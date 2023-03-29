Hale Acun Aydın
Hale Acun Aydın Tüm Yazıları
Giriş: 29 Mart 2023 Çarşamba

Baharın gelişini farklı bir meydan okuma ile karşılamaya ne dersiniz?

Meydan okumamız şu; 7 parça kıyafet seçeceksiniz (tabii kadınsanız 7 elbise olmasın bu, kombinlenebilecek şeyler olsun) ve 7 gün sadece bunları giyeceksiniz. 10 gün - 10 kıyafet de olabilir tabii ki.


Daha önce bu denemeyi sosyal medya üzerinden stil danışmanı Zeynep Erkan’la organize etmiştik. Onunla dedik ki "Biz dahil 7 farklı aile tarzına, farklı çalışma yaşamlarına, farklı beden tiplerine, farklı karakterlere sahip 7 tane kadını bir araya getirelim ve sonra 7 gün boyunca herkes kendine 7 parçalık bir mini kapsül gardırop oluştursun."


Kapsül Gardırop dediğimizde, bir dönem için yaklaşık 30-35 parçadan bahsediyoruz, o yüzden 1 haftada 7 parça olsun dedik. "Nasıl olacak?" diyerek deneyimizi başlattık. Dönem Yaz'dı. Şehirde olanlarımız kadar benim gibi tatile çıkanlar da vardı hatta ben tam tatilde geçirdim o 7 günü. Bu yöntemi sıkıcı bulanlar olabilir ama doğrusu benim tatil bavulum en kolay hazırladığım bavul oldu herhalde. Kıyafetlerim azıcık bir yer kapladı. Üstüne bir de, ne giyeceğimi düşünmeme gerek yoktu. Zaten bir üst seç, diğer altla kombinle, tamam. Bitti. Mix & match diye de tabir edilen çapraz olarak da rahat rahat eşlenebilir şeyler seçmiştim ben.





7 farklı hayat dedik, ben ve Zeynep dışındakilere de bir göz atalım fikir vermesi için. Aynı zamanda Bilge vardı. O da hayatını daha sade yaşayanlardan. Hatta sosyal medyada #hergunaynigiyinenler etiketi ile uzun zamandır genelde kendine neredeyse bir iş üniforması gibi oluşturup, her gün işe benzer şeyleri giyiyordu. Onun da işi çok kolaydı. Çağrı bizimleydi. O da zamanla kendini daha sadeleştiren bir arkadaşımızdı. Onun da işi çok zor olmadı. Hatta kendi yorumu şu oldu: "Bu çok kolaymış ya. Birkaç parça daha ekleyip ben bunu tüm yaz sürdürürüm.”


Yıldız vardı, o bir aromaterapi uzmanı, onun da çok güzel, renkli, değişik parçaları vardı. Mimar arkadaşımız Ferhan da bizimleydi. O da sürdürülebilir yaşamı benimseyenlerden ve onun da savunduğu #yillardirgiyiyorum hareketi var. Ferhan'ın da o yüzden işi aşırı zor olmadı aslına bakarsanız. Son olarak bir de Rayka, o da Amazon Ormanları’na seyahate gitmişti.


Dediğim gibi 7 tane kadın, aramızda stil danışmanı, mimar, satış danışmanı, benim gibi veya Çağrı gibi içerik üreticileriyle beraber çok enteresan bir grup olduk. Her gün ne giydiğimizi paylaştık. Genellikle herkes başlamadan önce tüm parçalarını hazır etmişti. Ben şöyle bir minik kuraldışılık yaptım, yıkama şansım olmadığı için beyaz ve siyah tshirtlerden yanıma 2’şer tane aldım.


Herkes dolabından parçalar seçmişti, kimse bu meydan okuma için ek bir alışveriş yapmadı. Hatta mesela Bilge bu dönemde seçtiği 7 kıyafetle aradan işe gitmeyi de çıkardı, düğüne gitmeyi de çocuğunu parka götürmeyi de.


Bir kıyafeti farklı aksesuarlarla ya da saç şekilleriyle değiştirmeyi canlı canlı gördük. Katılımcılardan Çağrı da aynı kombini bir ayakkabı, bir çanta, hatta bir saç değiştirerek nasıl günlükten geceye çevirdiğini gösterdi.


Bu meydan okuma bana gerçekten alışveriş yaparken kendi dolabımı düşünmenin, hatırlamanın önemini bir kere daha gösterdi. Gardırop sadeleştirmeden bahsederken burada daha önce de değinmiştim. Gardırobunuz sadeleştiği zaman elinizde neler olduğunu daha iyi biliyorsunuz. Böylece alışverişe çıktığınızda ona göre çok daha rahat parça seçiyorsunuz. Dolabınız birbirine karışmış bir dünya olduğunda yeni alacağınız bir şey olduğunda bütün dolapla "bu uyar mı, bu uymaz mı?" diye düşünme şansınız olmuyor.


Katılan herkesin ortak yorumu “hayatımı bu kadar kolaylaştıracağını tahmin etmemiştim." Oldu. Bence siz de bu bahar bu meydan okumayı deneyin. Kendinize 7 parça seçin. Bu alıştırma en azından bu sizi dolabınızdaki kıyafetleri tekrar düşünmeye itecek. Hangilerini giydiğinizi, hangilerini giymediğinizi, hangilerini çoktandır kenarda boşa tuttuğunuzu hatırlayacaksınız.


Meydan okumaların zaten bütün amacı kendimizi konfor alanımızdan dışarı çıkarmak.


Bizim yaptığımızın çok daha iddialı olanları denendi tabii,



- Tek elbise ile sadece aksesuarlarını değiştirerek bir yıl geçirmek

- 6 parça ile bir ay geçirenler.

- Bir yıl boyunca alışveriş yapmayanlar ve daha niceleri.


Siz de böyle bir şey deneyerek kendinize "Ben bunu yapabiliyorum" hissini yaşamaya izin verin.


Facebook Yorumları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
  • Misafir ben bunların aylasını yapıyormuşum yıllar oldu alışveriş yapmıyorum :))))
    CEVAPLA
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Yazarın önceki yazıları

TÜM YAZILARI

Diğer Yazarların Yazıları

“Şimdiki gençler de evliliği ne sanıyorsa” Av. Aslı Karataş
Baharın gelişini farklı bir meydan okuma ile karşılamaya ne dersiniz? Hale Acun Aydın
Nişanlanacaktık ki... Yeşim Tijen
Uyu zeytin çiçeğim Necibe Bozkurt
Aslında top hep bizde! Uzm. Psk. Kıvılcım Yücelen
Kadın ve mutfak Sinem Uslu
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.