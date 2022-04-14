Terazi burcunda Dolunay: Kelebekler çiçekler ve toksik olmayan diğer şeyler

16 Nisan saat 21.54’de Terazi burcunun 27. derecesinde Dolunay gerçekleşecek. Dolunay insanın içine, derinlerine sızarak suskunluğu, öfkeyi, utancı ve sırları ortaya çıkaran, maskeleri yakan bir ışığa benzer. Terazi burcunda Dolunay ile birlikte gerçekleşen yüzleşmelerde şiddete başvurmak çözüm getirmez. Çünkü “çiçekleri açtıran yağmurdur, gök gürültüsü değil.” Evrenin bize sunduğu bu sembolik tamamlanma aydınlanma ve bütünleşme aşamasında yanlışlarımızı doğru şeyler yaparak dengelemeye çalışmamız mühimdir.

Terazi burcu sembolizmi

Terazinin aynası yani karşıt burcu Koç burcudur. Terazi burcunu ve adaleti simgeleyen Themis heykelinde gözleri bağlı bir kadın sağ elinde bir kılıç diğer elinde de bir terazi tutmaktadır.

Kadının gözlerinin bağlı olması hem Themis’in kehanet yeteneğine hem de adaletin tarafsızlığına gönderme yapar. Elinde tuttuğu kılıç adaletin caydırıcı gücünü gösterdiği kadar, aslında Themis kılıcın temsil ettiği savaşı, suçları (toksik erkekliği) şiddeti ölçer, tartar ve etkisiz hale getirir. Buradaki kılıç Mars enerjisidir. Themis’in diğer elindeki terazi imgesi ise adaletin eşit bir şekilde dağıtılmasıyla ilgilidir.

Yaşamla ölüm, tanrılarla insanlar arasındaki dengeyi kuran ve aralarındaki yasaları belirleyen terazidir. Gelip geçici değil, evrensel ve ölümsüz olan doğanın yasalarından bahsediyorum. Terazi burcu iki dünya arasındaki denkliği ve sürekliliği sağlayan bir portaldır.

Hesabını verebilecek misin?

Terazi burcundaki Dolunay kozmik bir vergi tahsildarının kapımızı çalmasına benzetilebilir. Hesap vermek ve hesaplarımızı verirken dürüst olmamız gerekir. Davalarla, mahkemelerle ilgili gelişmeler dolunay dönemine rastlayabilir.

Cezalar, borçlar, vergiler, kişisel haklar, tazminat, ödüller ve diplomasi gerektiren durumlar terazi dolunayıyla ilgilidir.

Güzellik, kozmetik, tasarım, moda, hukuk, muhasebe, psikoloji ya da astroloji konusunda danışmanlık almaya açık olabilirsiniz.

Kendimizle ve başkalarıyla yaptığımız sözleşmeler

Evlilik, dostluk, ortaklık yani ilişkilerin tümü aslında başkalarıyla yaptığımız sözleşmelerdir. Gerçek bir ilişkide/bir sözleşmede, cinsiyetlerin vurgusu ve bencil talepler önem taşımaz. Önemli olan bir diğeri aracılığıyla kendi derinliklerimizi, kendi daha iyi versiyonumuzu keşfetmek ve bunun için şükran duymaktır. Aşk kadehinin sonsuza kadar dolması için kalbinizden akan sonsuz bir kaynak olması gerekir. Tabii aşk olgunlaşmadan kadeh asla dolmaz. Gerçek bir tatmin sağlanmaz.

Başkalarından önce kendimize verdiğimiz sözlere, kendimizle yaptığımız sözleşmeye sadık kalmamız gerekir. Her birimiz kendimizin müttefiği, düşmanı ya da hakemi olabilecek potansiyellere sahibiz. Fakat toksik biri olmamak ve arkadaştan, sevgiliye, ebeveynden tanrı inancına kadar her konuda yaşamla toksik ilişkilenmemek için önce kendimizle yaptığımız sözleşmeyi onurlandırmalı, kendimize de başkalarına da kötü davranmamayı seçmeliyiz.

Dolunayla birlikte kendinizi bir karar vermek zorunda hissedebilir, bir yol ayrımına geldiğinizi idrak edebilirsiniz. Sadakatinizi ve sevginizi kanıtlamanız gereken sınavlardan geçtiğinizi düşünebilirsiniz.

Dünyada iki tür ayna vardır; biri olması gerekeni yansıtan, diğer de olanı olduğu gibi yansıtan. Hangisini seçiyor, hangisine bakıyorsunuz? Kendi hakeminiz olurken yani kendinize adil olurken bunu gözden kaçırmayın.

Terazi burcunda gerçekleşen Dolunay bir müzakere pazarlık ve düzeltme evresidir. Doğru olan neyse, bunun yapılması önerilir. Çünkü bir kez koparılan elma ağacına geri döndürülemeyeceği gibi bir kez fırlatılan ok da yörüngesini değiştirmez.

Tavsiye almak ya da vermek

Terazi burcunda dolunay evresi danışmanlık almak, işin uzmanına başvurmak için idealdir. Ancak danışacağınız kişileri seçerken olumsuz, taraflı, soğuk, ahlakçı, yargılayıcı muhafazakar katı ya da manipülasyona eğilimli kişilere karşı mesafeli olmanızı öneririm. Yanlış kişiden gelen yanlış tavsiyeler aleyhinize kararlar almanıza neden olabilir.

Terazi dolunayı aktiviteleri

Haritanızda terazi burcunda dolunayın gerçekleşeceği astrolojik ev, hayatınızın hangi alanlarındaki ilişkilerin gündeme geleceğini; bütünleşme, bir araya gelme ihtiyacınızı, hangi konularda bir denge arayışında olacağınızı ve neleri sonuçlandırmanız gerekeceğini gösterebilir. Örneğin, dördüncü evdeki dolunay aile ilişkilerini gündeme getiren bir etkidir. Yedinci evdeki dolunay yasal süreçlerle başvurularla ve bir ilişkinin akıbeti ilgili olabilir. Onuncu evdeki dolunay iş ilişkilerini önemli toplantıları üst düzey yöneticilerle ilişkileri ve meslek hayatında bir denge arayışını simgeler.

Terazi Dolunay'ı sunum yapmak, ilham almak, ev düzenleme ya da tadilat fikirleri, bahçe düzenlemesi, danışmanlık seansları, evi havalandırmak kapı pencere açmak, sosyalleşmek, rahatlamak, masaj ya da cilt bakımı yaptırmak, hayatın güzel taraflarını görebilmek ve hayatı güzelleştirmek için idealdir.

Kelebekler ve romantizm

Her ne kadar dolunay enerjisi miadı dolan ve kişinin gelişmesine mani olan ilişkileri silip süpürecek olsa da, Terazi Dolunay'ı “single” olanlar için iyi haber. Uzlaşmaya, barışmaya, romantik buluşmalara yeşil ışıl yakan bir gökyüzü var. Bence zaten mevsimi gelmiş kelebekleri kapattığınız karanlık odalardan serbest bırakın ki gitmek istedikleri yere varsınlar. Ama tabii yine de siz bilirsiniz.

Dolunay’ın Plüton’la karesi var. Eski alışkanlıklar zor ölür biliyorum fakat güçlerinizi kendinize yeniden çağırın. Bu defa daha açık bir bilinçle daha temiz bir zeminde daha sağlam ve güvenilir şeyler inşa etmek için. Aşkı doğduğu yer dışında her yere yeterince taşımadık mı? Artık eve dönsün.

Cesaret ve umutla...