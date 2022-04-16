Mars Balık burcunda: Düş dokumacısı

15 Nisan - 25 Mayıs Tarihleri arasında transit Mars balık burcunda ilerleyecek.

Mars hareket enerjisidir ve birleştiği burcun temsil ettiği konuları harekete geçirir. Balık burcu zodyakın doğal şifacısı ve psişiği olduğu için, mental spiritüel ve fiziksel olarak iyileşme arayışını uyaran/destekleyen bir unsurdur.

Mars ateşin üstündeki bir kazana benzer. Balık transitinde simya, kimya, duygular, arzular, geçmiş, gelecek, şimdi fokur fokur kaynar böylece iç dünyamızda ve ilişkilerimizde bizi dönüştüren bir iksir ortaya çıkar.

Yengeç, akrep ve balık burçları Mars transitinden en büyük faydayı görebilecekken, ikizler, başak ve yay transit etkisiyle zorlanabilirler. Çünkü Balık duygusal davranışlar demek, bu burçlar kendilerini mantık ve duygu arasında mücadele ederken bulabilirler.

Sizden farklı inançlara fikirlere ya da siyasi görüşlere sahip olan kişilerle tartışacak zaman değil.

Balık burcunun su elementini simgeleyen doğasıyla ateş elementinin gururlu temsilci Mars birleştiğinde, olayları aşırı zorlamak yerine elinden gelenin en iyisini yaptıktan sonra, oluruna ya da akışına bırakmak iyi bir fikir.

Değişim dışarıdan gelen değil, içeride oluşarak dışarıyla buluşan bir enerjiye dönüşür. Mars Balık duygusal deneyimlere açlığın göstergesidir.

Mars balık burcuna ilerlediğinde empati duygusu da harekete geçer. Öfkenin direkt olarak yönlendirilmesi ya da bire bir çatışmalar/ yüzleşmeler beklenmez. Fakat Mars balıktayken duyguları dolaylı yoldan hatta gizemli yollarla ifade etme isteği artar.

Maddi değil de manevi kazanımların bizi daha çok tatmin edeceği bir zamandır. Herhangi bir konuda üretken ve kreatif olmaya ihtiyaç artar.

Örselenmiş, ötelenmiş, bir kenarda unutulmuş yetenekleriniz bu aşamada canlanabilir. Ağırlıklı olarak nostaljik filmler izlenebilir, dönem müzikleri kulağa daha hoş gelebilir. Dans edebiyat müzik ve şiirle ilgilenmek isteyebilirsiniz. Mars balık burcuyla birleşirken istanbul film festivalinin başlıyor olması da ne kadar sembolik.

Mars balık burcundayken cinsellik, romantizmden ve duygusal yakınlıktan bağımsız düşünülemez. Seks derin tutkulu erotik ve anlamlı bir eylem olmalıdır. Suda yürümek gibi, suyun altında gizlenenlere merak duymak gibi. Gerçek romantikler için beklenen enerji! Sizi mutlu eden şeylerin, hayallerinizin peşinden gitmeye karar verebilirsiniz. Ya aşktan sarhoş olur ya da sarhoşken aşka düşebilirsiniz.

Başkaları için fedakarlık yaparken, doğru sınırları çiziyor musunuz, bu fedakarlık sizi de mutlu edecek mi, başkalarının ihtiyaçlarını kendi ihtiyaçlarınızın önüne mi koyuyorsunuz? Bunları sorgulamadan karar vermeyin. Mars Balık burcundayken istediğimiz, arzu ettiğimiz bir şeylerin peşinden gitmek için karşı konulmaz bir tutku hissederiz.

Doğum haritasında Mars balık transitinin gerçekleşeceği astrolojik ev, hangi konularda cesur ve kararlı davranacağınızı, hangi alanlarda düşlerinizi gerçekleştirmek için adım atmaya hazır olduğunuzu gösterecektir.

Örneğin 9. Evdeki Mars Balık, hayal ettiğiniz eğitimi almaya, uzun zamandır istediğiniz yolculuğa çıkmaya hazır olduğunuzu ve bu konularda adım atacağınıza işaret edebilir. 5. evdeki Mars, aşk hayatınızı hareketlendirebileceği gibi, bu konuda kendinizi daha cesur hisseder, kendinize aşık olmak için izin verirsiniz.

İşe yarayabilecek öneriler

* Balık burcundaki Mars durumu ittirmez, zorlamaz, kontrol etmeye çalışmaz, bırakır olduğu gibi gelsin. Bu transit etkisi altında yapılabilecek en iyi şey bir şeye başlarken motivasyonunuzun ve niyetlerinizin iyi ve sağlıklı olmasıdır.

*Etrafınızdakilerle empati kurun ve nazik olmaya gayret edin.

*Ruh haliniz normalden daha fazla değişken olabilir. Hayal kırıklığına uğradığınızda aşırı tepkiler vermeye eğilimli de olabilirsiniz. Kederden bir balık gibi pul pul dökülmeden önce kendinize dengenizi bulmak için biraz zaman verseniz ne iyi olur.

*Yüzmek, dans etmek, sanatsal çalışmalar, romantik jestler yapmak, doğa yürüyüşleri için ideal zaman.

*6 hafta boyunca hayal kurmak, hayallerinizi gerçekleştirmek ve yaratıcı adımlar atmak için harekete geçin fakat bir gözünüz de saatte olsun. Yoksa zaman kavramını yitirebilirsiniz. Yaptığınız her işe bir ruh, bir duygu kattığınızdan emin olun. Yoksa zaten başlamanızın ne alemi var.

*Başkalarına -terapistiniz olmadığı sürece - ne dramalarınızı ve travmalarınızı yükleyin ne de bunları yüklenin. Şımarıklığa, bencilce isteklere, kişilik bozukluğunu bahane ederek iyi davranışları seçmeyenlere ne zamanınızı ne de emeğinizi harcamayın.

Eğer birilerinin sizi fazla yorduğunu, yaşam gücünüzü emdiğini düşünüyorsanız biraz yalnız kalmanızda bir kötülük yok. En azından neyin sizi tükettiğinden emin olana kadar biraz mesafe iyidir.

Rahatlamak ve dinlenmek yani tatil için harika bir zamanı gösteren Mars balıkta, Jüpiter ve Neptün’le buluştuğunda sizi çok uzaklara ya da hiç bilmediğiniz rüya gibi yeni tecrübelerin ya da yeni yerlerin ortasına fırlatabilir!

Mars birleştiği burca tohumlar, yumurtalar bırakır. Kalbiyle yüzleşemeyen kişi için bunlardan ne çıkacağı elbette belli değildir, her şey bulanıktır. Beklenmediktir, çok fazladır ya da yeterli değildir. Fakat bir düş dokumacısı gibi bilinçaltının ipliklerinden yani hikayelerinden geleceği inşa eden için bilinmezlik korkutucu olmaktan uzak, heyecan verici bir ihtimaldir.

Sadece Mars değil Venüs de balık burcunda ilerliyor. 30 Nisan Boğa burcunda Güneş Tutulması'na Venüs Jüpiter kavuşumu eşlik ediyor. Hayatınızın bu bölümünde yeni bir sayfa çevirirken bir peri masalıyla karşılaşma ihtimaliniz yüksek. Kendinizi sizi büyüleyen bir şeylerin kıyısında bulabilirsiniz. Kendinizi kandırmadığınızdan, bir şeylerden kaçmadığınızdan emin olduğunuz sürece konfor alanından çıkmanın, bu vahşi ve büyülü ormanda vakit geçirmenin ne zararı olabilir?

Cesaret ve umutla…