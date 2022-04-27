Hale Acun Aydın
Hale Acun Aydın Tüm Yazıları
27 Nisan 2022 Çarşamba

Artık dijitalleşme zamanı

Dünya üzerinde milyarlarca insan yaşıyor. Hepimizin günlük hayatta öyle ya da böyle, basılı kaynaklardan biriyle bir teması bulunuyor. Gazeteler, biletler, çalıştığımız ders notları, fişler…


Peki bunların hepsi gerçekten basılı olmak zorunda mı? Alternatifleri yok mu? Tabii ki alternatiflerini kullanmak mümkün üstelik de teknolojiyle her şeyin dijitale taşındığı günümüzde; ancak bazı alışkanlıkları değiştirmek bazen zaman alıyor.


Bazı basılı kaynakların nedeni siz olmayabilirsiniz, sistemler bu şekilde olabilir. Bu yazıda neyi nasıl değiştirebiliriz, bakalım. Sizin kontrolünüz altındakiler için değişimi başlatın; mesela bir etkinlik bileti alırken basılı olarak almak yerine telefonunuza PDF’ini kabul etmek gibi, sizin elinizde olmayanlar içinse belki yetkililerle görüşüp teklifte bulunabilirsiniz.


Fişler ve dekontlar

İnternet bankacılığı her geçen gün gelişen bir teknolojiyken banka işlemlerinin kağıda dökülmesi gerçekten gerekli mi? Tüm hesap hareketleri sisteme kaydedilirken, para çekilirken, yatırılırken fiş, dekont, banka cüzdanı gibi şeyleri devre dışı bırakılıp sadece dijital kayıtlardan yararlanabiliriz.


Birçok kurumsal firmada çalışanlar tarafından kullanılan yemek kartları ve yemek fişleri sistemi de dijital kayıtlara ve uygulamalara dahil edilerek, kartlar ve fişler devre dışı bırakılabilir.


Ekstreler ve faturalar

Elektrik, doğalgaz, su gibi hizmetler, banka kartlarımızın ekstreleri, yaptığımız alışverişlerin faturaları.. Bunların hepsini çevrimiçi olarak almak daha iyi olmaz mıydı? Bu maddedeki tüm önerilerde aslında seçenekler mevcut ve uygulanıyor ancak yaygınlaşması için biraz daha zamana ihtiyaç var.


Biletler

Günümüzde hemen hemen tüm etkinlik firmalarının bir e-ticaret sayfası mevcut. İnternet üzerinde alınan biletler, e-posta adreslerinize gönderilebilir. Gelen posta üzerinde yer alan kodlar veya numaralar ile kişiler, basılı bir bilet olmadan etkinlik alanına rahatça giriş yapabilir. Bu durum uçak veya otobüs biletleri için de geçerlidir. Akıllı telefonu olan herkes, biletleri basılmaya gerek kalmadan biletlerini telefonları aracılığıyla yetkililere gösterebilir.


Davetiyeler

Düğün veya etkinlik davetiyeleri de benzer şekilde. Yeşil alanın korunması gereken bugünlerde davetiyeler bastırılmak yerine e-posta hatta telefon mesajları üzerinden iletilebilir. Hem biletler hem de davetiyeleri düşündüğümüzde sadece kağıt baskısından değil, gönderim nedeniyle oluşan karbon ayak izinden de kurtulabilirsiniz.


Baktığımızda belki kağıt değiller ama (ah, kağıt otobüs biletlerini hatırlayan var mı bu arada?) yeni bir uygulama ile İstanbul’da ulaşım kartları (plastik) da tarih oluyor. Hem metro vs. gişelerine hem de otobüs içlerine konan okuyucularla online olarak telefon üzerinden yolculukları ödemek kolaylaştı. Darısı diğer şehirlerin başına.


Kitaplar

Ben de kitabı elimde tutarak okumaktan mutlu olan biri olarak 'hiç kitap basılmasın' diye bir öneriyle gelemem ama sesli ve dijital kitapların yaygınlaşması hem erişim kolaylığı ve taşıma açısından hem de kağıt kullanımı açısından fark yaratacaktır.


Mönüler

Geçtiğimiz 2 yılda alıştığımız şeylerden biri de mönülere QR kodlarla kolayca ulaşabilmek oldu. Doğrusunu söylemek gerekirse teması azaltmanın yanı sıra mekan sahipleri için de basılı malzemeyi azaltma ve hatta gerektiğinde kolayca içerik ve fiyat güncelleme konusunda kolaylık sağladı.


Garanti belgeleri, kurulum talimatları

Şu anda otomatik olarak basılı gelen bu belgeler dijital ortamda paylaşılsa nasıl olurdu? Birçok kullanım talimatına online olarak ulaşabiliyoruz ama bu ilk adım olarak da sağlanabilir.


Sizin de aklınıza gelen öneriler varsa lütfen paylaşın.


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