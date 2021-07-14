Hale Acun Aydın
Hale Acun Aydın Tüm Yazıları
14 Temmuz 2021 Çarşamba

"Belki işime yarar" kutusu

Sadeleşirken kimse zorlanmıyor mu? Bazı kararlar gerçekten zor. Kimisi için manevi olarak hazır olmuyoruz, kimi kararlar içinse gerçekten doğru bir gözlem yapmak için zamana ihtiyacımız oluyor. Böyle anlar için kendinize bir "belki kutusu" ya da "belki kullanırım kutusu" yapabilirsiniz. Bu kutu (hatta belki kutular) evinizi gözden geçirip sadeleşmeye giderken işinize yarayacak, kararsız anlarınızda size zaman kazandıracak ve belli bir süre sonunda size kararı kendiliğinden verdirecek. Keşke hayatın her alanında kullanılabilseler. :)



Peki bu kutuları nasıl kullanabiliriz?



1. Öncelikle sadeleşme sürecinizde belki her bir alan için bu kutulardan oluşturun. Yani mutfak eşyaları, kıyafetler, banyo veya kitaplar için ayrı kutular olabilir. Böylece geri dönüp bir şey almanız gerektiğinde daha kolay bulursunuz. Ben kutu diyorum ama bir sepet, hurç, valiz ya da çanta da iş görür. Sonra da son dönemde pek kullanmadığınız ve kalması için tam yeterli nedeni bulamasanız da bir yandan da henüz ayrılmaya emin olmadığınız eşyaları bu kutuya koyun.



2. İlgilendiğiniz alandaki sadeleşme sona erdiğinde yani kutuya koyacaklarınız bittiğinde kutunun üzerine o günün tarihini atıp kutuyu bir yere kaldırın ve mutlaka bir takvime, hatta en iyisi online takviminize bir uyarı ile birkaç ay sonra kontrol etmek üzere not alın. Bence 3 ay yeterli ama siz daha emin olmak isterseniz 6 ay da diyebilirsiniz. Bu süreç içinde bu kutu içinden kullanmanız gerekenler olursa geri alabilirsiniz. Böyle bir durumda mutlaka deneyiminizi gözlemleyin. Mesela bu bir kıyafetse giydiğinizde nasıl hissettiniz, yoksa giydiğinize pişman oldunuz mu? Bir mutfak aleti ya da bir servis tabağı ise rahatça kullandınız mı yoksa zaten uzun zamandır kullanmayışınızın nedeni pratik olmaması mıymış? Böyle durumlarda kalsın/gitsin kararı için 6 ay beklemenize de gerek kalmaz. Hatta çok memnun kalıp kullanmaya devam etme kararı da alabilirsiniz.



3. Belirlediğiniz dönem bittiğinde ise ilk bakmanız gereken şu: kutuyu ve içindekileri tamamen unuttunuz mu? Takvim hatırlatması gelince ne hissettiniz? Eğer tamamen unuttuysanız aslında hepsiyle rahatça vedalaşabilirsiniz. Ancak belki de günlerce bu anı beklediniz. Öyle durumlarda da içinden alıp kullanacak kadar ihtiyacınız olmadıysa o zaman muhtemelen ortada duygusal bağlar olabilir. Böyle bir durumda fotoğraflarını çekerek ürünlerden ayrılabilir ya da hepsiyle ayrılmak çok zor geliyorsa içlerinden 1-2 tanesini anı olarak saklayabilirsiniz.



Ben önerilerimde genelde yumuşak başlı davranıyorum çünkü kafa yapımız değiştiğinde zaten eşyalarımızı da buna uyduracağımızı düşünüyorum. Bunun için yapmamız gereken de bir süre bu doğrultuda küçük adımlarla da olsa ilerlemek. Ama siz ‘bir yola girdim ve bunu en doğru şekilde yapayım’ derseniz, bu belirlediğiniz süreç içinde kullanmadığınız herhangi bir eşyayla (eğer mayo, kayak takımı vs gibi mevsimsel değilse) vedalaşmalısınız.



Bu hafta “belki işime yarar” konusuna baktık, sizin sadeleşme adımlarınız umarım kararlı olarak devam ediyordur.


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