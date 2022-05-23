Hayatın Halleri

burcubgrn@gmail.com

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Burcu Bağıran

Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 2005 yılında mezun oldum. Boşanma ve Sağlık Hukuku alanında deneyimli avukatım. Tek ebeveyn olarak büyüttüğüm, yetişkinliğe adım atmak üzere olan bir oğlum var.

Kişisel ilişkilerim, mesleki tecrübelerim ve türlü türlü hayat deneyimlerimde hep aynı soru uyandı içimde; “Acaba niye böyle oldu?”

Kendimi, iletişim kurduğum insanı ve olayların açığa çıkış biçimini anlama merakımın izinde bir çok öğretiyle kesişti yolum. Karşıma çıkan, bana hakiki ve uygulanabilir gelen Şiddetsiz İletişim metodunu içselleştirme niyetiyle 2017’den bu yana Şiddetsiz İletişim Gönüllüsü olarak yoldayım. Beni doğamdaki şefkatle buluşturan, gönülden alıp gönülden vermenin güzelliğiyle tanıştıran, kendimle bağlantımı güçlendirip yaşamımı zenginleştiren ve ilişkilerimi şifalandıran Şiddetsiz İletişim yolculuğumda derinleşiyorum.

Yargı dünyasından yargısızlığa doğru yol alırken, insanın çabasıyla değişimin ve dönüşümün mümkün olduğuna inanıyor, çatışmaların barışçıl yollarla çözümüne destek veriyor, doğamdaki şefkatle buluşmak için emek, zaman ve kaynak ayırıyorum. İnsanın şifasının şefkatten geçtiğini savunuyorum.

Yaşamdaki mana arayışımı, kendimi bilgiyle ve deneyimle besleyerek sürdürürken Kendimi dürüstlükle ifade ederken şefkat, ölüm ve yasa dair tefekkür ve deneyimlerimi yazmayı, anlatmayı ve paylaşmayı seviyorum.