuların ve koyların bulunduğu yüreğimizde, ejderhalar, melekler, aslanlar ve şeytanlar da ikamet eder. Ruhun saf ve kudretli ya da kötü ve tehlikeli tohumları yürekte yeşerir. Nasıl ki iyilik ve cesaret bulaşıcıdır, Yeniay’da ektiğimiz iyi tohumlar da aldığımız her nefesle dağılarak çoğalırlar.

Yeniay’da sevgiyi ve bilgeliği ağırladığınız yüreğinizin penceresini açık, geminizin kaburgasını sağlam tutun. Kuyruğu dik tutmasanız da olur!

Yeniayda bir başkasına bel bağlayarak veya toplumun belirlediği standartların gölgesinde değil, kendinize güvenerek, kendinize saygı ve sevgi duymanıza vesile olacak yeni tohumlar ekmelisiniz. Ne kadar önemli ve kıymetli olduğunuzu göstermek için başkasını ezmenize, eziyet etmenize de gerek yok. Zira kendine değer veren kişi, kıymetini diğer insanlara ispatlamakla ilgilenmez.

Kalbimizin en derin arzularını, içimizdeki en gerçek tılsımı, çocukluğumuzu, masumiyeti, ilk aşkın hislerini yüzeye çıkaracak Yeniay, çimlere uzanıp meteor yağmuru altında hayaller kurmak için de ideal. Nihayetinde bir dileğe tek başına ya da bir başkasıyla ulaşmak olsa bile, herkes ardında, okumaktan ve anlatmaktan hoşlanacağı tarzda bir hikâye bırakmaya özen göstermeli.

Cesaret ve umutla