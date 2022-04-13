Çocuk kitaplığı kurmak pahalı mı?

Bugün size evde çocuklar için ekonomik bir kitaplık kurmanın sırlarını Özge Lokmanhekim’den aktaracağım. "Kemal'in Londra Günlüğü", "Pelin ile Çınar’ın Gezi Rehberi – İlk Uçak Yolculuğu", "Kemal’in Brüksel Günlüğü" ve "Dünya'nın En Güzel Ülkesi" gibi kitapların yazarı olan Özge Lokmanhekim aynı zamanda bir anne. Kendi de oldukça iyi bir kitap okuyucusu ve bu yüzden oğlu Kemal'in de iyi bir kitap okuru olması için elinden geleni yapıyor. Bu yüzden onunla sohbetimizde çocuklu aileler için ekonomik bir kitaplık kurmanın sırlarına değindik:

1- Bir Whatsapp grubu kurun

İlkokullarda kütüphanenin olmadığı alanlarda ya da bir arkadaş grubunun kendi yarattığı bir alanda ortak kütüphane kurulabilir. Veliler kurdukları bir Whatsapp grubu aracılığıyla kendi aralarında kitap değiş tokuş yaparak çok daha fazla sayıda kitaba erişim ile kitap okuma buluşmaları sağlayabilir.

2- Evdeki kitapları bir araya getirin

Eve raflar ya bir kitaplık almak ilk akla gelen tercih ancak bunu yapamıyorsanız, bir sepetin içine ya da çıkartmalarla süslenmiş ya da boyanarak hazırlanmış bir kutunun içine, bütün kitaplara tek elden erişim sağlayabileceği bir kütüphane tasarlayabilirsiniz. Böylelikle oyuncaklarının yanında onu da bir bütün olarak görüp, sıkıldıkça ya da ilgi duydukça onlara da meyil edecektir.

3- Yayınevlerini online mecralarda takip edin

Ekonomik bir kütüphane için yayınevlerinin kendi web sitelerini takip edebilirsiniz. Çünkü bütün internet satışlarının dışında yayınevleri kendi web sitelerinde ya da sosyal medya hesaplarında özel indirimler ve promosyonlar yapıyorlar.

4- Kitap fuarlarına katılın

Fuarlar bu bağlamda en önemlilerinden bir tanesi. Güzel indirimler olduğu gibi bir yayınevinin yeni çıkan bir sürü kitabını tek seferde görmek, bakmak ve incelemek için de bir fırsat oluyor.

5- Kitap hediye edin ve "ne alsak?" diye soran aile üyeleri ve arkadaşlarınıza kitap listenizi paylaşın

Düzenli olarak kitap hediye etmek, karne zamanlarında ya da kitaplarla ilgili önemli günlerde kitap hediyeleri yapmak da güzel bir seçenek olabilir.

6- İkinci el kitap alışverişi yapın

Mutlaka sıfır kitap almak mecburiyetinde değiliz. Sahaflardan ya da internet sahaf sayfalarından da ikinci el temiz, iyi kullanılmış durumda kitaplar temin edebilirsiniz.

7- Kitap değiş tokuşu yapın

Daha büyük kuzenler, arkadaşlar, eş dost ya da benzer yaşta çocukları olanlar varsa onlarla da okumadığınız kitapları değiş-tokuş yaparak bu alışkanlığı devam ettirebilirsiniz.

Bu öneriler için Özge’ye teşekkür ediyorum, kendi adıma hem çocuklarıma hem de çevremdeki çocuklara düzenli olarak kitap hediye etmek benim için ilk adım.