Hale Acun Aydın
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13 Ekim 2021 Çarşamba

Daha yeşil bir ev ister misiniz?

Bitki sevmek aileden mi geliyor, içten gelen bir şey mi bilmiyorum ama şu gerçek ki siz büyürken evde çiçek olmamışsa o zaman nasıl bakılır, nereden başlanır insan bilemiyor.

Bu yüzden biz arkadaşım Seda (Cengiz) ile bir hareket başlattık ve adına da #yeşillenmehareketi dedik. Amacımız bitki ebeveyni olmak isteyenlere bir fikir vermek.

Buna da bitki bakımına yeni başlayanlar için 10 bitki ile başladık.

Siz de “Ben zamanında kaktüs bile öldürdüm, hiç bitki bakamıyorum” diyenlerdenseniz, o zaman hemen sizinle bu bitkilere bakalım ve her biri ile ilgili ipuçları öğrenelim:

Zamia / ZZ (Zamioculcas Zamifolia): Bu bitkiyi alın ve unutun. Hatta hakkında bir deyiş bile var; “Zamia’yı öldürmenin tek yolu, onu sulamaktır”.

Kauçuk (Ficus Elastica): Hem iç hem dış mekânda bakılmaya uygun, iç mekânda bakılırsa direkt güneş ışığından yanmayacağı bir noktada konumlandırılmalıdır.

Kılıç çiçeği (Sansevieria): Bu bitkinin tüm türleri de hiç bakım istemeyen, hatta her devlet dairesinde bile bir köşede yıllaarrr boyu yaşadığı için ‘devlet memuru’ diye esprisi yapılan çiçeklerdir. En önemli dikkat edilmesi gereken şey: ışık almasıdır.

Salon Sarmaşığı (Pothos): Salonunuzu kolayca balta girmemiş ormana çevirebilecek, çok da kolay çoğaltılan bir bitki. Aman dikkat, evcil hayvanlar için hayli zehirlidir.

Difenbahya (Dieffenbachia): Bu bitki de çocukluğumuzda hemen her salonda olan bir bitkiydi. Bakımı çok kolay, fakat hem küçük çocukların hem de hayvanların yutması durumunda yüksek toksisitesi olan bir bitki.

Deve Tabanı (Monstera Deliciosa): Uzun ömürlü, büyük, nemli ortam seven ama güneşten de nefret eden bir bitkidir.

Telgraf Çiçeği (Tradescantia): Telgraf çiçeklerinin tüm türleri her yola gelir, istediğiniz ortamda rahatlıkla büyütebileceğiniz, sarkan ve çok şık bir bitkidir.

Mum Çiçeği (Hoya Carnosa): Mum çiçeğine çiçek açtırmayı başarmak zor olsa da bakımı çok kolaydır. Boool güneş her derdine devadır.

Şeflera (Schefflera): Yine çocukluğumuzda her evde olan bitkilerden biri şeflera... Her ortama, her ihmale göğüs gerer kendisi.

Yuka (Yucca): Yucaları fazla sulamaya gelmez, bakım koşulları kolaydır, eğer koşullarına uyarsanız sizi hiç pişman etmez.

Benim bu listeden bakmayı deneyip de beceremedim Yuka oldu çünkü Yuka bakmaya başladığımda sulamayı fazla kaçırmanın en büyük problem olduğunu bilmiyordum.

Eğer bugüne kadar hep bitki sahibi olmaya çekindiniz ise hadi bu yazı size işaret olsun.



Önümüz kış şu 5 bilgiyi de bu dönemde lütfen unutmayın:

1. Cama temas eden ya da kalorifer önünde duran bitkilerinizi başka konumlara alın.


2. Birçok bitki uykuya geçer. Büyümesinin yavaşlaması ya da durması normaldir, üzülmeyin.


3. Toprak ve saksı değişimlerini sonlandırın.


4. Bir miktar yaprak kaybı normaldir, korkmayın.


5. Bitkilerinize bitki besini vermeyi kesin ve sulama sıklığını azaltın.


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