Hale Acun Aydın
Hale Acun Aydın Tüm Yazıları
17 Şubat 2022 Perşembe

Arıları nasıl korumalı?

Arılar yeryüzünden yok olursa insanlığın da 4 yıl içinde yeryüzünden silineceğini biliyor muydunuz? Arılar, dünya tarımsal üretiminin en az ⅓’ünde etkili.


Bu yazıyı okuyanlar arasında farklı farklı yerlerde yaşayanlar var, biliyorum. Hepimizin yaşadığı yer arıcılığa uygun değil ama yine de birey olarak bizim arıların geleceği için neler yapabileceğimizi görelim.


Öncelikle dikkat etmemiz gereken bir şey var, o da pestisit kullanımı.


Bitkilere atılan pestisitler sebebiyle arazide ve kovan içerisinde ölümler yaşanmaktadır. Kimyasallar polinatör böceklerin ölümüne neden olduğu gibi çiçekli yabani bitkileri de yok eder.


İklim değişikliği: İklimsel değişimlere bağlı olarak, bal arısı ile bitkilerin çiçeklenme zamanı arasındaki senkronizasyon bozulmakta, bal arıları besin bulamamaktadır. Havaların yağışlı ve kurak gitmesi durumunda bitkilerin nektar ve polen verimi de olumsuz şekilde etkilenmektedir. Ayrıca sanayi faaliyetleri sonucunda ortama salınan zararlı kimyasallar ve egzoz gazları doğrudan bitkileri etkilemektedir. Var olan dengenin bozulması, bal arısı için zararlı olabilecek parazitlerin de çoğalmasına neden olur.


Doğa ve temiz su kaynakları korunmalı: Bal arılarına doğal ve temiz su kaynağı sağlanmalıdır. Aksi halde bal arıları çevrede bulunan kirli su kaynaklarından yararlanır ve koloni sağlığı da tehlikeye girer.


Sürdürülebilir ve verimli arıcılığa özen gösterilmeli: Arıcılık sektöründe çalışmakta olan arıcıların eğitimlerinin gerçekleştirilmesi, bilimsel yenilik ve uygulamaların en kısa sürede ulaştırılması çok önemlidir.


Bal ve diğer arı ürünleri tüketimine özen gösterilmeli: Arı ürünleri tüketiminin teşvik edilerek sektörün ekonomik bir faaliyet olarak öne çıkmasına katkıda bulunulmalıdır. Çünkü bal tüketimi arttıkça arıların daha çok çalışması, böylece tozlaşmaya katkı sağlayarak bitkisel üretimin artmasını sağlanır.


1. Bahçenizde arı dostu bitkiler ve çiçekleri bulundurun:

Yıldız çiçeği, lavanta, alyumlar, yaban sümbülü, yüksük otu, hanımeli, sakallı dil, aslanağzı, üçgül, karabuğday, elma, arı otu (faselya), ballıbaba, karahindiba, kolza, kasımpatı, aster çiçeği, saraypatı, keven çiçeği, süpürge otu, ıhlamur, korunga bitkisi, püren çiçeği, küpe çiçeği, sarmaşık çiçeği çeşitleri, dağ çileği, itirge, sütleğen, yeni dünya, kiraz, erik, çam, kestane, meşe ağaçları, böğürtlen, salatalık, kabak, çilek, yabani sarımsak, yonca, kadife çiçeği, ayçiçeği, gelincik, hodan çiçeği, cleome, düğün çiçeği, çiğdem, gül, kardelen, kişniş, nane, adaçayı, kekik, azan çalısı


2. Bölgenizdeki arıcılık yönetmelikleri hakkında bilgi edinin ve eğer uygunsa, bir şehir arıcısı olun.


3. Yerel yetkililerden arıcılık dostu uygulamaları yürürlüğe koymalarını isteyin.


4. Bahçenize sentetik kimyasallar püskürtmeyin – doğa dostu alternatifler arayın.


5. Ekolojik arıcılığı destekleyen bir STK’ya veya bir kuruluşa katılın.


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