Baharın gelişini farklı bir meydan okuma ile karşılamaya ne dersiniz?

Meydan okumamız şu; 7 parça kıyafet seçeceksiniz (tabii kadınsanız 7 elbise olmasın bu, kombinlenebilecek şeyler olsun) ve 7 gün sadece bunları giyeceksiniz. 10 gün - 10 kıyafet de olabilir tabii ki.

Daha önce bu denemeyi sosyal medya üzerinden stil danışmanı Zeynep Erkan’la organize etmiştik. Onunla dedik ki "Biz dahil 7 farklı aile tarzına, farklı çalışma yaşamlarına, farklı beden tiplerine, farklı karakterlere sahip 7 tane kadını bir araya getirelim ve sonra 7 gün boyunca herkes kendine 7 parçalık bir mini kapsül gardırop oluştursun."

Kapsül Gardırop dediğimizde, bir dönem için yaklaşık 30-35 parçadan bahsediyoruz, o yüzden 1 haftada 7 parça olsun dedik. "Nasıl olacak?" diyerek deneyimizi başlattık. Dönem Yaz'dı. Şehirde olanlarımız kadar benim gibi tatile çıkanlar da vardı hatta ben tam tatilde geçirdim o 7 günü. Bu yöntemi sıkıcı bulanlar olabilir ama doğrusu benim tatil bavulum en kolay hazırladığım bavul oldu herhalde. Kıyafetlerim azıcık bir yer kapladı. Üstüne bir de, ne giyeceğimi düşünmeme gerek yoktu. Zaten bir üst seç, diğer altla kombinle, tamam. Bitti. Mix & match diye de tabir edilen çapraz olarak da rahat rahat eşlenebilir şeyler seçmiştim ben.

7 farklı hayat dedik, ben ve Zeynep dışındakilere de bir göz atalım fikir vermesi için. Aynı zamanda Bilge vardı. O da hayatını daha sade yaşayanlardan. Hatta sosyal medyada #hergunaynigiyinenler etiketi ile uzun zamandır genelde kendine neredeyse bir iş üniforması gibi oluşturup, her gün işe benzer şeyleri giyiyordu. Onun da işi çok kolaydı. Çağrı bizimleydi. O da zamanla kendini daha sadeleştiren bir arkadaşımızdı. Onun da işi çok zor olmadı. Hatta kendi yorumu şu oldu: "Bu çok kolaymış ya. Birkaç parça daha ekleyip ben bunu tüm yaz sürdürürüm.”

Yıldız vardı, o bir aromaterapi uzmanı, onun da çok güzel, renkli, değişik parçaları vardı. Mimar arkadaşımız Ferhan da bizimleydi. O da sürdürülebilir yaşamı benimseyenlerden ve onun da savunduğu #yillardirgiyiyorum hareketi var. Ferhan'ın da o yüzden işi aşırı zor olmadı aslına bakarsanız. Son olarak bir de Rayka, o da Amazon Ormanları’na seyahate gitmişti.

Dediğim gibi 7 tane kadın, aramızda stil danışmanı, mimar, satış danışmanı, benim gibi veya Çağrı gibi içerik üreticileriyle beraber çok enteresan bir grup olduk. Her gün ne giydiğimizi paylaştık. Genellikle herkes başlamadan önce tüm parçalarını hazır etmişti. Ben şöyle bir minik kuraldışılık yaptım, yıkama şansım olmadığı için beyaz ve siyah tshirtlerden yanıma 2’şer tane aldım.

Herkes dolabından parçalar seçmişti, kimse bu meydan okuma için ek bir alışveriş yapmadı. Hatta mesela Bilge bu dönemde seçtiği 7 kıyafetle aradan işe gitmeyi de çıkardı, düğüne gitmeyi de çocuğunu parka götürmeyi de.

Bir kıyafeti farklı aksesuarlarla ya da saç şekilleriyle değiştirmeyi canlı canlı gördük. Katılımcılardan Çağrı da aynı kombini bir ayakkabı, bir çanta, hatta bir saç değiştirerek nasıl günlükten geceye çevirdiğini gösterdi.

Bu meydan okuma bana gerçekten alışveriş yaparken kendi dolabımı düşünmenin, hatırlamanın önemini bir kere daha gösterdi. Gardırop sadeleştirmeden bahsederken burada daha önce de değinmiştim. Gardırobunuz sadeleştiği zaman elinizde neler olduğunu daha iyi biliyorsunuz. Böylece alışverişe çıktığınızda ona göre çok daha rahat parça seçiyorsunuz. Dolabınız birbirine karışmış bir dünya olduğunda yeni alacağınız bir şey olduğunda bütün dolapla "bu uyar mı, bu uymaz mı?" diye düşünme şansınız olmuyor.

Katılan herkesin ortak yorumu “hayatımı bu kadar kolaylaştıracağını tahmin etmemiştim." Oldu. Bence siz de bu bahar bu meydan okumayı deneyin. Kendinize 7 parça seçin. Bu alıştırma en azından bu sizi dolabınızdaki kıyafetleri tekrar düşünmeye itecek. Hangilerini giydiğinizi, hangilerini giymediğinizi, hangilerini çoktandır kenarda boşa tuttuğunuzu hatırlayacaksınız.

Meydan okumaların zaten bütün amacı kendimizi konfor alanımızdan dışarı çıkarmak.

Bizim yaptığımızın çok daha iddialı olanları denendi tabii,

- Tek elbise ile sadece aksesuarlarını değiştirerek bir yıl geçirmek

- 6 parça ile bir ay geçirenler.

- Bir yıl boyunca alışveriş yapmayanlar ve daha niceleri.

Siz de böyle bir şey deneyerek kendinize "Ben bunu yapabiliyorum" hissini yaşamaya izin verin.