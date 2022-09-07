Hale Acun Aydın
Hale Acun Aydın Tüm Yazıları
07 Eylül 2022 Çarşamba

Kimlerden ilham alalım?

Hepimizin öğrenme şekli birbirinden farklı. Kimimiz okuyarak, kimimiz dinleyerek kimimiz ise izleyerek öğrendiklerini daha iyi içselleştiriyor.


Bugün izleyerek motive olanlarla bir liste paylaşmak istiyorum sizinle. Bunlar bir ücretli platformdaki programlar, bakalım aralarında izledikleriniz var mı?


Notlarımla paylaşıyorum ki hangisinden ne bekleyeceğinizi bilin. :)



Tidying Up with Marie Kondo

Dünyaca ünlü düzenleme uzmanı Marie Kondo, evlerde yarattığı bir dizi ilham verici dönüşümle müşterilerinin dağınıklıktan kurtulup neşe bulmasına yardımcı oluyor. Bu seriyi Netflix’e gelir gelmez nasıl merakla izlediğimi hala hatırlıyorum, hatta Youtube’da Türk İşi Minimalizm kanalımda incelemesini bile yapmıştım. Farklı evler ve hayat tarzlarına bile uyan tavsiyeleri ve aralardaki önerileriyle size de ilham verecek.


Sparking Joy with Marie Kondo

Serinin 2. sezonunda Marie Kondo bu sefer evlerin yanı sıra ofislere de el atıyor. Bu seri de aslında ev için geçerli ana temellerin işyerleri için de geçerli olduğunu görüyoruz. Hatta bir botanik işletmesi için bile.


Minimalizm: Önemli Şeylere Dair Bir Belgesel ve The Minimalists: Less Is Now

İşte benim minimalizmle ilk tanıştığımda okuduğum yazarlardan. Eski dostlar Joshua Fields Millburn ve Ryan Nicodemus, daha az şeyle nasıl daha iyi bir hayat sürebileceğimizi anlatıyor. Bu belgeselin arkasında Youtube’da da keyifle takip edebileceğiniz Matt D’avella var.


Tiny House Nation

Küçük ev akımıyla ilk tanıştığımda yıl 2016’ydı, o zamanlar yazdığım blog sayfamda (ki artık eski içeriklerimi kendi adımı taşıyan siteme taşıdım) Küçük ev akımı diye bir akım başladığını paylaştığımda sonrasında bu akımın bu kadar yayılacağını ve hatta Türkiye’de çeşit çeşit küçük evler olacağını hiç tahmin etmemiştim.


Küçük evlerin büyüklükleri 10 ile 40m2 kare arasında değişiyor, kimilerini arabaya takarak taşımak mümkün. En büyük faydaları; mobil olmak, azaltılmış karbon ayakizi, düşük bakım giderleri ve azalan/biten borçlar...


Kendi adıma niyetim en kısa zamanda bir tatilimde karavan ya da küçük ev deneyimlemek.


Get Organized with The Home Edit

Düzenleme uzmanları Clea Shearer ve Joanna Teplin’in giderek ünlenen Instagram hesaplarından yola çıkarak kurdukları iş ve bunun üzerine yapılan şov programı. Bu pek de bir sadeleşme programı değil. Sunucuların asıl derdi eşya azaltmak değil, var olanı en verimli şekilde yerleştirmek. Bu yüzden en sona aldım. Sadeleştikten sonra var olan eşyayı düzenlemek anlamında size ilham olabilir.


Bunlara ek olarak bir ücretsiz bonus önerim var. Youtube’daki Türk İşi Minimalizm kanalım. Sadeleşmeden sürdürülebilir yaşama, birçok fikri bulabileceğiniz ve bu konulara fikri olarak bol bol kafa yorduğum bu kanalı seveceğinizi umuyorum.

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