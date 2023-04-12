Mutfakta size zaman kazandıracak 4 alışkanlık

Rutinleri sever misiniz? Benim için rutinler, alışkanlıkları kalıcı hale getirmek, hayatımızın bir parçası olarak yaşayabilmek için belli bir saate koyduğum ya da belli bir şeyin arkasına koyduğum önemli şeyler. Eksiklerim var, yapmak istediklerim var ama yine de halihazırda uyguladıklarımdan büyük fayda sağlıyorum.

Bunlardan mutfakta size zaman kazandıracak paylaşmak istedim. Öncelikle en tatsız olanından başlayalım: Yemekten sonra bulaşıkları kaldırmak. Hepimiz biliyoruz ki yemekten sonra üzerimize çöken tatlı bir rehavet var. Büyük yemeklerinden ardından çıkan devasa bulaşık yığınını da bilirsiniz. Ne kadar zor olursa olsun yemek ardından çöken rehaveti alt edip en azından gün sonunda günün bütün bulaşıklarını makineye kaldırmanız, yıkamanız veya bulaşık makinesine yerleştirmeniz hayatınızda beklediğinizden daha büyük bir fark yaratacaktır. Bir sonraki öğüne veya güne hazırlık amaçlı bunu yaptığınızda, bir sonraki öğüne veya güne temiz, ferah bir başlangıç yapmış olacaksınız.

Ben kendi adıma bunu başka yerlerde de söylüyorum. Akşam eğer bulaşıkları kaldırmadan yattıysam sabah mutfakta hiçbir şey yapmak istemiyorum. Baktığım her yerde akşamdan kalma bulaşıklar görüyorum. Hele de akşam atıştırmalıklar, meyveler yendiyse onların çöplerini etrafta görmek mutsuzluğumu katbekat artırıyor. Dolayısıyla tercihim gün sonunda beş dakika da olsa vakit ayırıp günü temiz bir şekilde kapatmak oluyor. Bunu size de öneririm. Üstelik tezgâha artmış yemek veya lavaboya kirli tabak bırakmak gibi alışkanlıklarınız varsa ertesi gün onların oldukları yere yapıştıklarını göreceksiniz. Bu da sizi daha fazla uğraştırır. Bu sebeple gün sonunda ya da bir sonraki öğüne kadar kaldırmanızı tavsiye ederim.

İkinci önerim ise her şeyin bir yeri olması. Mutfağın yerleşiminde her şeyin yerine kalktığında ortalıkta bir şey kalmayacak şekilde olmasına özen göstermelisiniz. Bu düzeni kurarken de benzer şeylerin bir arada olması hem düzeni kuran sizseniz sizin hem de düzen içinde hareket eden diğer ev bireylerinin de kolaylıkla aradığını bulmasını sağlatacaktır. Yemek hazırlık için kullandıklarınız bir yerde, elektronikler bir yerde, kuru gıdalar bir yerde gibi düzenlemeyi bu yüzden öneririm. Çekmece içinde dağılabilen kurabiye kalıpları, kumaş boneler gibi şeyleri de gruplayarak kutulara koymak da dağınıklığı önler.

Üçüncü önerim de bununla çok ilintili: mutfak tezgahını boş bırakın. Bunu iki ayrı şekilde öneriyorum. Biri işlerinizi yaparken ortaya çıkan kavanoz, şişe, paket gibi eşyaları yerlerine koymak hem de genel itibariyle tezgâhı olabildiğince sade tutmak. Diyelim ki sabah yulaf yiyorsunuz. Yulaf içine koyduğunuz belli başlı malzemeler var ve hazırlamak için kavanozlar ya da paketler çıkardınız. İşiniz bittiğinde bunları tezgâhta bırakmamalı ve yerlerine kaldırmalısınız. Diğeri ise eşyadan yana tezgâhı olabildiğince sade tutmaya çalışmak. Tezgâhta iş yaparken elimizi kolumuzu rahat hareket ettirebilmenin hızlı olmak bakımından çok fayda sağladığını belirtmek isterim. Aynı zamanda tezgâhı boş bırakmak, mutfaktaki her eşyanın bir yerinin olması ve bu eşyaların her zaman kendi yerinde olması deneyimini getiriyor diyebiliriz.

Bu konularda akıllarda daha iyi yer etsin diye kendimden örnek vermeyi seviyorum. Benim mutfak tezgâhımın üstünde mutfak bezlerinin sarılı olduğu rulo başta olmak üzere birkaç şey var. Tuz ve zeytinyağını sık sık kullanıyorum diye tezgâhın üzerinde tutuyorum. Bunların yanında kahve makinesi, çay makinesi, ekmek kızartma makinesi ve bir minik bir airfryer da tezgâhın üzerinde duruyor. Bu eşyaları hem ağır olduğu için hem de çok sık kullandığım için kaldırmayı tercih etmiyorum.

Son olarak önereceğim diğer şey bir-iki dakikada yapabileceğimiz şeyleri ertelemeden yapmak. Bu, çöpü atmak, bulaşıkları kaldırmak, akşamdan kalma çayı dökmek, kahve içildiyse kalan kahve posasını dökmek, leke kalmaması için demlikleri çalkalamak vs. küçük işler olabilir. Bu işleri ertelemeden yapıp gündemimizden çıkarmak daha düzenli bir hayata sahip olmamızı ve pratikliğimizi artırmamızı sağlayacaktır.

Günlük dört mutfak rutini önerimi umarım beğenir ve uygularsınız.