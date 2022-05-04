Hale Acun Aydın
Hale Acun Aydın Tüm Yazıları
04 Mayıs 2022 Çarşamba

5 adımda düzenli çalışma alanı

Masanız ya da çalışma alanınız nasıl?


1. Düzenli


2. Dağınık ama ben aradığımı buluyorum.


3. Yoğun proje zamanlarında dağınık ama sonra toparlarım.


Aslına bakarsanız benim sabit bir çalışma alanım yok. Dizüstü bilgisayarım, not defterim ve kalemim e bir de şarj aletimle evde nereyi müsait bulursam orada çalışıyorum.


Bilgisayarımı genellikle işi bitince kitap gibi kitaplığıma kaldırıyorum dik bir şekilde. Defterim o ara okuduğum birkaç kitapla beraber üst üste salondaki yemek masasında yerini buluyor.


Şunu biliyorum ki düzensiz bir çalışma alanı üretkenliği azaltır. Siz de yazmalı-çizmeli bir iş yapıyorsanız; çalışma alanınız ister evde ister ofiste olsun, onu düzenli tutmak gününüze sakinlik getirebilir, ayrıca her şeyin kolaylıkla elinizin altında olmamasını sağlar.


Düzensiz bir çalışma alanı nedir?


Düzensiz bir iş yeri, dağınıklık ya da dikkat dağınıklığı nedeniyle verimli olmayan çalışma alanı demektir. Bu çalışma alanı bir masa ya da home office çalışma odası olabilir.


Çöp kutusu, eksik çekmeceler veya kaplar, bilgisayar donanımları, resimler veya biblolar gibi duygusal öğeler genel düzensizlik ve dağınıklığa sebep olabilir. Bunlar sadece fiziksel alanda değil, iş yükü ve stres kaynaklı yorgunluğun getirdiği aşırı gevşeme, yazılı not tutulmadığı için yaşanan bilgi kaybı, eksik teslim tarihleri ve projeler sırasındaki genel düzensizlik gibi çalışan alışkanlıklar için de geçerlidir.



Çalışma alanınız dağınık hale geldiğinde, dağınıklığı gidermek ve gelecek için plan yapmak için atabileceğiniz bazı adımlar var:


Eşyalarınızı ayırın


Yapacağınız ilk şey, duygusal değeri olan öğeleri gerekli iş öğelerinizden ayırmak. Resim veya biblolardan hangisini saklamanız gerektiğine karar verin ve birden fazla fotoğrafınız varsa, önemli bir fotoğrafı saklayın. Ayrıca iki zımba veya üç rulo bantınız varsa, hepsine ihtiyacınız olmadığını hatırlayın.


Etrafta gizli çöp bırakmayın


İşi bitmiş belgeler, ambalajlar, çekmecelere tıkıştırılmış gereksiz eşyalar. Acaba gizli çöplerle mi yaşıyorsunuz?


Düzenli kontrol edin. Çöp olarak görünenler tekrar aynı ya da başka amaçla kullanılabilir mi bakın. Sona kalanları geri dönüştürün.


Dijitalleşin


Fiziksel kağıt karmaşası yerine mümkün olan tüm alanlarda belgeleri dijital olarak depolayın. Başka sistemlerinizi dijital olarak kurmaya çalışın.


Hem kolay erişilebilir olduğundan hem de güvenli bir veri tabanı oluşturmak için bilgisayarınızda dilediğiniz kadar klasör oluşturabilirsiniz.


Çeşitli depolama araçları kullanın


Çeşitli bulut depolama alternatifleri yalnızca fiziksel depolama karmaşasını ortadan kaldırmakla kalmaz, aynı zamanda herkesin dosyalarına erişilebilir bir platform üzerinden erişmesini sağlar.


Ekip organizasyonu oluşturun

Eğer bir ekibiniz ve birlikte çalıştığınız arkadaşlarınız varsa, projelerinizi düzenlemek ve günlük güncellemeleri takip edebilmek için bir sistem kurabilir ve bir platform sağlayabilirsiniz.


En basit yol olarak Google Drive kullanabilir ya da Slack gibi ekip iletişimi üzerine olan uygulamaları deneyebilirsiniz.

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