Kristin Demirci
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17 Mart 2021 Çarşamba

20-21 Mart Bahar Ekinoksu: Güneş yılanının dönüşü

20-21 Mart’a denk gelen, Kuzey yarımkürede gün ve gecenin eşitlendiği, artık günlerin giderek uzamaya başlayacağı bahar ekinoksu, aynı zamanda astrolojik yeni yılın ilk gününü simgeler.


Güneşin cömert ışığına ve ısısına maruz kalan, şafağı erken, günbatımını ise daha geç karşılayan yeryüzü, canlanır. Yerkabuğunun altında saklanan tüm yaşam, hareketlenir ve kabuğunu kırmaya başlar.


Bahar Ritüelleri

Festivallerle, panayırlarla, baharın gelişini kutlamanın pek çok kültür ve inanışta yeri vardır. Paskalya, Hamursuz (Fısıh), Newroz bunlara örnek gösterilebilir. Bahar bayramları yeni bir aşamaya geçişin, yeniden doğuşun, dirilişin, ışığın ve umudun ritüelleridir. Kara kışın ağırlığından silkinmek için beraberlik duygusuna ve cömertçe hazırlanmış sofralarla birlikte, kutlamalara ihtiyaç duyarız.


Antik zamanlarda Mayalar ekinokslara -Kukulkan’a ithafen “Güneş yılanının dönüşü” ismini vermişlerdir. Ekinoks günü öğleden sonra, inşa ettikleri Chichen Itza isimli muazzam piramidin merdivenleri ilgi çekici bir sahneye dönüşür. Toplamda 365 merdiveni ve mevsimleri simgeleyen dört ayrı yüzüyle büyüleyici bir takvim/piramittir.


Işık ve gölgenin etkisiyle, büyük tüylü bir yılan 45 dakika boyunca yavaşça merdivenlerden -yukarıdan aşağıya doğru sürünüyormuş gibi görünür. Sembolik olarak bu tüylü kutsal yılan gündüz ve gecenin, yeryüzü ve gökyüzünün birleşimini simgeler. Kutsal yılan Mayalar için bir çeşit ying/yangdır.


Her yıl bir karnaval havasında insanlar ışıkla arınmak ve bu olaya tanıklık etmek için ve beyazlar giyerek Chicken Iyza’ı görmeye giderler. Zamanında tanrılar için insan kurban eden bir medeniyeti ziyaret ederken artık böyle riskin bulunmaması da ziyaretçiler için ayrıca sevindirici olsa gerek!


Koç Geçişi

Bahar Ekinoksu güneşin koç Burcu’nun ilk derecesini ilerlemesine de işaret eder. Güneş’in koç burcuyla buluştuğu zamana göre çıkarılan haritaya ise “ingress harita” ismi verilir. Bütün bir yılın dünyevi temaları ve kolektif etkileri bu haritaya bakılarak yorumlanabilir.


Balık burcu son/bitiş yani sembolik yok oluştur. Koç burcu ise yok oluşun enkazından ortaya çıkan yeni bir yaradılışa işaret eder. Koç aynı zamanda ölümden sonra yaşam umudunu temsil eder.


Koç burcu zorluklarla başa çıkma enerjisini, hayatta kalma içgüdüsünü, dayanıklılığı ve mücadeleciliği gösterir.


Koç burcu, Balık Burcu’nun ‘bilinçdışını’ simgeleyen derinliklerinden dışarıya/yukarıya doğru fışkıran bir kaynağa benzer. Koç burcu ilk filizdir, ilk kıvılcımdır, ben bilincidir.


İlginçtir ki burada yaradılışın “yarı yıkıcı” olduğunu da fark ederiz; zira tohumun yaradılışı oluştuğu zemini parçalar!


Öncü nitelikteki burçlardan olan koç ileriye gitmek, kaynağından kopmak ve özerkliğini ilan etmek ister. Bu evrede içinde bulunan durumdan bir şekilde bağımsızlaşarak ilerlemek temel motivasyondur. Hayatın dümenine geçmek, yeni motivasyonlar edinmek ya da yeni hedefler belirlemek anlamlı olabilir.


Hayata döndürmek istediklerimizi seçme zamanındayız. Ya da hayata kim olarak dönmek istediğimizi.


Cesaret ve umutla...


Koç burcu sembolizmi: Yeni hayata açılan kapı yazısını okumak için tıklayın!

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