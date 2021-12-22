Hale Acun Aydın
Hale Acun Aydın Tüm Yazıları
22 Aralık 2021 Çarşamba

Hadi takas konuşalım

Takas, para kullanmadan karşılıklı eşya ya da hizmet değişimi. En eski ticaret yolu ve hala günümüzde kullanılan bir sistem. Bu konuya büyükçe bir parantez açmak istiyorum.


Günümüzde eskiye oranla oldukça az kullanılıyor. Oysa takaslar eşya edinmenin en sürdürülebilir yollarından bir tanesi. Instagram'da daha önce yaptığım bir ankette cevap veren kişiler arasında hayatında hiç takas yapmamış kişilerin oranı oldukça yüksek: %80. Bu tabii ki resmi bir araştırma değil ancak katılımcıların sürdürülebilir yaşama vs dikkatlerini düşünürsek Türkiye genelinde bu oranın çok daha düşük olduğuna inanıyorum.


Peki nelerin takası olabilir?

- Kitaplar: Öncelikle arkadaşlarınızla bir whatsapp grubu açıp okuduğunuz kitabı buradaki kişilere önerebilirsiniz. Böylece illa ki karşılıklı olarak kitap da değiştirmenize gerek kalmaz. Bir kitap havuzu oluşturmuş olursunuz.

- Kıyafetler: Yine önceliği arkadaşlarınıza vermenizi öneririm. Sonrasında takas pazarlarını araştırabilirsiniz. Takas pazarları pandemi yüzünden daha az kurulsa da buralarda kıyafet dışında da çeşitli eşyalara rastlamak mümkün.

- Atalık tohumlar: Bu tabii ki özellikle tarım alanında çalışanlarla daha ilgili ancak balkon bahçeciliği gibi konseptler bu kadar arttıkça artık bitki yetiştiriciliğine giren herkesin gündeminde olabilir. Bazı üreticiler siparişleriyle atalık tohumlar yollayarak bu konuda bilinç yaratmaya çalışırken siz daha da işin içine girmek isterseniz, içinde tohum takası yapılan gruplara internetten ulaşabilirsiniz.

- Bitkiler: Bitki takası benim ilk olarak bir merkezde gördüğüm bir konseptti. Sonra düşününce, aslında bitki sevenler arasında ne kadar sık yapıldığını fark ettim. Kendim de dahil olmak üzere birçoğumuz yavrulayan bitkimizin yeni dallarını ya da çoğaltarak elde ettiklerimizi sevdiklerimize veriyor, bazen de karşılığında onlardan yeni bitkiler ediniyoruz. Bugüne kadar denemediyseniz mutlaka deneyin derim.

- Eğitimler: Eğitimleri ele almamın nedeni aslında eski ve artık geçerli olmayan bir site. Bu sitede insanlar bir konuda eğitim vermeyi vaat ederek eğitim havuzuna katılıyor ve tamamen farklı bir konuda eğitim alabilme şansı elde ediyordu. Buna ek olarak tandem speaking denen gruplar sayesinde karşılıklı yabancı dil pratikleri de çok yaygındı. Ben bu şekilde Türkiye’de yaşayan ana dili Fransızca olan öğrencilerle görüşmüş ve yarım saat Türkçe, yarım saat Fransızca konuşarak dil öğrenme konusunda karşılıklı olarak birbirimize destek olmuştuk. Şu anda bildiğim aktif bir sistem yok ama tekrar olmasını diliyorum.


Siz hiçbir şeyi takas ettiniz mi?


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