Girişimcilik dünyaya iyi bakmakla buluşursa

Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da büyük bir merakla Kale Grubu’nun altıncısını düzenlediği İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Ödül Töreni'ni izlemeye gittim. Geçtiğimiz Aralık’ta sizlerle geçen yıl kazananlarını ve sosyal girişimcilik kavramını paylaşmıştım ama sosyal girişimcilik nedir bir daha hatırlayalım.

Sosyal girişimcilik, toplumsal sorunları önceliklendiren ve onları ortadan kaldırmaya ve sistemleri dönüştürmeye yönelik yapılan girişimcilik faaliyetlerine deniyor. Bu yılın girişimcilik yaparken dünyayı pas geçmeyenlerine beraberce bakalım.

Bu yılın Erken Aşama Ödülü yani 0-2 yıllık girişimcilere verilen ödül Esmiyor’un oldu. Esmiyor, iklim krizini ele alan ve düzenli yayınlanan bir podcast serisi. Ödülü geçen yılın kazananı, modada döngüselliği amaçlayan Nivogo teslim etti.

2 ve yıl üzeri girişimlere verilen İleri Aşama ödülünün kazananı Upschool oldu. UP School, teknolojide rol model kadınlar yetiştirmek için kurulan bir eğitim teknolojisi girişimi. TÜİK verilerine göre kadınların istihdam oranı % 33, teknolojide kadın istihdamı ise % 10. Bunu değiştirmek için yola çıkmışlar. Yolları açık olsun. Onlar da ödüllerini geçen yılın kazanan girişimi olan Erişilebilir Her Şey’den aldılar. Geçtiğimiz yıldan bu yana tüm kazananlar muhteşem gelişmelere imza atmış. Buna Erişilebilir Her Şey de dahil. Şirketler dışında sanata da el atmışlar. Yine tüm katılımcılara ilham verdiler.

İşbirliği kategorisinde geçen yıl kazananları Fazla Gıda ve Gıda Kurtarma Derneği’ydi. Fazla ekibi geçen yıldan bu yıla ekiplerini ve etkilerini büyütürken Gıda Kurtarma Derneği de işbirliklerinin sayısını artırmış. Bu yıl İşbirliği kategorisinin kazananı ise This is Mana ile Yargıcı oldu. This is Mana kadın kooperatiflerinin görünür olması için çok güzel şeyler yapıyordu zaten, bu projede ise Yargıcı‘nın geçmiş sezon kıyafetlerini depolardan çıkararak yenilemiş ve tekrar ekonomiye geri kazandırmışlar.

Ödül töreninin bir de Gençlik Kategorisi var. Geçen yılın kazananı olan Kadınların Ellerinden bu yılın ödülün sahibi Biriktir’e ödülünü takdim etti. Biriktir, çevreci alışkanlıklar edinmemiz için çalışarak farkındalığımızı artıran bir uygulama.

Bu isimlerin hepsini gelecekte daha da çok göreceğinize, duyacağınıza inanıyorum. Güzel şeyler oluyor ve daha da önemlisi fark ve takdir ediliyor.