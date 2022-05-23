Kitaplığınız için raf düzeni önerileri

İyi bir kitap düzenleme sistemine sahip olmak yalnızca aradığınızı bulmayı kolaylaştırmakla kalmaz, aynı zamanda uzun zamandır niyet edip el atmadığınız bir kitabı alıp okuma olasılığını da artırır. Ben de bu yüzden kitaplarınızı düzenlemenin farklı yollarını paylaşmak istedim sizinle.

Henüz okumadığınız kitapları gruplandırın

Henüz okumadığınız tüm kitapları toplayın ve diğer kitaplar arasında kaybolmamaları için kendi özel ‘Okunacak’ bölümüne yerleştirin. Bu düzen fikrinin en iyi kısmı, yeni bir okumaya ihtiyaç duyduğunuzda elinizin altında her zaman birkaç kitabınızın olması.

Favori kitaplarınızı ortada tutun

En sevdiğiniz kitapları diğer tüm kitaplarla bir araya getirmek, sonra onları her yeniden okumak istediğinizde çılgınca rafları taramak yerine, onları ön planda tutacak ve parlamasını sağlayacak şekilde ve ortada konumlandırın.

Kitapları üst üste dizmekten korkmayın

Eğer klasik bir kitaplığınız yoksa kitaplarınızı dengede olacak şekilde üst üste dizebilirsiniz. Bu şekilde daha sık tozlanabilir ama evde küçük çocuk ya da evcil hayvan yoksa denenebilir bir dizme yöntemi.

Peki raflarda nelere göre dizebiliriz?

Kitapları türe veya konuya göre düzenleyin

Favorimle başlamak istedim. Bizim evde asıl dizme yöntemi şimdilik bu.

Araştırma kitaplarınızı, seyahat kitaplarınızı, Türk edebiyatı romanlarınızı, yemek kitaplarınızı vs. bir araya toplayın. Türe ve konuya göre düzenlemek, mevcut ruh haliniz ve ilgi alanlarınız için doğru kitabı bulmayı çok kolay hale getirir.

Kitaplarınızı alfabetik olarak düzenleyin

Alfabetik sıralama, kitap adlarını ve yazar adlarını türlerinden ve olay örgülerinden daha fazla hatırlıyorsanız en iyi sonucu verir. Arkadaşlarınız bir kitap ödünç almak için uğradığında ve tam olarak nerede bulacağını bildiğinizde hissedeceğiniz memnuniyeti tahmin edebiliyorum.

Kitaplarınızı renge göre düzenleyin

Bu organizasyon stratejisinde kitabın sırtının rengine göre dizim yapıyoruz. Ombre deseni veya bir gökkuşağı görünümü gibi seçeneklerle ilerleyerek rafları dizmeye başlayın. Görsel olarak kesinlikle cezbedici ama aradıklarınızı bulma konusunda biraz uğraştırabilir.

Kitaplarınızı size hissettirdiklerine göre düzenleyin

Belki bazı kitaplar sizi hüzünden ağlatırken, diğerleri sabahın ikisinde kendi kendinize yüksek sesle gülmenize sebep olmuştur. Belki o kadar sürükleyici kitaplar okudunuz ki saatlerce kanepenizden kalkmadınız. Belki bazı kitaplar tutkularınızın peşinden gitmeniz için size ilham vermiş, bazıları ise masumiyetinizi paramparça etmiştir. Belki de hayatınızı değiştiren kitapları ve hiçbir izlenim bırakmayan diğerlerini okudunuz.

Kitaplara karşı güçlü duygusal tepkileriniz varsa, bu düzenleme yöntemi okuduklarınızı kategorilere ayırmanın ve onları bu yolla ayırt etmenin harika bir yolu olabilir.

Kitaplarınızı yazarlarına göre ayırın: Çağdaş veya klasik

Bu yöntem, çok çeşitli eski ve yeni kitap koleksiyonunuz varsa en iyi sonucu verecektir. Stephen Kingler bir yanda; Fitzgeraldlarınız, Austenleriniz ve Hemingwayleriniz başka bir yanda gibi.

Çağdaş ve klasiği size nasıl uyuyorsa öyle tanımlayabilirsiniz: yaşayan ve ölmüş yazarlar, belirli bir tarihten önce ve sonra yazılan kitaplar veya belirli zaman dilimlerinde yayımlanmış kitaplar olarak kategorize edebilirsiniz.

Kurgu ve kurgu olmayan kitapları ayırın

Basit ve klasik olduğu için dünyadaki her kitapçı bu yöntemi kullanıyor. Sadece kurgu kitaplarını bir araya toplayabilir ve kalan diğer her şeyi de başka bir yerde saklayabilirsiniz. Bu, oldukça kolay bir raf düzenidir.

Kitaplarınızı yüksekliğe ve boyuta göre düzenleyin

Koleksiyonunuza temiz, düzenli bir his vermek için benzer boyut ve yükseklikteki kitapları bir arada tutabilirsiniz. Buradaki amaç, kitaplarınızın üst kısımlarıyla düz, eşit sıra oluşturmak. Belki diğer yöntemlerden birini seçip onları kendi içinde bu şekilde dizmeyi deneyebilirsiniz.