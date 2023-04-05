Bahar bitmeden gözden geçirmen gereken 7 şey

Nasılsın? Çevremdeki birçok kişide motivasyon eksikliği var ve bu dönemde çok da normal. Ben son 1 haftadır kendimde yeniden başlama gücünü buldum ve 3 tane temel rutin belirledim.

Her akşam cildimi temizliyorum, bacak ve kollarıma kuru fırcalama yapıyorum, son olaraksa her gün 3 sayfa serbest akış yazı yazıyorum. Serbest yazma konusunu hafta daha derinlemesine yazacağım ancak bugün tam da baharın ortasına geliyorken bir tazelenme operasyonu önermek istedim.

Hadi öncelikle ekran sürenle başlayalım. Ekran sürene telefonunun modeline göre farklı yerlerden bakabilirsin. Genellikle toplam sürenin yanı sıra uygulamalar arasındaki kırılımı da bu şekilde görmek mümkün. Ekran süreni öğrendikten sonra yapman gereken kendine gerçekçi bir hedef belirlemek, eğer Instagram ya da başka bir uygulama dikkat çekici şekilde öne çıkıyorsa önce o uygulamayı biraz daha az kullanmayı denemekle başlayabilirsin.

Ekran süremize bakmışken takip ettiğimiz kişilere de bakmadan geçmeyelim. Bazen farkında olsak da çoğu zaman fark etmeden takip ettiğimiz kişilerden etkileniyoruz. Satın alım kararlarımızın yanı sıra "Onlar neye sahip, bizim sahip olduklarımız neler?" gibi ya da onlar neler yapıyor, bizim hayatımız nasıl geçiyor gibi kıyaslamalara girebiliyoruz. Oysa bunun bize faydası yok. Bu yüzden sosyal medyaya bakıp çıktığında kendini nasıl hissettiğine bak, stresli hissediyorsan takip ettiğin kişileri gözden geçirebilirsin. Takibi bırakman şart değil, sessize alabilirsin. Seçeneklerin olduğunu unutma.

Sosyal medya demişken bu mecraya erişmemizi sağlayan telefon, bilgisayar ve diğer tüm elektronikleri de gözden geçirelim. Artık kullanmadığımız bir zamanlar sesli ya da ışıklı olan eşyalarımız kenarda atıl bekliyorsa o zaman onları da toplu halde elektronik geri dönüşümüne atabiliriz.

Elektronikleri de hallettiysek şimdi kıyafetlerimize bakıyoruz, bu sefer amacımız elemek değil tamir- tadilat işlerini halletmek. Kıyafetlere ayakkabı, çanta gibi aksesuarları da ekleyebilirsin. Eğer kıyafet kaldırıp indirme dönemindeysen kışlıkları temizleyip kaldırmanın yanında sağlam şekilde kaldırdığından emin ol.

Kitaplar! Ne yapıyoruz? Bu sefer eleme değil, bu sefer yapacağımız şey, okunmamış kitap yığınını biraz elemek. Nasıl ki sadeleşirken en kolay kategoriden başlıyoruz, uzun süredir el sürülmemiş kitapların varsa aynı şekilde okunması en kolay olandan başlayabilirsin.

Buzdolabına da bakmadan geçmeyelim, üstelik önümüz yaz, yaz sonu bol bol stoklanan fasülye, bezelye, domatesler gibi hazırladıklarını yaz gelmeden bitirmelisin hatta neler bitti, nelerden çok çok kaldı, buna bakarak yeni hazırlıklarında daha dikkatli olabilirsin.

Son olaraksa hedeflerimize bakalım, bir köşe yazısında bile karşımıza birden birçok hedef çıktı, her yeni yılda kendine koyduğun birçok hedef de cabası. Hedeflerimize ulaşırken tutarlılık önemli. Tutarlı olabilmek içinse sürdürülebilir çaba gerekiyor. Bu yüzden hedeflerini de sadeleştir, adımlara böl ve diyelim ekran sürene baktın ve 5 saat olduğunu gördün, bunu yarıya indirmek istiyorsan ilk adım olarak yarım saat azaltmayı dene.

Umarım bu yazı sana ihtiyacın olan motivasyonu sağlar. Haftaya yeniden buluşana dek kendine iyi bak.