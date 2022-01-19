Hale Acun Aydın
Hale Acun Aydın Tüm Yazıları
19 Ocak 2022 Çarşamba

Yeni yıl hedeflerinizi yazdınız mı?

Yeni yıl geldi mi hedefleri belirlemeden olmaz. Hem hangimiz hayatının kontrolünü daha çok elinde tutmak istemez ki? Üstelik hayatın kontrol edilemez etkenleri arttıkça bizim fark yaratabileceklerimiz daha öne çıkıyor sanki. Benim için öyle en azından.


Bu dönemde ruh halimi olabildiğince korumak, yaşam sevgimi yüksek tutmak adına rutinlerime dönüyorum.


Geçen ay kitaplarla daha sıkı başlamış oldum. Her gün en az 10 dakika kitap okumak, bunu hayatımda önceliklendirmek bana çok iyi geldi. Geçtiğimiz 5 haftada 7 kitap bitirdim. Tabii ki günde 10 dakikadan fazla okuduğum günler de oldu. Burada amaç eline o kitabı almak zaten. Gerisi bir şekilde geliyor.


Buna bir de 6 dk yazı yazmayı ekleme niyetim var. Aslında her gün bir şeyler yazıyorum. Şu anda olduğu gibi :) Ancak birilerine fayda sağlama amacı gütmeden sadece kendim için de yazmak ve bu sayede hayallerimi hatırlamak hatta aklımın gerisinde beni sıkıştıran duyguların kaleme akarak özgürleşmesini sağlamak da niyetlerim arasında bu yıl.


Bir başka niyetim de her gün evden çıkmak. Bu hedef ya da niyet neden var? Aslında bu son 1,5 yıldır daha ağırlıklı olarak hissettiğim bir şey. Gerçi artık okullar açık. Evden çıkmak için zaten neden var ama çocukları bırak/al’dan fazlasını yapmak istiyorum. Amacım illa ki her gün birileriyle buluşmak ya da bir yerlere gitmek değil de biraz ara sokaklarda dolanmak ve hareket etmek.



Gelelim dördüncü niyetime. Daha çok gülmek ve bunun için aktif bir çaba harcamak. Beni güldüren bir şeyler de çok elzem. Neşeye hepimizin ihtiyacı var. Benim için en kolay yol dans etmek. Hemen yüzüm aydınlanıyor. Siz de sever misiniz bilmiyorum ama mutlaka bir şans verin.


Veee son olarak meditasyon yapmak. Doğrusunu söylemek gerekirse eskiden gözümde çok büyürdü. Kafamda meditasyon yapmanın büyük ritüelleri vardı. Artık öyle değil. Üstelik her gün kısa bir zaman için bile yapmak. Çocuklar yattığında yanlarında beklediğim süre ideal. Hatta bunun arkasına da günlük cilt bakımını yani temizleme serum nemlendirme eklemek mükemmel oluyor.


Benim kendi adıma niyetlerim bunlar. Hepsi kendim için. Birileri yapmalısın dediği için değil, bizzat faydasını yaşadığım için devam ettirmek istediklerim.


Sizin bu yıl hayatınıza en çok eklemek istediğiniz alışkanlık ne?

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