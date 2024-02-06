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Giriş: 06 Şubat 2024 Salı

6 Şubat... Bilemem...

Ne desem eksik kalır da söyleyeceklerimi söylemezsem de içimde kalır.

6 Şubat depremini yaşayan kardeşim,

6 Şubat depreminde saniyeler içinde ölen kardeşim,

6 Şubat depreminde günlerce göçükte kalıp kurtarılamayan kardeşim,

6 Şubat depreminde göçükte bulunamayan kardeşim,

6 Şubat depreminde göçükten çıkarılan kardeşim,

Her ne şekilde sonuçlandı ise sürecin seni ve yaşadığın acıları ortak insanlık hafızamdan duyumsasam da senin çektiğin acıları birebir bilmem mümkün değil.

Çekinirim kendimi seninle kıyaslamaktan,

Çekinirim seni teselli etmekten,

Çekinirim acını analiz etmekten ve sana tavsiye vermekten.

Elimden gelen hiçliğe gidişini ve hiçlikte yeniden varoluşunu onurlandırmaktır.

Yaşadığın bu olay, insanlık tarihinin acıları arasında asrın felaketi olarak anılıyor.

İnsanlığımızı hatırlayalım diye insanlığına yansıyan bu hazin deneyim içimi titretiyor.

Bilemem, dakikalarca sallanan evlerde olmayı,

Bilemem, gece vakti toprağı üzerine yorgan yapmayı,

Bilemem, anamın, ninemin, babamın, dedemin, evladımın çıplak ve cansız ayaklarına, ellerine dokunmayı. Onların feryatlarına çare olamamayı...

Sen de bilmeseydin.. Keşke sen de bilmeseydin. Bunu çok isterdim.

Ve bilemem bir aileden onlarca cenazeye aynı anda sahip olmayı,

Bilemem, evsiz barksız beş parasız viraneye dönmüş bir şehirde yeniden yaşam kurmayı ve o yoklukta belki hizmet vermeyi, belki eğitim vermeyi,

Bilemem sığınılacak yerin, soyunulacak odanın, yenilecek aşın yokluğunu, azlığını, kıtlığını. Senin bildiğin gibi bilemem, yaşadığım hiç bir deneyim senin yaşadığına benzemiyor. Bilemem, çok üzgünüm.

Ne gelir elimden, utanıyorum insanlığımdan.

Biricik geldiğimiz bu dünyada Hakkın adaleti ile sistem kuran insanların adalet, eşitlik kavramları örtüşmeyince sisteme öfkem hakka duam artıyor.

Seni bu dünyadan ayıran, insanlık birliğini bozan, sistemin insani değerlerle çelişen uygulamaları karşısında senin bu yaşamdan gidişini onurlandırmayı, yasını tutmayı ve bunca acıyı dönüştürmek için çabalamayı kendime gönülden sorumluluk biliyorum.

Rahmet, dua ve şefkatle...

Ruhunuz şad olsun, yaşayanlara güç, derman,dayanıklılık olsun.


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