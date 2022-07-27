Hale Acun Aydın
Hale Acun Aydın Tüm Yazıları
27 Temmuz 2022 Çarşamba

Sürdürülebilir bir dünyaya var mısın?

Farkındalık sözcüğü benim hayatıma büyük oğlumun doğumuyla girdi. Önce onun hareketlerini, tepkileri fark ederek başladım hayata farklı bakmaya.


Sonra kendimi aile, ev işleri, iş üçgeninde kaybettiğimi hissettiğimde yardımıma yine farkındalık koştu. Gün içinde verdiğim nefes molaları, akşamları çocuğumu uyuturken yaptığım kısa meditasyonlar gün gün beni değiştirdi. Hızlı bir değişimden bahsetmiyorum. Dışardan gözle bir görülmeyen ama bir süre sonra baktığında anladığın cinsten bir değişim. Thich Nhat Hanh da hayatımda bu zamanda yer etti. Yürümenin, su içmenin bile farkındalıkla yapılabileceğini öğrenmek isterseniz kesinlikle okumanızı öneririm.


Ancak bugün konumuz sürdürülebilirlik ve yine karşımızda Thich Nhat Hanh var çünkü Bizim Dünyamız kitabında dünyaya yaptıklarımızın farkında olmayı anlatmış bu sefer de. Kitabın sonunda bir niyet belgesi var.


Amaç uzunca olan bu listeden kendinize uygulamaya niyet ettiğiniz adımları seçmek. Sonra bunları bir kağıda yazmak (niyetleri yazmanın önemine siz de katılıyor musunuz?) ve yanında taşımak. Günümüzde ben daha dijitalim bir fotoğrafını çekerim ya da notlar uygulamama yazarım da diyebilirsiniz ama kalem kağıda el değdirmek başka bir odaklanma hali. Niyetlerin ilki farkına varmak kadar farkındalık da yaratmak üzerine: İşyerimi, okulumu geri dönüşüm için harekete geçirmek.


Sonra ihtiyacımız olmayanlar için harekete geçmek var: Okunmuş dergi ve katalogları, hastanelerin, doktor, dişçi muayenehanelerinin bekleme salonlarına vermek. Bu kitapta komposttan bile bahsediliyor desem. Gülün önce çöp sonra da yeni bir gül için toprağa dönüşmesinin anlatıldığı kitapta tabii ki ömrü biten eşyalarımızı da olması gerektiği gibi (geri dönüştürerek, kompost ederek) elden çıkarmak da niyetler arasında yer alıyor. Su tasarrufu hep dikkat etmemiz gerekenlerden. Ben bu satırları size bir yazlık evden yazıyorum. Herkesin bahçesi kalan 9 ay doğanın insafına bırakılmamış gibi 3 ay boyunca gerekeğinden bol bol sulanıyor ve bitki seçiminde yerelliğe hiç dikkat edilmiyor. Thich Nhat Hanh ise “Bahçemde yerel ve kuraklığa dayanıklı çok su istemeyen bitkiler yetiştirmek.”, “Yaşadığım çevreye ağaç dikmek.”, ve “Sıcak su kullanımını azaltmak” gibi önemli su tasarrufu önerileriyle suyu dikkatli kullanmayı hatırlatıyor. Hatta Türkiye’de çok örneği olmayan ya da daha pozitif bir şekilde ifade edersek yavaş yavaş yayılan gri su kullanımını da “Evimdeki evsel atık suyu yeniden kullanmak.” diyerek önerilerine ekliyor.


Liste gerçekten uzun ve maddelerin hepsi ya da birçoğu büyük çabalar göstermeden uygulanabilir şeyler. Sona doğru belki biraz zorlaşıyor. Çünkü taşın altına elini daha bir güvenle koymayı öneriyor.


Mesela;

- Arkadaşlarımı ve çevremi bu listedeki adımları uygulamak konusunda teşvik etmek.

- Etrafımdakilerin içinde yaşadıkları ekosistemle temas etmelerine yardımcı olacak makaleler, hikâyeler yazmak.

- Haftada bir gün, nasıl daha az tüketebileceğime odaklanarak meditasyon yapmak.

- Yerel ve ulusal politikacılara, karar alıcılara daha etkili çevre düzenlemeleri ve yasaları yapmaları için yazmak, baskıda bulunmak.


Ben biraz daha bu son maddelerde ilerlemeyi kendi listeme alıyorum. Kendime de iş olarak bunu seçtim zaten.


Bu maddelerden hangilerini kendi niyet listene alırdın?


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