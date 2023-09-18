Destekleyici ilişkiler

Bir süredir destekleyici ilişkiler ifadesi üzerine demleniyorum. İlişkilerimi gözden geçiriyorum ve kendime soruyorum: Bu ilişkimde desteklendiğimi düşünüyor muyum? Desteklendiğimi düşünüyorsam desteklendiğimi düşündüğüm ilişki içinde kendimi nasıl hissediyorum? Desteklenmek benim için ne demek?

Şiddetsiz İletişim bakış açısında, ihtiyaç listelerinin içinde destek, ihtiyaç olarak geçer. Hayatımızı sürdürebilmemiz için motivasyon kaynağımızdır ihtiyaçlarımız. Zihnimin “O bana destek olmalı.” “Bir anne olarak çocuğuma destek olmalıyım.” şeklindeki “görev bilincinden gelen, zorunluluk” düşüncelerini bir kenara bırakıp bedenime, içimdeki yaşam enerjisine odağımı getirdiğimde zihnimin düşüncelerinden özgürleşip bedenimdeki canlı ihtiyacımla bağlantı kurabiliyorum. Desteğin benim için ne demek olduğunun cevabını bedenimdeki hislerden anlamayı araştırıyorum. Bedenime bakınca “ihtiyaç olarak desteğin” benim için ne demek olduğuyla bağlantı kuruyorum. Bunu yapmakta zorlandığım zamanlarda, desteklendiğimi düşündüğüm bir anı hatırıma getirip yine bedenimdeki hislere odaklanıyorum.

Sen de ister şimdi yazımla beraber, istersen yazının sonunda kendinle kalarak desteklendiğin bir anı düşünüp bedenindeki hisleri gözlemleyerek bana eşlik edebilirsin.

Desteklendiğimi düşündüğüm bir anı hatırladığımda, omurgamın dikleştiğini, içimdeki yaşam enerjisinin güçlendiğini, yüzümde belirgin bir tebessümün yayıldığını fark ediyorum. İçimdeki ses: “Hadi Burcu yaparsın, yapabilirsin. Seninleyim. Yanındayım.” diyor. Kendimi enerjik, motive, güçlü ve güvende hissediyorum. Harekete geçmem için ihtiyacım olan herşey benimle. Desteklendiğimde nasıl hissettiğimi fark edince, desteklenmenin benim dünyamda ne demek olduğu konusunda içim daha çok netleşiyor. Aklıma gelen bir fikri dillendirdiğimde, hayata geçirmek istediğim bir projeyi yapmaya giriştiğimde, zorlandığım bir durum karşısında çaresizlikle içime döndüğümde, kararsız kaldığım durumlarda, adım atacak gücü içimde bulamadığımda “Burdayım. Yanındayım. Halini görüyorum. Bu konuyu nasıl gerçekleştireceğine dair elimden gelen desteği vermeye hazırım. Senin için ne yapabilirim?” deyip ve demekle de kalmayıp hakikaten süreç içinde seçimlerimin olası olumsuz sonuçlarını dillendiren değil de daha iyi olasılıkları açığa çıkarmam konusunda teşvik eden ifadeler duymak desteklenmek demek benim için. Aynı zamanda, gerçekleştirmekte zorlandığım, beden gücümün yetmediği bir ağırlığı taşırken birinin benim yerime ya da benimle birlikte o ağırlığı taşıması desteklenmek demek benim için. Maddi olarak gücümün yetmediği bir ürünü hediye olarak almak desteklenmek benim için. İş planıma uymayan bir zamana denk gelen çocuğumun geliş gidişi ile ilgili alınma, karşılanma, getirilme, götürülme sorumluluğunu devralmak desteklenmek benim için. Kararsız kaldığım bir anda netleşebilmem için bir bilgi paylaşılması desteklenmek benim için. Teknik olarak imkanlarımın yetersiz olduğu bir anda yapmam beklenen işi benim yerime ekip arkadaşlarımdan birinin yapması desteklenmek demek benim için.

Benim dünyamda destek ihtiyacı deyince şu anda bunlar canlanıyor. Örnekleri sen de kendi dünyana göre çoğaltabilir ya da kendi örneklerinde netleşebilir misin?

Bu açıdan bakınca, destekleyici ilişkiler içinde olduğum zamanlara dair içim şükranla doluyor. Yanımdaki, yöremdeki kişilerle destekleyici ilişkiler kurabildiğimde yaşadığım anlaşmazlıkların azaldığını ve anlaşmazlık içinde yaşadığım etkinin derecesinin azaldığını fark ediyorum.

Öte yandan destekleyici bir ilişki içinde olmadığımda, aklıma gelen bir fikri dillendirdiğimde ya duyulmuyorum ya da fikrim hafife alınıp olası olumsuzluklar sıralanıyor ve bu durum benim yaşam enerjimi aşağıya doğru çekiyor. Hayata geçirmek istediğim bir projeyi yapmaya giriştiğimde karşıma çıkacak tatsız durumları duymak durumunda kalıyorum. Bu durum benim yapma cesaretimi ve motivasyonuımu olumsuz etkiliyor. Zorlandığım bir durum karşısında çaresizlikle içime döndüğümde “Sana demiştik, bu karar yanlıştı zaten.” gibi kendime kızgınlığımın arttığı ve çaresizlik hissimin arttığı anlar yaşıyorum. Kararsız kaldığım durumlarda, adım atacak gücü içimde bulamadığımda hiç bir karar veremeyip kendimi pasifize ediyorum.

İşte böyle; destekleyici ilişkiler kurmanın yaşam enerjisini besleyen etkilerinin güzelliğinin yanında destekleyici olmayan ilişkilerin yaşam enerjisini azaltıcı etkisi var, ne yazık ki.

Bu sebeple anlaşmazlık yaşadığınız kişilerle ilişkilerinizi bir de bu perspektiften değerlendirmenizi istedim. Çünkü, destekleyici bir ilişki içinde değilseniz, hayatın kaçınılmaz gerçeği olan anlaşmazlıkları yaşama sıklığınız artabilir. Oysa destekleyici ilişkilerde niyetlerinizle duyulma ve görülme olasılığınız artar, iyilik halinize katkıda bulunma enerjisiyle size yönelen kişinin sizde yarattığı yaşam enerjinizi besleyici ve destekleyici etki sizin de onun iyilik haline katkıda bulunma motivasyonunuzu artırır. Bu da yaşanacak anlaşmazlıkların azalması gibi bir sonuç doğurabilir.

Bu sebeple sizi, yaşadığınız anlaşmazlıklara bir de bu açıdan bakmaya davet ediyorum. Bununla beraber, bundan önce kendi içinizde desteğin sizin için ne demek olduğu, ilişkilerinizde destekleyici eylemlerin neler olduğu üzerinde netleşmenizi önemsiyorum.

Keyifli keşifler!