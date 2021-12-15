Dijital minimalizm

Bugünkü yazım özellikle bilgisayar ve telefon üzerinden işlerini yönetenlere.

Ofisinizi internet olan her yere taşıyabilmek büyük lüks değil mi?

Çalıştığım işlerden birinde Türkiye’yi batısından doğusuna, kuzeyinden güneyine görme şansım oldu. O zamanlar video konferans sistemleri henüz yaygın kullanılmıyordu ve doğrusu birebir ziyaretin önemi daha fazlaydı.

Şimdi hayat değişiyor. Zaman kazanmak ve boşuna karbon ayak izi üretmemek adına online görüşmeler fazlalaşıyor.

Bu noktada en zorlu olan şey dengeyi tutturmak. İstediğim yerden çalışabilmem gerçeği her yerde ve anda çalışmam gerektiğini gösteriyor mu?

Bu konu bir yanda dursun, bir de şunu merak ediyorum:

Şu anda kaç işi birden yapıyorsunuz?

Bu yazıyı okurken bütün benliğinizle bu yazıda mısınız, yoksa aslında başka bir şey yaparken araya mı sıkıştırdınız?

Benim için eskiden çoklu görev yapmak (multitasking) hayatın ta kendisiydi. Bunun zaman yönetiminin başarılı bir adımı olarak görürdüm. Zamanla yanıldığımı anladım. Gerçi kendime çok yüklenmeyeyim, genel kanı buydu. Oysa 2009’da Stanford Üniversitesi’nde yapılan bir araştırma bunun tam tersi olduğunu ispatladı. Araştırma sonucunda şöyle dediler: Çoklu görev yapabilenlerin çoklu görev konseptinin her alanında berbat oldukları ortaya çıktı. Gereksiz bilgileri görmezden gelmekte, bilgileri sağlam ve düzgün bir şekilde akıllarında tutmakta ve bir görevden diğerine geçebilmekte berbattılar.

Farkındalık hayatıma iyice girdikten sonra ben de elimden geldiğince anda olmaya çalışıyorum. En azından eskisinden daha iyi bir noktada olmaya çalışıyorum. Özellikle birisiyle buluştuysam telefonu bir kenara koymak; zamanlı bir işim, kontrol etmem/ cevap vermem gereken bir şey varsa izin alarak bakmam artık standardım oldu. Ekran sürelerimizin tırmandığı bu dönemde bu değişim bile çok önemli.

Siz ne durumdasınız?

Cep telefonunuzda fark ettiğinizden daha fazla mı vakit harcıyorsunuz?

Yemek yediğiniz esnada, akıllı telefonunuz ya da cep telefonunuz sofra düzenine her zaman dahil midir?

Yeni ya da önemli bir gelişme olma olasılığının düşük olduğunu bildiğiniz hâlde, gün içerisinde akıllı telefonunuz ya da cep telefonunuzu defalarca kontrol mu ediyorsunuz?

Bu sorulara "evet" diyorsanız dijital anlamda da minimalizmi düşünmeye başlamanızı öneririm.